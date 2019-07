Le Canada investit dans un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques

STEWIACKE, NS, le 11 juill. 2019 /CNW/ - Le plan climatique canadien fonctionne pour notre planète et pour les Canadiens. Les véhicules électriques et à carburants de remplacement jouent un rôle important dans notre transition vers un avenir sobre en carbone. Comme les familles font des choix plus verts qu'auparavant, le Canada multiplie les solutions pour leur permettre de rouler jusqu'à la destination de leur choix tout en limitant la pollution et en réduisant les coûts.

Bill Casey, député de Cumberland--Colchester, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, l'octroi de 4,6 millions de dollars à Petro-Canada - une entreprise de Suncor - en vue de la construction de 92 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques (VE) dans son réseau pancanadien.

La première station qui sera terminée, à Stewiacke (Nouvelle-Écosse), fera partie d'un grand réseau de plus de 50 points de recharge Petro-Canada qui comporteront chacun deux bornes.

Ce financement fait partie de la somme de 182,5 millions de dollars qu'investit le gouvernement du Canada dans la construction d'un réseau pancanadien de recharge pour VE et dans le soutien de divers projets de démonstration et de déploiement d'infrastructures pour véhicules zéro émission ou à faibles émissions de carbone. Il y a plus de 500 bornes de recharge rapide en service ou en attente d'être construites cette année au pays, et l'installation de centaines d'autres bornes est prévue dans les deux prochaines années. Le budget 2019 comporte un investissement supplémentaire de 130 millions de dollars dans les infrastructures de recharge et une nouvelle mesure incitative, d'une valeur maximale de 5 000 $, dont peuvent se prévaloir les Canadiens qui achètent ou louent un véhicule zéro émission.

Dans le but de protéger l'environnement et d'améliorer la santé de notre planète au profit des générations futures, le plan climatique du Canada prévoit plus de 50 mesures, notamment des actions destinées à protéger nos océans, à éliminer progressivement les centrales électriques au charbon, à investir dans l'énergie renouvelable et les transports en commun ainsi qu'à réduire la pollution par le plastique.

Les véhicules zéro émission sont un élément essentiel du plan d'action du Canada pour lutter contre les changements climatiques tout en stimulant l'économie et en rendant la vie plus abordable pour les Canadiens.

Faits en bref

Dans le cadre de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement, le gouvernement du Canada investit 182,5 millions de dollars pour soutenir le déploiement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge pour véhicules électriques, l'aménagement de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de transport et l'aménagement de stations pour véhicules à hydrogène dans les centres métropolitains. Cet investissement comprend également des fonds pour soutenir la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération ainsi que l'élaboration de codes et de normes binationaux ( Canada et États-Unis) pour les véhicules et les infrastructures à faibles émissions de carbone.

Citations

« Notre gouvernement effectue des investissements historiques dans les infrastructures vertes et nous aide ainsi à abandonner les carburants traditionnels pour faire des choix plus propres qui énergiseront notre avenir tout en réduisant les coûts pour les familles. En augmentant le nombre de véhicules électriques sur les routes, nous réduirons la pollution et créerons des collectivités solides et durables. »

Bill Casey

Député de Cumberland--Colchester

« Notre tâche est de permettre aux conducteurs canadiens de continuer de rouler. Nous savons que les besoins de nos clients changent et, avec plus de 1 800 points de vente au détail et de vente en gros au pays, nous avons le réseau qu'il faut pour éliminer certaines des difficultés auxquelles se heurtent les conducteurs de véhicules électriques. En combinant tous les éléments de notre réseau national de premier plan avec la technologie la plus rapide disponible, nous serons en mesure de répondre aux besoins de nos clients aujourd'hui et dans l'avenir. »

Deborah Gullaher

Vice-présidente, Ventes et marketing, Suncor

