OTTAWA, ON, le 3 juin 2021 /CNW/ - L'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 passe inévitablement par l'amélioration de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique aide les entreprises à renforcer leur compétitivité tout en contribuant à assainir l'environnement. Le gouvernement du Canada investit dans l'édification d'un avenir fondé sur des énergies peu émettrices afin de léguer une planète plus saine aux générations futures.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 40 000 $ à Alcoa Canada pour un système d'information sur l'énergie qui permettra au producteur d'aluminium de réduire ses frais d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre à ses installations de Deschambault.

Alcoa et l'entreprise québécoise de distribution de gaz naturel Énergir ont également investi dans le projet, portant l'enveloppe à 350 000 $ au total. Les fonds ont permis à l'aluminerie de Deschambault d'obtenir la certification ISO 50001:2018, une norme sur la gestion de l'énergie. En vertu de cette norme, l'aluminerie s'engage à réduire son impact sur le climat, à ménager les ressources énergétiques et à améliorer son rendement par une gestion efficace de toutes les formes d'énergie.

Les fonds fédéraux proviennent du programme d'efficacité énergétique pour l'industrie, qui offre de l'aide financière pour la réalisation de projets de gestion de l'énergie dans des installations industrielles au Canada.

Acquise par Alcoa en 1998, l'installation de Deschambault est en activité depuis 1992. Elle abrite le Centre d'excellence des alumineries, un carrefour de formation et un centre de développement, de transfert et de normalisation des meilleures pratiques de gestion manufacturière.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir fondé sur des énergies peu émettrices pour notre pays. L'amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel canadien est au cœur des efforts que déploie le Canada pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.



« C'est en grande partie grâce aux gains d'efficacité énergétique que nous parviendrons un jour à dépasser nos objectifs climatiques. Par l'annonce faite aujourd'hui, nous contribuons à réduire les émissions et aiderons les entreprises à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Nous sommes fiers de soutenir Alcoa dans ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à son aluminerie de Deschambault. L'atteinte des objectifs climatiques du Canada passe inévitablement par l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les installations industrielles. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice-Champlain

« Nous sommes fiers d'être la première aluminerie canadienne à obtenir la certification ISO 50001 2018. En tant que grand consommateur d'énergie, nous savons l'importance de l'efficacité énergétique pour diminuer notre impact sur notre environnement et nos coûts. Par le biais de notre comité énergie instauré depuis plus de 20 ans, plusieurs projets d'efficacité énergétique ont été réalisés au fil du temps, et cette certification démontre que nos systèmes et nos façons de faire sont rigoureux et concrétisent nos objectifs de réduction de la consommation. Tous nos employés mettent chaque jour la main à la pâte pour atteindre cet objectif, et cette certification est source d'une grande fierté. »

Pascal Rochette

Directeur général

Alcoa Aluminerie Deschambault



« Chez Énergir, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients en vue de les aider à atteindre leurs objectifs de décarbonation de leurs activités. Par le biais de ce projet innovant d'efficacité énergétique, Alcoa ajoute à sa feuille de route un important levier pour réduire encore davantage les émissions de gaz à effet de serre de ses opérations. Nous sommes heureux d'être témoins de leur succès et de pouvoir y contribuer. »

Valérie Sapin

Directrice, Marketing, expérience client et efficacité énergétique

Énergir

