POINTE-CLAIRE, QC, le 10 févr. 2021 /CNW/ - Pendant que la pandémie de COVID-19 continue d'évoluer, le gouvernement du Canada demeure résolu à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir les industries du secteur des ressources naturelles.



Le député de Lac-Saint-Louis, Francis Scarpaleggia, annonce aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement de 23 689 $ pour un logiciel de pointe qui permettra aux concessionnaires et aux acheteurs d'avoir accès à de l'information personnalisée et à jour sur les véhicules électriques (VE).

Grâce à ce logiciel mis au point par l'entreprise montréalaise Mogile Technologies Inc., les fabricants et les concessionnaires pourront personnaliser l'expérience des acheteurs en les renseignant sur les coûts exacts liés au fait d'être propriétaire du VE dont ils souhaitent faire l'acquisition. Un fabricant national qui compte des centaines de concessionnaires fait déjà équipe avec Mogile Technologies Inc. et utilise son logiciel pour permettre aux acheteurs potentiels de jeter un œil aux modèles de VE, au coût d'une borne de recharge à domicile, aux cartes des bornes publiques ainsi qu'aux rabais offerts.



Plus de 10 000 interactions ont été consignées dans le logiciel au cours de la pandémie. D'autres fabricants emboîtent le pas et se servent du logiciel pour outiller leurs concessionnaires afin qu'ils puissent mieux renseigner les acheteurs sur les VE.



Le financement du gouvernement fédéral, combiné à l'investissement de Mogile Technologies Inc., porte l'enveloppe totale du projet à 47 379 $.

Le financement de ce projet provient de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui favorise la réalisation d'un objectif ambitieux du gouvernement fédéral : faire en sorte qu'en 2040, tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des véhicules à émission zéro.

Le gouvernement du Canada a engagé plus de 600 millions de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures connexes plus accessibles. Ces fonds soutiennent aussi la création d'un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide ainsi que des stations de recharge locales, situées par exemple sur la rue, près de commerces de détail, d'immeubles d'habitation ou de lieux de travail. Ils serviront également à aménager des stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret et des stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, il sera possible de recharger un VE partout au Canada. Des fonds sont aussi réservés à la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et à l'élaboration de codes et de normes connexes. Pour rendre les véhicules zéro émission (VZE) plus abordables, le gouvernement offre des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $ aux consommateurs canadiens et des déductions fiscales aux entreprises canadiennes qui en achètent.

À ces investissements s'ajouteront les engagements prévus dans le récent Énoncé économique de l'automne, qui propose d'accélérer davantage l'adoption des véhicules zéro émission en versant un supplément de 150 millions de dollars pour des infrastructures de recharge pour VZE, de même qu'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui rendront l'achat de VZE plus abordable pour les Canadiens.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir plus vert pour notre pays. Ces projets nous aideront à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Les Canadiens veulent des moyens plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix. Nous leur donnons ces moyens. C'est ainsi que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les véhicules zéro émission transforment l'avenir du transport. Le gouvernement est résolu à ce que les Canadiens aient accès à de l'information à jour sur les options écologiques qui s'offrent à eux quand vient le temps d'acheter un véhicule neuf. Il s'agit d'un élément important de notre transition vers un avenir sobre en carbone. »

Francis Scarpaleggia

Député de Lac-Saint-Louis

« Nous aidons les fabricants et les concessionnaires à simplifier le processus d'achat d'un VE. Lorsqu'un acheteur se présente, il reçoit rapidement de l'information précise et personnalisée. La vente se fait ainsi plus vite, car ces renseignements éliminent bien des obstacles lors de l'achat d'un VE. »

Simon Ouellette

PDG, ChargeHub / Mogile Technologies Inc.

Liens pertinents



Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro

Mogile Technologies

