GATINEAU, QC, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Les Canadiens noirs ont joué un rôle essentiel pour faire du Canada le pays dynamique qu'on connaît aujourd'hui. Toutefois, depuis trop longtemps, les personnes noires au Canada sont confrontées à des obstacles systémiques, à du racisme et à de la discrimination. Alors que nous nous préparons à célébrer le Mois de l'histoire des Noirs, le gouvernement du Canada demeure plus que jamais résolu dans son engagement à lutter contre les obstacles systémiques et à créer un avenir plus équitable et plus juste pour les personnes noires au Canada. Pour ce faire, le gouvernement du Canada a proposé de consacrer 1 milliard de dollars pour soutenir et faire progresser les communautés noires du Canada.

Dans le cadre de ces investissements historiques, lors du Sommet pancanadien des communautés noires, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, au nom de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, a annoncé aujourd'hui qu'un financement d'environ 4,4 millions de dollars sera alloué pour soutenir jusqu'à neuf projets dans le cadre du pilier Priorités émergentes de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada. L'investissement sera axé sur des initiatives touchant les jeunes et la santé physique et mentale dans les communautés noires, répondant ainsi aux demandes d'accroître le soutien dans ces domaines précis. Le thème du Mois de l'histoire des Noirs de 2025 est « L'héritage et le leadership des personnes noires : célébrer l'histoire canadienne et inspirer les générations futures ». En investissant dans les mesures de soutien dont elle a besoin, le gouvernement appuie la prochaine génération.

La ministre Ien a également souligné l'octroi d'un financement de plus de 700 000 dollars à la Fondation Michaëlle Jean, dans le cadre du pilier Priorités émergentes. Ces fonds soutiennent le Sommet pancanadien des communautés noires de 2025 et l'initiative Jeunesse au pouvoir de la Fondation Michaëlle Jean, qui verse des bourses à des organisations dirigées par des jeunes au service de leur communauté.

Ces investissements s'appuient sur l'engagement du Canada de prendre des mesures supplémentaires pour remédier au racisme et aux inégalités systémiques qui ont des répercussions sur les communautés noires. Le Canada a adopté la première Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies en 2018 et a récemment coparrainé une deuxième décennie, qui se déroulera de janvier 2025 à décembre 2034.

« Lorsqu'on favorise l'inclusion des personnes, le Canada en sort gagnant. C'est pourquoi, depuis 2015, le gouvernement est resté constant dans ses efforts visant à mettre fin aux inégalités systémiques et propose un financement de plus de 1 milliard de dollars pour renforcer les communautés noires. Grâce à des investissements comme celui annoncé aujourd'hui, nous favorisons la santé physique et mentale des Canadiens noirs et nous offrons aux jeunes Noirs l'occasion de perfectionner leurs compétences professionnelles, tout en nous assurant qu'ils ont le soutien nécessaire pour réussir et participer pleinement à la société canadienne. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera

« Le gouvernement se concentre sur l'élimination des obstacles qui empêchent depuis trop longtemps les Canadiens noirs d'avancer. Ces projets offriront le soutien en santé physique et mentale dont de nombreux jeunes ont tant besoin pour réussir, et ce, non seulement aujourd'hui, mais aussi pour les années à venir. Il s'agit de créer un espace pour leurs rêves, leur croissance et leur avenir. J'ai vraiment hâte de voir les retombées de tous ces efforts. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien

« La Fondation Michaëlle Jean est très heureuse de lancer la deuxième ronde de l'initiative Jeunesse au pouvoir, qui renforce les projets dirigés par de jeunes Noirs partout au pays. Grâce au soutien généreux de l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada, nous continuons à investir dans la créativité, le leadership et la vision des jeunes qui sont des agents de changements et qui font bouger les choses dans leur communauté. »

- Le directeur général de la Fondation Michaëlle Jean, Edward Matwawana

Depuis 2019, dans le contexte de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, jusqu'à 200 millions de dollars ont été investis dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada (IACNC) pour célébrer les dynamiques communautés noires du Canada, échanger des connaissances et renforcer leurs capacités.

Prenant appui sur des investissements précédents réalisés dans le cadre de l'IACNC, le financement annoncé aujourd'hui comprend jusqu'à 4,4 millions de dollars de plus et permettra de soutenir davantage les priorités émergentes ciblées lors des activités de mobilisation effectuées auprès de nos partenaires, qu'il s'agisse d'intervenants ou des communautés. Parmi les projets pouvant être financés, citons ceux qui visent à améliorer la santé mentale et le bien-être des jeunes Noirs souffrant de drépanocytose et de leur famille, et ceux qui donnent aux leaders communautaires les moyens de travailler en faveur du bien-être psychologique de leur communauté respective.

Parmi les investissements déjà annoncés dans le cadre du pilier Priorités émergentes de l'IACNC, citons : 2,1 millions de dollars en vue d'un nouveau site pour le Centre culturel afro‑canadien de Montréal; 2,2 millions de dollars pour la remise en état de l'ancienne Nova Scotia Home for Coloured Children, aujourd'hui appelée la Place Kinney.

Par l'intermédiaire de l'IACNC, le gouvernement du Canada cherche à accroître la capacité et l'efficacité des organismes communautaires dirigés par des Noirs et au service des Noirs, ainsi que le travail qu'ils font pour promouvoir l'inclusion. À ce jour, plus de 2700 projets ont reçu du financement grâce à l'IACNC.

Le financement annoncé aujourd'hui sera consacré à la santé physique et mentale des Canadiens noirs. Il complète le Fonds pour la santé mentale des communautés noires piloté par l'Agence de la santé publique du Canada, puisque certains projets retenus offriront des services en santé physique et mentale qui ne sont pas couverts par ce programme.

