NUNAVUT, le 6 avril 2021 /CNW/ - À l'heure où les effets des changements climatiques se font sentir partout dans le Nord, les communautés autochtones prennent des mesures pour bâtir un avenir résilient, fondé les énergies peu émettrices. Le gouvernement du Canada investit dans des projets d'énergie propre dirigés par des communautés autochtones éloignées afin d'aider celles-ci à s'affranchir du diesel, tout en faisant progresser la réconciliation et l'autodétermination.

Le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Dan Vandal, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement de plus de 7,6 millions de dollars dans trois projets d'énergie propre au Nunavut qui permettront de mieux comprendre la consommation d'énergie et de favoriser les technologies d'énergie renouvelable dans les communautés éloignées de l'Arctique.

L'investissement sera réparti comme suit :

6,5 millions de dollars à la Qikiqtaaluk Business Development Corporation pour un projet de démonstration sur l'énergie renouvelable à Sanikiluaq qui permettra d'installer un système de stockage d'énergie par batterie et de production d'énergie éolienne à fort taux de pénétration qui devrait générer 4 026 000 kWh d'énergie par année et réduire de 50 % l'utilisation de combustible diesel pour la production d'électricité dans la communauté;

pour la réalisation d'une étude d'ingénierie préliminaire sur un système hybride d'énergie éolienne et solaire avec stockage d'énergie en vue d'élaborer un plan détaillé qui couvrira tous les éléments requis - des contrats d'achat d'électricité à l'évaluation environnementale en passant par le processus de délivrance de permis - pour aider cette communauté du à produire de l'énergie renouvelable et à réduire ses émissions; 400 000 $ au gouvernement du Nunavut pour mettre au point, avec chaque communauté du Nunavut , un plan énergétique communautaire global qui guidera la planification dans les autres communautés.

Comme le mentionne le plan climatique renforcé du Canada, Un environnement sain et une économie saine, faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine des énergies propres figure parmi nos principales priorités. Le gouvernement investit un supplément de 300 millions de dollars sur cinq ans pour donner aux collectivités rurales, éloignées et autochtones actuellement dépendantes du diesel la possibilité d'être alimentées par une énergie propre de source fiable d'ici 2030.

Les fonds accordés aux trois projets proviennent du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada . Le programme de 220 millions de dollars sur huit ans vise à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées en déployant et en démontrant des projets d'énergie renouvelable, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les ressources à l'échelle locale.

Citations

« Les peuples et communautés autochtones sont des chefs de file de la transition du Canada vers la croissance propre. En collaborant avec eux, nous parvenons à mettre en œuvre de bons projets et à obtenir de bons résultats. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Le soutien que nous offrons à ces projets d'énergie propre témoigne de notre volonté de travailler en collaboration avec nos partenaires autochtones et territoriaux du Nunavut afin de combattre les changements climatiques, d'opérer une transition vers l'énergie propre et d'ouvrir de meilleures possibilités économiques à l'échelle du territoire. Chacun de ces projets nous aidera à bâtir un avenir plus vert, plus sain et plus prospère pour les habitants du Nunavut et pour tous les Canadiens. »

Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Le projet de démonstration intitulé Remplacement de haut niveau par des énergies renouvelables à Sanikiluaq est guidé par les principes de l'Inuit Qaujimajatuqangit, des solutions technologiques innovantes et le développement durable. Cette initiative dirigée par des Inuits, qui vise à réduire de plus de 50 % l'utilisation du diesel pour la production d'électricité dans la communauté, améliorera l'accès à des sources fiables d'énergie propre à Sanikiluaq. La Qikiqtaaluk Business Development Corporation est heureuse de recevoir cette enveloppe de 6,5 millions de dollars de Ressources naturelles Canada pour faciliter la transition du Nunavut vers l'énergie propre et générer localement des retombées environnementales, sociales et économiques avantageuses en collaboration avec le hameau de Sanikiluaq. »

Harry Flaherty

Président-directeur général, Qikiqtaaluk Business Development Corporation

« Le hameau de Sanikiluaq est ravi de travailler en collaboration avec la Qikiqtaaluk Business Development Corporation au projet de démonstration intitulé Remplacement de haut niveau par des énergies renouvelables à Sanikiluaq. Ce projet stimulera le développement économique local et renforcera la sécurité énergétique dans le hameau. Nous nous réjouissons à l'avance de la réussite de ce projet novateur qui réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre dans notre localité. »

Johnnie Cookie

Maire, hameau de Sanikiluaq

« Le hameau d'Arviat joue un important rôle de chef de file en montrant aux communautés du Nunavut comment utiliser l'énergie propre pour générer des retombées positives pour l'environnement et pour l'économie. Nous sommes ravis de diriger l'élaboration de ce projet en collaboration avec le hameau d'Arviat. »

Annette Verschuren

Présidente-directrice générale, NRStor Inc.

« Le gouvernement du Nunavut et le gouvernement fédéral reconnaissent tous deux l'importance de réduire la dépendance au diesel dans les communautés du Nunavut. Le ministère de l'Environnement aide chacune de ces communautés à élaborer un plan énergétique communautaire distinct et à établir des objectifs particuliers de réduction des gaz à effet de serre qui seront atteints grâce à la mise en œuvre de projets énergétiques locaux. »

Joe Savikataaq

Premier ministre du Nunavut

