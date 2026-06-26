L'ASFC facilite et accélère la correspondance des vols pour les voyageurs internationaux dans les aéroports canadiens

OTTAWA, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) simplifie les formalités pour les voyageurs internationaux transitant par les aéroports canadiens avant de se rendre dans d'autres pays.

Dans le cadre du processus de Transit entre vols internationaux, les passagers internationaux n'ont plus à se présenter en personne aux contrôles frontaliers et peuvent se rendre directement à leur prochain vol. Plutôt que ce soient aux voyageurs de devoir s'arrêter aux douanes, ce sont les compagnies aériennes qui fourniront les informations de voyage à l'ASFC. Cela permettra de garantir la sécurité aux frontières tout en faisant gagner du temps aux voyageurs.

Voici comment fonctionne ce nouveau processus:

Pas de contrôle douanier : Les passagers se rendant d'une destination internationale à une autre, via un aéroport canadien participant, n'ont plus besoin de se présenter en personne devant un agent des services frontaliers ni de s'enregistrer à une borne.

Les passagers se rendant d'une destination internationale à une autre, via un aéroport canadien participant, n'ont plus besoin de se présenter en personne devant un agent des services frontaliers ni de s'enregistrer à une borne. Suivi des compagnies aériennes : Les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de communiquer les détails du vol des passagers (destination finale et heure de départ prévue) directement à l'ASFC, afin de vérifier que les voyageurs aient bien quitté le pays comme prévu.

Les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de communiquer les détails du vol des passagers (destination finale et heure de départ prévue) directement à l'ASFC, afin de vérifier que les voyageurs aient bien quitté le pays comme prévu. Documents requis : Les passagers doivent toujours être en possession des visas et documents de voyage appropriés pour leur destination finale, y compris un billet d'avion confirmé pour un vol international au départ du Canada dans les 24 heures suivant leur arrivée.

Les passagers doivent toujours être en possession des visas et documents de voyage appropriés pour leur destination finale, y compris un billet d'avion confirmé pour un vol international au départ du Canada dans les 24 heures suivant leur arrivée. Aéroports participants : Ce système simplifié a été testé avec succès et est disponible à l'aéroport international de Vancouver, à l'aéroport international Pearson de Toronto (terminal 1) et à l'aéroport international Montréal-Trudeau.

Le processus de Transit entre vols internationaux s'inscrit dans le mandat de l'ASFC visant à faciliter les voyages légitimes tout en concentrant ses efforts sur les voyageurs et les activités à haut risque.

Citations

« Le processus de libre transit entre vols internationaux est l'un des moyens mis en œuvre par l'ASFC pour améliorer l'expérience des voyageurs tout en préservant la sécurité de la frontière canadienne. Nous collaborons avec nos partenaires aéroportuaires afin d'offrir aux voyageurs un processus plus simple et plus efficace leur permettant d'atteindre leurs destinations internationales sans retard. L'ASFC met en place des outils et des technologies, et actualise ses processus afin de bâtir la frontière de demain. »

- Rob Chambers, vice-président, direction générale des voyageurs, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Les modifications réglementaires proposées ont été publiées dans la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours afin de recueillir divers commentaires des parties prenantes.

Avec ces modifications, d'autres aéroports ont désormais la possibilité de demander l'adoption de ce nouveau processus en communiquant avec l'ASFC : [email protected] .

. Tous les voyageurs doivent continuer à satisfaire aux exigences applicables d'entrée et de transit, y compris détenir un visa de résident temporaire (VRT) ou une autorisation électronique de voyage (AVE) valide, lorsque nécessaire.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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