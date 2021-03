CALGARY, AB, le 19 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit un avenir fondé sur des énergies peu émettrices afin de renforcer notre compétitivité, de créer de l'emploi et de soutenir le secteur des ressources naturelles. C'est plus important que jamais au moment où nous nous relevons progressivement de la pandémie de COVID-19.

Le représentant spécial des Prairies, l'honorable Jim Carr, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement combiné de plus de 900 000 $ dans deux projets de réseaux intelligents en Alberta qui amélioreront le réseau électrique et réduiront les émissions de gaz à effet de serre.

La première enveloppe, qui s'élève à 495 000 $, ira à FortisAlberta Inc. pour soutenir le projet de stockage d'énergie de Waterton Energy. Il s'agit d'un projet qui vise à montrer que l'utilisation d'un système de stockage d'énergie par batterie et d'un système avancé de contrôle de la distribution électrique peut assurer un accès fiable au réseau tout en générant des retombées économiques et sociales avantageuses pour la collectivité.

La seconde enveloppe, qui s'élève à 413 250 $, ira à Lethbridge Electric Utility pour renforcer son réseau de distribution en incorporant, dans son système de mesure, la technologie logicielle CVR (conservation voltage reduction) qui permet d'abaisser la tension et, par le fait même, d'économiser de l'énergie et de réduire la pression exercée sur le réseau électrique tout en procurant des gains financiers à plus de 40 000 clients qui dépendent du réseau.

Le financement de ce projet provient du Programme des réseaux intelligents de Ressources naturelles Canada, qui permet aux services publics de réduire la pollution et d'optimiser l'utilisation de l'électricité tout en favorisant l'innovation. Il fait partie du programme fédéral d'infrastructure de plus 180 milliards de dollars Investir dans le Canada, qui cible les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Comme le souligne son plan climatique renforcé Un environnement sain et une économie saine, le Canada soutient des projets intelligents d'énergies renouvelables et de modernisation des réseaux qui ouvriront la voie au réseau électrique intelligent de l'avenir.

Citations

« C'est en finançant des idées novatrices pour réduire davantage les émissions, renforcer la compétitivité et moderniser nos réseaux électriques au Canada que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« En faisant appel à l'innovation et à la technologie pour améliorer notre réseau, nous contribuerons à réduire non seulement la pression exercée sur ce dernier, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre. Notre gouvernement continuera de soutenir des projets de ce genre qui accélèrent notre transition vers un avenir énergétique sobre en carbone. »

Jim Carr

Député de Winnipeg-Centre-Sud et représentant spécial des Prairies

« Ce projet améliorera la fiabilité du service de distribution d'électricité offert à nos abonnés de la localité relativement éloignée de Watertown tout en protégeant les paysages écologiquement fragiles de la région. Grâce au soutien de Ressources naturelles Canada, nous sommes en mesure de relever ce défi de manière créative en associant un système de stockage d'énergie par batterie et un système photovoltaïque dans une application innovante de microréseau. Je suis très heureux de pouvoir mettre à profit cette nouvelle technologie pour fournir à notre clientèle un service fiable offrant un bon rapport coût-efficacité. »

Todd Dettling, vice-président, Service à la clientèle

FortisAlberta Inc.

« En investissant nos capitaux et le leadership novateur de nos employés dans des systèmes de données et de distribution d'électricité, nous sommes devenus la première administration au Canada à améliorer l'efficience du réseau grâce à la technologie pour réseaux intelligents CVR (conservation voltage reduction), qui permet un abaissement de la tension. Grâce à l'aide financière du Programme des réseaux intelligents de Ressources naturelles Canada, nous avons été en mesure de montrer que cette technologie permet de réduire la consommation d'énergie électrique et les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de tous nos abonnés sans que nous ayons à leur demander de changer leurs habitudes. »

Stewart Purkis, ing., directeur du service d'électricité

Ville de Lethbridge

