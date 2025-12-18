OTTAWA, ON, le 18 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous reconnaissons le courage et les contributions des migrants qui aident à renforcer les communautés et l'économie du Canada. Leurs compétences, leur persévérance et leur détermination enrichissent notre pays et soutiennent les secteurs clés qui dépendent des talents mondiaux.

La migration devient aussi de plus en plus complexe. Partout au monde, les gens sont déplacés par les conflits, l'instabilité, les pressions économiques, l'insécurité alimentaire et les pressions environnementales liées au climat, et doivent braver l'exploitation et des voyages dangereux. Le Canada collabore avec des partenaires internationaux pour favoriser une migration sûre, ordonnée et régulière, tout en protégeant les personnes vulnérables du danger.

À titre de champion du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et de coprésident, avec l'Équateur, de l'initiative des champions du Pacte, le Canada continue de faire progresser des solutions pratiques, fondées sur les preuves.

Ici, au pays, nous adoptons une approche équilibrée en matière d'immigration qui soutient la croissance économique, reflète la capacité des communautés et renforce la confiance dans le système d'immigration.

Le Canada appuie les efforts pour réduire la migration irrégulière et utilise son aide internationale pour s'attaquer aux causes profondes du déplacement. Sa collaboration avec ses partenaires de confiance, comme le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations, soutient une intervention concertée et l'offre efficace d'aide aux personnes déplacées.

En cette Journée internationale des migrants, nous rendons hommage à la force, au talent et à la détermination des migrants et soulignons l'engagement du Canada envers une migration sûre, ordonnée et responsable qui profite autant aux nouveaux arrivants qu'aux communautés qui les accueillent. »

