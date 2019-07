Le Canada investit dans la technologie propre d'une entreprise autochtone canadienne

PETERBOROUGH, ON, le 15 juill. 2019 /CNW/ - Soutenir les bonnes idées des Canadiens fait croître notre économie et prospérer nos collectivités. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada finance le développement de nouveaux produits et procédés novateurs dans nos secteurs des ressources naturelles.

La ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, l'honorable Maryam Monsef, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, l'octroi de 3,1 millions de dollars supplémentaires pour la réalisation d'un projet pilote autochtone sur les technologies propres qui vise à utiliser les ressources plus efficacement pour réduire la pollution et le gaspillage d'eau.

Carbonix, entreprise autochtone canadienne spécialisée en technologie, fait équipe avec l'Université Trent et SGS Lakefield pour développer plus avant un projet qui a pour but de produire du charbon actif sur mesure à partir de matières premières provenant de sources durables (p. ex. coke de pétrole ou résidus ligneux) et de l'utiliser ensuite pour capter des contaminants présents dans des effluents industriels et des résidus miniers. Ce projet vise à accélérer le retour dans le milieu naturel de l'eau utilisée pendant les procédés d'extraction, de même qu'à accélérer la restauration des sols.

Ce financement, qui provient du Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada (RNCan), s'ajoute à l'investissement initial de 120 000 $ obtenu par le biais de l'Initiative de foresterie autochtone de RNCan et de l'Initiative sur les partenariats stratégiques de Services aux Autochtones Canada.

Pendant Génération Énergie, dialogue national sur l'énergie, les citoyens ont dit vouloir que le Canada continue d'agir comme chef de file dans la transition vers une économie axée sur la croissance propre. Le gouvernement du Canada continuera également à soutenir les projets énergétiques intelligents qui créent un secteur énergétique propre, durable et compétitif à même de réduire la pollution et de combattre les changements climatiques.

Faits en bref

Le Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada est doté d'un fonds d'investissement de 155 millions de dollars qui contribue au développement commercial des nouvelles technologies propres, afin de permettre à l'industrie de l'exploitation des ressources naturelles de réduire ses répercussions sur l'air, le sol et l'eau, tout en améliorant la compétitivité et en créant des emplois.

L'Initiative de foresterie autochtone octroie des fonds pour favoriser la création de projets de développement par des Autochtones dans le secteur forestier canadien de façon à inciter ces derniers à s'investir davantage dans les possibilités économiques, les entreprises, les carrières et les activités de gouvernance qui relèvent de ce secteur.

L'Initiative sur les partenariats stratégiques est un programme novateur conçu pour inciter les Autochtones à tirer davantage parti des occasions de développement économique complexes, particulièrement dans les secteurs des ressources naturelles où des projets sont mis sur pied à une vitesse sans précédent partout au pays.

Citations

« Grâce à des projets comme celui-ci, le gouvernement du Canada trouve des solutions qui contribueront à réduire la pollution, favoriseront des innovations propres et créeront de bons emplois. Il est essentiel d'accélérer le développement des technologies propres pour promouvoir une croissance économique durable à l'heure où le Canada opère une transition vers un avenir axé sur l'énergie propre - cette démarche nous aidera à honorer nos engagements nationaux et internationaux tout en nous permettant de conserver, pendant des années encore, l'avantage que nous offrent nos ressources naturelles. »

Maryam Monsef

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Au laboratoire de recherche sur les matières inorganiques de l'Université Trent, nous sommes fiers de travailler avec des partenaires de l'industrie à faire avancer le développement et l'application des technologies propres. Ces possibilités de recherche commerciale avec des partenaires des secteurs public et privé sont d'une valeur inestimable pour les étudiants, qui peuvent ainsi constater de leurs propres yeux l'utilité de la collaboration intersectorielle lorsqu'il s'agit de s'attaquer à certains des enjeux environnementaux du Canada et de la planète. »

Andrew Vreugdenhil, Ph. D.

Professeur agrégé, chef, Inorganic Materials Research Laboratory, Université Trent

« L'aide de Ressources naturelles Canada et de partenaires tels que Suncor et le ministère du Développement du Nord et des Mines permet à Carbonix de faire évoluer ses travaux de recherche et développement débutés en 2011 pour les faire passer à l'étape de la commercialisation. Carbonix reconnaît que le Canada est un pays où l'économie et l'emploi sont essentiellement fondés sur les industries d'extraction des ressources énergétiques, minières et forestières. Nous appuyons ces industries et leur souhaitons de prospérer. De plus, à titre d'entreprise autochtone, nous souhaitons soutenir les efforts que ces industries déploient pour retourner le sol et l'eau à leur état naturel. »

Paul Pede

Président-directeur général, Carbonix Inc.

