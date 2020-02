Le Canada investit dans le réseau de bornes pour véhicules électriques de l'Ontario

TORONTO, le 14 févr. 2020 /CNW/ - Le plan climatique du Canada profite à notre planète et aux Canadiens. Comme le Canada est en pleine transition vers une économie plus verte, il est essentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Pour favoriser l'innovation et encourager une adoption généralisée des véhicules électriques (VE), le gouvernement du Canada multiplie les possibilités pour les Canadiennes et les Canadiens d'acheter, de recharger et de conduire des véhicules zéro émission.



Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, que le gouvernement investissait 8 millions de dollars dans la construction de 160 bornes de recharge rapide pour VE à 73 endroits en Ontario, en appui à la transition vers un avenir fondé sur l'énergie propre.

Ce financement annoncé par le ministre Bains à l'occasion du Salon international de l'auto du Canada de 2020 provient de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada. Il permettra à Hydro One et à Ontario Power Generation (OPG) de bâtir l'un des réseaux de recharge les plus vastes de la province.

L'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans la suite logique de l'engagement du gouvernement de favoriser des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois, qui nous ménagent un avenir vert et aideront notre pays à atteindre son ambitieux objectif - faire en sorte que, d'ici 2040, tous les véhicules de promenade vendus soient des véhicules zéro émission.

Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement du Canada investit plus de 300 millions de dollars pour déployer un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide pour VE; pour installer des stations de recharge près d'immeubles résidentiels, de lieux publics et de lieux de travail; et pour aménager des stations à hydrogène dans des centres métropolitains.

Le gouvernement du Canada continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes qui créeront de bons emplois, prépareront un avenir vert pour notre pays et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques, au pays et à l'international.

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir des projets d'infrastructures vertes innovants qui nous rapprochent du jour où nous aurons un secteur des transports zéro émission concurrentiel. Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, des solutions conçues ici pourront jouer un rôle clé dans le dénouement de la crise mondiale des changements climatiques pour que nous puissions léguer une planète plus saine et de l'air plus pur à nos enfants et petits-enfants. »

L'honorable Navdeep Bains,

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Après avoir pris la plus importante mesure possible pour combattre les changements climatiques en fermant ses centrales au charbon, OPG met son solide réseau d'énergie propre au service de l'électrification de secteurs très émetteurs comme celui des transports. Nous sommes donc particulièrement heureux de nous associer à Hydro One dans ce projet qui multipliera les avantages de l'électrification, en créant un réseau fiable et intégré sans qu'il en coûte plus cher à nos abonnés. »

Theresa Dekker

Vice-présidente, Planification des marchés et stratégie, OPG, et coprésidente, Ivy Charging Network

« Nous sommes fiers de fournir de l'électricité partout en Ontario et sommes persuadés qu'un secteur des transports plus vert contribuera à un avenir plus radieux et plus durable pour tous. Hydro One lance le réseau de recharge de véhicules électriques Ivy en association avec OPG, avec le soutien de Ressources naturelles Canada, pour créer un réseau de recharge rapide fiable et durable qui reliera tous les coins de la province. »

Imran Merali

Vice-président, Service à la clientèle, Hydro One, et coprésident, Ivy Charging Network

En offrant un incitatif pouvant atteindre 5 000 $ et une déduction fiscale complète aux entreprises, le gouvernement du Canada rend l'achat de véhicules zéro émission plus facile et plus abordable pour les consommateurs canadiens.

Dans le cadre de son plan d'infrastructures Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada consacrera plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans à des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques.

