TORONTO, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un réseau électrique propre grâce à la recherche, au développement et au déploiement de technologies propres et autres technologies diffusantes, non seulement pour réduire les émissions et lutter contre les changements climatiques, mais aussi pour créer de bons emplois durables et une croissance économique propre dans toutes les régions du pays.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'investissement de 500 000 $ dans Opus One Solutions from GE Digital . Opus One a investi de son côté 645 000 $ dans le projet, ce qui porte l'enveloppe totale à plus de 1 145 000 $.

Le projet est maintenant terminé, mais les investissements ont aidé à perfectionner le système Opus One DERMS® , qui offre aux services d'utilité publique une solution plus complète pour optimiser et exploiter les sources d'énergie distribuée de plus en plus nombreuses et variées qui se raccordent au réseau. Ce logiciel exceptionnel assure la surveillance en temps réel et l'intégration optimale de la répartition des sources d'énergie pour rendre le réseau fiable, abordable et durable et protéger les revenus du marché et les flux de valeur.

Financé par le Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada, qui soutient des projets de recherche, de développement et de démonstration, ainsi que des activités scientifiques connexes, ce projet fera progresser l'intégration de technologies d'énergie propre dans les marchés et réseaux électriques. Il aidera le Canada à atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques tout en facilitant la transition vers une économie sobre en carbone.

Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans des technologies et des projets avant-gardistes qui favorisent la vitalité économique et l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un réseau électrique carboneutre d'ici 2035. En soutenant des entreprises canadiennes comme Opus One, qui s'attaque aux défis d'un réseau électrique du 21e siècle au moyen de sa plateforme logicielle novatrice, il contribue à la fois à cet objectif ambitieux, à la création d'emplois durables et à une croissance économique propre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'innovation est essentielle pour accélérer la marche du monde vers la décarbonation, et notre alliance avec un chef de file comme le gouvernement du Canada est essentielle pour transformer les choses. Nous sommes honorés d'avoir reçu du soutien et des fonds de Ressources naturelles Canada pour aider Opus One Solutions from GE Digital à continuer de mettre au point des outils qui accélèrent la transition du réseau électrique vers la carboneutralité. »

Kimberly Helm

Directrice générale, Opus One Solutions from GE Digital

Liens pertinents

