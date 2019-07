Le Canada lance un nouveau défi pour accélérer l'innovation dans le secteur des batteries

CRANBROOK, BC, le 17 juill. 2019 /CNW/ - Le Canada bâtit un avenir fondé sur l'énergie propre qui créera des emplois, réduira les coûts pour les familles et lui permettra de demeurer une destination de choix pour les investissements étrangers. Dans ce contexte, le marché mondial des batteries joue un rôle essentiel, car il peut changer notre façon d'utiliser et de stocker l'énergie et ouvrir d'importants débouchés économiques pour le Canada tout en soutenant directement la lutte contre les changements climatiques.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé le lancement d'un nouveau défi de 4,5 millions de dollars d'Impact Canada visant à accélérer l'innovation canadienne dans le secteur des batteries pour mieux positionner le pays dans ce marché mondial très compétitif.

Le défi Plein potentiel a été annoncé dans le cadre de la Conférence des ministres de l'énergie et des mines de 2019, qui se tient à Cranbrook, en Colombie-Britannique, du 15 au 17 juillet. Des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux se rencontrent à cette occasion pour discuter de la compétitivité et de l'innovation dans les secteurs de l'énergie et des mines au Canada.

Le secteur mondial des batteries, d'une valeur de 23 milliards aujourd'hui, devrait croître pour atteindre une valeur de plus de 90 milliards dans la prochaine décennie, créant un important débouché économique pour le Canada dans la chaîne de valeur des batteries. Cette croissance est en grande partie attribuable à l'augmentation du nombre de véhicules électriques, qui devrait être supérieur à 130 millions d'ici 2030, de même qu'à l'utilisation croissante de techniques de stockage pour intégrer des sources d'énergie renouvelable au réseau électrique.

Le défi Plein potentiel permettra de développer plus avant les innovations canadiennes les plus prometteuses dans le secteur des batteries pour en accélérer le passage du laboratoire au marché. Pendant ce défi de 18 mois, cinq demi-finalistes présenteront leurs idées devant un jury d'experts dans l'espoir de gagner chacun jusqu'à 700 000 $ pour mettre au point leur prototype de batterie. Enfin, l'innovation la plus prometteuse recevra un grand prix de 1 million de dollars.

Le défi Plein potentiel est l'un des six défis sur les technologies propres de l'Initiative Impact Canada. Ces défis ont été conçus dans le but d'inciter des esprits innovateurs à proposer des solutions originales, axées sur les technologies propres. Ressources naturelles Canada investit donc 75 millions de dollars sur quatre ans dans les défis Femmes en tech propres, Visez haut!, Branchés sur l'avenir, À tout casser, Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel et Plein potentiel.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web du défi Plein potentiel : https://impact.canada.ca/fr/defis/plein-potentiel

« Le défi Plein potentiel est une belle occasion de mettre en évidence le potentiel du Canada et de favoriser l'innovation dans une industrie lucrative. À l'heure où la demande de batteries est en pleine croissance à l'échelle mondiale, j'invite tous les innovateurs canadiens qui font partie de la chaîne de valeur des batteries à poser leur candidature. »

« Nous défions tous les innovateurs canadiens de centrer leurs pensées - et leur énergie - sur les batteries. En ma qualité de championne d'Impact Canada pour le gouvernement du Canada, j'ai hâte de découvrir les idées innovantes que proposeront les participants pour nous aider à répondre à la demande en batteries propres à haut rendement. »

« La révolution des véhicules électriques est bien amorcée partout dans le monde, et le Canada ne doit absolument pas rater cette possibilité économique. La technologie des batteries évolue rapidement, et nous félicitons le gouvernement fédéral d'avoir mis sur pied ce programme novateur qui servira de vitrine et d'inspiration pour la technologie canadienne dans ce domaine. »

« En tant que centre de recherche appliquée à la fine pointe de l'innovation en matière d'énergie propre, nous savons que la technologie des batteries est un facteur essentiel pour libérer le véritable potentiel de l'énergie propre et des véhicules électriques. Les idées proposées et les avancées technologiques effectuées dans le cadre de ce défi aideront à bâtir un réseau électrique plus propre et plus intelligent pour tous les Canadiens, et nous sommes ravis de soutenir le défi Plein potentiel dans cette démarche. »



