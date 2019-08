Le Canada investit dans un projet de remise en état d'une mine de charbon en Alberta

OTTAWA, le 30 août 2019 /CNW/ - L'industrie des mines et des minéraux est importante pour notre économie et pour les collectivités d'un bout à l'autre du pays. Dans notre cheminement vers un avenir énergétique propre, une exploitation plus propre et plus durable de nos ressources naturelles peut créer de bons emplois de classe moyenne, augmenter la compétitivité et réduire la pollution.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 3,8 millions de dollars au programme BIOSALIX, un projet de production d'énergie renouvelable sur un sol minier restauré, près de Forestburg, en Alberta.

Effort concerté dirigé par le cabinet-conseil en environnement Sylvis, le projet vise à utiliser les déchets organiques municipaux comme amendements pour créer les conditions propices à la culture de saules sur les terres remises en état. Les saules récoltés serviront à créer une biomasse ligneuse qui sera utilisée pour produire de la chaleur, de l'énergie et d'autres produits renouvelables. Dans son ensemble, ce projet aidera les municipalités à gérer leurs déchets organiques, à cultiver des matières premières renouvelables pour produire de la bioénergie, à remettre en état des sites miniers épuisés et créer de nouvelles possibilités pour les populations touchées par la fermeture de mines de charbon.

Le financement fédéral du projet proviendra du Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada (RNCan). S'y ajouteront des investissements de 1,5 million de dollars d'Alberta Innovates et de 2 millions de dollars d'Emission Reductions Alberta. Enfin, le Service canadien des forêts de RNCan contribuera aussi au projet par ses recherches et son expertise en matière de biomasse.

Le Programme de croissance propre est un fonds d'investissement de 155 millions de dollars qui soutient les écotechnologies émergentes pour mieux réduire les impacts de nos activités sur l'air, le sol et l'eau tout en augmentant la compétitivité et en créant de l'emploi.

Le plan national sur le climat prévoit des mesures pour protéger l'environnement et léguer une planète plus saine aux générations futures, notamment des mesures de protection des océans, l'élimination progressive des centrales au charbon, l'investissement dans les énergies renouvelables et les transports en commun et la réduction de la pollution plastique. Les technologies minières vertes sont au cœur de la stratégie adoptée par le Canada pour lutter contre les changements climatiques tout en stimulant l'économie.

Citations

« Le gouvernement du Canada continue d'investir dans des projets qui permettront à notre industrie minière d'être un artisan de l'avenir énergétique propre du Canada. En ramenant les sites miniers à leur état naturel, nous contribuons à notre objectif de stimuler l'économie, de créer de l'emploi et de bâtir l'industrie minière de demain, une industrie durable et compétitive. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« La transition vers une croissance économique propre est l'un des plus grands défis des Canadiens en ce moment - et l'un des plus fondamentaux pour notre avenir commun. Le programme BIOSALIX incarne la croissance propre, en associant des technologies et des procédés pour procurer des avantages techniques, écologiques et sociaux, tout en relevant les défis auxquels est confrontée aujourd'hui la société. Il donne aux collectivités de toutes tailles l'occasion d'opérer une transition et de se développer au-delà des ressources naturelles pour fonder leur économie sur les technologies propres. »

John Lavery, scientifique principal

Sylvis Environmental Services

Quelques faits

Pour ce projet, EPCOR Water Services fournira les biosolides municipaux; Westmoreland Mining fournira la terre pour la restauration du site ainsi qu'une partie de la main-d'œuvre, et Bionera Resources établira la plantation de saules.

Le Programme de croissance propre offre aux innovateurs le soutien de laboratoires fédéraux. Ce projet entre dans le volet Projets d'aide scientifique et technologique pour les technologies propres du programme, qui aide les technologies propres canadiennes à se tailler une place sur le marché en fournissant une expertise, des infrastructures et du matériel pour la recherche.

Liens pertinents



Programme de croissance propre

Service canadien des forêts

Sylvis Environmental Services (en anglais seulement)

Westmoreland Mining Holdings LLC (en anglais seulement)

EPCOR Water Services (en anglais seulement)

Bionera Resources (en anglais seulement)

Alberta Innovates (en anglais seulement)

Emissions Reduction Alberta (en anglais seulement)

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)





SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca; Vanessa Adams, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-543-7645, Vanessa.Adams@canada.ca

Related Links

www.nrcan.gc.ca