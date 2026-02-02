OTTAWA, ON, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Avant qu'une annonce soit faite, des représentants du gouvernement du Canada invitent les médias à une séance d'information technique sous embargo.

Événement : virtuel Date : 3 février 2026 Heure : 9 h, HNE Lieu : Ottawa (Ontario), Canada

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à la séance d'information technique doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence.

Conditions de l'embargo : En participant à la séance, les médias comprennent les conditions de l'embargo et acceptent de s'y conformer. L'embargo sur la séance d'information technique demeurera en vigueur jusqu'à la publication du communiqué de presse sur le site Canada.ca. Les participants ne discuteront pas des documents ou des renseignements ni ne les publieront de quelque façon que ce soit tant que l'embargo n'aura pas été levé.

La séance d'information technique ne sera pas sous le couvert de l'anonymat. En cas de violation des conditions de l'embargo, les participants et leurs organisations pourraient ne pas être autorisés à participer aux futures séances d'information sous embargo du gouvernement du Canada.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]