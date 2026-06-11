Le Canada investit dans sa première feuille de route nationale pour l'énergie géothermique

CALGARY, AB, le 11 juin 2026 /CNW/ - Notre pays s'emploie à bâtir une économie plus forte, plus sûre et plus compétitive en investissant dans l'innovation canadienne.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui un financement de 468 000 $ du Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada à l'appui du projet de feuille de route canadienne pour la géothermie profonde, dirigé par la Canadian Deep Geothermal Coalition (CDGC).

Ce projet consiste à élaborer la première feuille de route nationale pour les ressources géothermiques profondes, dont l'exploitation permet de transformer la chaleur naturelle de la Terre en une énergie fiable et propre. La CDGC dirigera l'élaboration de cette feuille de route, tandis que le Cascade Institute assurera le secrétariat pour faciliter la coordination et la mise en œuvre. La CDGC collaborera avec l'industrie, des chercheurs, des partenaires autochtones et les pouvoirs publics afin d'identifier des possibilités technologiques et d'établir des priorités en matière de recherche et développement pour favoriser l'essor de la géothermie de nouvelle génération au Canada.

Les technologies géothermiques classiques peuvent produire de la chaleur et de l'électricité propres, fiables et abordables tout en favorisant la stabilité des coûts de l'énergie et la sécurité énergétique sur le long terme. Les systèmes géothermiques de nouvelle génération permettent d'offrir cet avantage à un plus grand nombre de régions du Canada, tout en mettant à contribution l'expertise canadienne dans des domaines tels que le forage et l'ingénierie du sous-sol et en soutenant des milliers d'emplois au pays. Cette feuille de route contribuera à favoriser les investissements et à stimuler la croissance du secteur géothermique canadien. Voilà comment, en tant que superpuissance des énergies modernes, le Canada bâtit une économie plus forte, plus propre et plus compétitive.

Citations

« L'avenir de l'énergie propre au pays dépend de l'ingéniosité et du savoir-faire des chercheurs, innovateurs et chefs de file de l'industrie canadiens, et la Colombie-Britannique montre la voie à suivre. En soutenant des projets comme celui-ci, nous contribuons à ouvrir de nouvelles possibilités pour les Canadiennes et les Canadiens tout en développant des technologies qui pourront aider à combler nos besoins d'énergie futurs. »

L'honorable Stephanie McLean

Secrétaire d'État (Aînés)

« L'avenir de l'énergie propre au pays repose sur le talent et l'esprit d'innovation des chercheurs, entrepreneurs et chefs de file de l'industrie canadiens, et la Colombie-Britannique montre la voie à suivre. Notre gouvernement a à cœur de créer de nouveaux emplois pour la population canadienne tout en soutenant des technologies qui contribueront à combler nos besoins d'énergie futurs. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada dispose de bases solides pour développer la géothermie de nouvelle génération, notamment une géologie de classe mondiale, une expertise en sous-sol profond et une main-d'œuvre hautement qualifiée. Une voie à suivre claire et commune est tout ce qui nous manquait à ce jour. Ce projet de feuille de route rassemblera des acteurs du secteur, des chercheurs, des partenaires autochtones et les pouvoirs publics pour définir cette voie, fondée sur des données probantes et axée sur des possibilités concrètes. Grâce au soutien du gouvernement fédéral, la Coalition pourra élaborer une stratégie qui permettra de transformer les atouts du Canada en véritables projets et d'assurer la croissance à long terme du secteur. »

Thomas Homer-Dixon

Directeur général, Cascade Institute

Secrétariat de la Canadian Deep Geothermal Coalition

Quelques faits

Approuvé sous réserve d'un contrôle diligent final, le financement annoncé aujourd'hui provient du Programme d'innovation énergétique (PIE), qui vise à faire progresser les technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en effectuant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Le PIE offre différentes possibilités de financement : certaines en continu, d'autres à durée limitée. En ce moment, il accepte des demandes dans le cadre de deux appels de propositions : le premier porte sur l'ingénierie de base du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone et le second, sur les matériaux de pointe pour l'énergie et la défense .

Fondée en 2025, la CDGC est une alliance en plein essor regroupant des organisations déterminées à accélérer le développement de la géothermie profonde au Canada.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]