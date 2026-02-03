OTTAWA, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Au Canada, les pêches stimulent les économies côtières, soutiennent les moyens de subsistance et perpétuent les traditions. Les pêcheurs et les intervenants du secteur de la pêche partagent les océans canadiens avec de nombreuses espèces de baleines, y compris la baleine noire de l'Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition qui demeure vulnérable aux empêtrements dans les engins de pêche. Pêches et Océans Canada (MPO) s'emploie à favoriser des pêches prospères qui coexistent avec des populations de baleines en santé.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, l'honorable Joanne Thompson, lance la stratégie canadienne relative aux engins de pêche sécuritaires pour les baleines; un plan quinquennal visant à protéger les baleines et à promouvoir des pêches durables. La stratégie guidera notre travail avec les pêcheurs pour permettre la mise en œuvre de technologies d'engins de pêche sécuritaires et novatrices dans les pêches partout au Canada où elles sont nécessaires. Les pratiques de pêche sécuritaires pour les baleines, comme l'utilisation d'engins de pêche à la demande ou « sans cordage », peuvent aider à prévenir l'empêtrement de baleines. De plus, des outils supplémentaires peuvent réduire les répercussions des empêtrements sur les baleines s'ils se produisent.

Les engins de pêche sécuritaires pour les baleines constituent une partie importante des efforts du Canada visant à protéger et à rétablir les populations de baleines en voie de disparition et soutiennent la durabilité, le leadership et la compétitivité des pêches canadiennes.

Élaborée grâce à une vaste mobilisation des pêcheurs, des fabricants d'engins, des groupes autochtones, des organisations non gouvernementales et des spécialistes des baleines, la stratégie témoigne d'un savoir-faire partagé et d'un objectif commun, soit des pêches sécuritaires et productives et des populations de baleines en meilleure santé. Au fur et à mesure de l'introduction des engins de pêche sécuritaires pour les baleines, le Canada adoptera une approche qui tient compte des réalités de nos diverses pêches et favorise des activités sécuritaires sur l'eau.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à réduire les empêtrements de baleines noires de l'Atlantique Nord et d'autres espèces, tout en travaillant avec les pêcheurs afin qu'ils pêchent de manière durable aujourd'hui et à l'avenir. Pour y parvenir, la participation des pêcheurs est cruciale. De plus, leurs connaissances pratiques, leur expérience et leur expertise opérationnelle quotidienne sont essentielles au déploiement sûr et efficace d'engins de pêche sécuritaires pour les baleines et d'autres outils.

Le Canada continuera de collaborer étroitement avec les pêcheurs pour mettre à l'essai et adapter les engins sécuritaires pour les baleines avant leur mise en œuvre à plus grande échelle, tout en reconnaissant que la réussite dépend de solutions qui sont pratiques, fiables et réalisables sur l'eau.

Citation

« Les pêcheurs ouvrent la voie à des engins plus sécuritaires et à des pratiques de pêche novatrices depuis des années. Cette stratégie relative aux engins de pêche sécuritaires pour les baleines s'appuie sur ce travail et met davantage d'outils à la disposition des pêcheurs, où ils peuvent contribuer à réduire les empêtrements, à protéger les baleines et à assurer la sécurité des équipages sur l'eau. Nous continuerons de collaborer étroitement avec l'industrie, les partenaires autochtones et les experts pour développer de l'équipement éprouvé, pratique et prêt à être utilisé. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

La stratégie relative aux engins de pêche sécuritaires pour les baleines misera d'abord sur les pêches de la côte est du Canada, où on déterminera et mettra en œuvre des mesures appropriées à l'échelle nationale d'ici 2030 pour aider à prévenir les empêtrements dans les eaux canadiennes. Ces travaux sont déjà en cours et comprennent des projets pilotes actifs. Par exemple, dans certaines pêches de l'est du Canada, la mise à l'essai récurrente des engins permet aux pêcheurs de continuer à pêcher dans les zones fermées (en raison de baleines noires détectées) si leurs engins ont les modifications requises pour la protection des baleines.

La stratégie est fondée sur les résultats des essais d'engins de pêche sécuritaires pour les baleines et les commentaires des pêcheurs, des spécialistes des baleines, des partenaires autochtones et d'autres intervenants. Le MPO a financé la mise à l'essai et l'innovation d'engins de pêche sécuritaires pour les baleines grâce au Fonds d'adoption des équipements pour la protection des baleines de 20 millions de dollars de 2021 à 2023, qui a profité à 34 projets, ainsi que par d'autres programmes de financement comme le Fonds des pêches de l'Atlantique et le Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril.

Le MPO a entendu de vive voix les commentaires des partenaires et des intervenants dans le cadre d'une mobilisation ciblée, ainsi que pendant le Symposium sur les résultats des essais d'engins de pêche sécuritaires pour les baleines (2023) et du 2e Sommet international sur l'innovation des engins de pêche (2025).

Documents connexes :

Liens connexes

Restés branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected].