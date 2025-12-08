OTTAWA, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) est fier de se joindre aux Canadiens et Canadiennes pour célébrer le rôle du Canada en tant que coorganisateur de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ avec les États-Unis et le Mexique. Il s'agit d'un événement historique qui mettra en valeur notre diversité, notre hospitalité et notre leadership lors des matchs qui se dérouleront à Toronto et à Vancouver entre le 11 juin et le 19 juillet 2026.

Alors que le Canada se prépare à accueillir des athlètes, des entraîneurs, des officiels, des bénévoles et des supporteurs du monde entier, IRCC travaille en étroite collaboration avec la FIFA et ses partenaires fédéraux afin d'assurer le bon déroulement et la sécurité de l'événement grâce à un contrôle de l'immigration rapide et fiable. Les visiteurs sont encouragés à présenter leur demande tôt afin d'éviter les retards et de profiter au maximum de cette célébration unique.

Avec 13 matchs prévus au Canada tout au long du tournoi, quiconque prévoit de participer à ces matchs ou d'y assister est encouragé à commencer à se préparer dès maintenant et à présenter rapidement sa demande pour obtenir les documents nécessaires à son voyage. Cela vaut particulièrement pour les supporteurs de Allemagne, Côte d'Ivoire, Ghana, Panama, Croatie, Sénégal, Australie, Nouvelle-Zélande, Égypte, Belgique, Qatar, et Suisse qui se rendront au Canada afin de voir leur équipe favorite jouer pour la gloire sur notre territoire. La plupart des personnes auront besoin d'un visa ou d'une autorisation de voyage électronique (AVE) pour se rendre au Canada ou transiter par le pays.

Les visiteurs peuvent trouver tous les renseignements importants dont ils ont besoin, y compris les conditions d'entrée et la façon de demander un visa, un permis de travail ou une AVE, sur la page Web d'IRCC consacrée à la Coupe du Monde de la FIFA 26TM.

Citations

« L'annonce des premières équipes qui viendront au Canada marque une étape importante sur la route de la Coupe du Monde de la FIFA 26™. En collaboration avec nos partenaires, nous nous engageons à soutenir cet événement d'envergure mondiale et rappelons aux visiteurs de se préparer à l'avance en faisant leur demande en ligne pour obtenir les documents de voyage nécessaires. Un billet pour un match ne constitue pas un billet d'entrée au Canada, alors préparez-vous dès maintenant pour participer à la célébration. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La Coupe du Monde de la FIFA 26™ est une célébration qui réunira les partisans, les équipes et les communautés des quatre coins du globe. Cette rencontre historique mettra en valeur notre dynamique culture et notre hospitalité, en plus d'engendrer des retombées économiques d'envergure et de laisser un héritage durable à notre pays. De concert avec nos partenaires à tous les niveaux, nous sommes en train de créer une expérience sécuritaire, harmonieuse et mémorable pour le monde entier. »

- L'honorable Adam Van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA

Faits en bref

Le Canada accueillera les équipes de Allemagne, Côte d'Ivoire, Ghana, Panama, Croatie, Sénégal, Australie, Nouvelle-Zélande, Égypte, Belgique, Qatar, et Suisse qui s'affronteront sur notre territoire lors de la Coupe du Monde de la FIFA 26™.

Avec 48 équipes nationales participant au tournoi et des millions de visiteurs attendus, le Canada, les États-Unis et le Mexique continuent de renforcer leur coopération en matière de gestion des frontières, de transport et de sécurité afin de faciliter la circulation des visiteurs.

Le Canada entretient une relation de longue date avec la FIFA et le sport international, ayant accueilli avec succès la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et d'autres événements sportifs mondiaux d'envergure, notamment les Jeux olympiques d'hiver de 2010 et les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015.

Le fait d'avoir des billets pour la Coupe du Monde ne garantit pas que votre demande sera approuvée. Quiconque se rend au Canada ou y séjourne pendant une période autorisée doit être en possession des documents d'immigration appropriés, et les agents des services frontaliers prendront la décision définitive concernant votre entrée à votre arrivée.

L'organisation de la Coupe du Monde 2026 devrait créer près de 25 000 emplois au Canada et rapporter environ 2 milliards de dollars à notre économie. Les matchs disputés dans les villes canadiennes de Toronto et de Vancouver devraient attirer des centaines de milliers de visiteurs, ce qui aura des retombées importantes pour les entreprises locales, l'industrie du tourisme et les communautés de partout au pays.

