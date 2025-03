OTTAWA, ON, le 5 mars 2025 /CNW/ - Source d'électricité sans émissions essentielle au réseau canadien, l'énergie nucléaire joue un rôle clé dans l'approvisionnement énergétique du Canada. Le gouvernement du Canada a donc effectué des investissements stratégiques dans cette filière, parce que la résilience et la sécurité de l'approvisionnement énergétique sont aujourd'hui impératives et pour que le Canada demeure un chef de file mondial dans l'industrie. La technologie canadienne CANDU, épine dorsale du parc nucléaire canadien, a été exportée dans le monde entier pour soutenir la sécurité énergétique de nos alliés tout en créant de bons emplois ici au pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le gouvernement du Canada avait conclu une entente préliminaire avec AtkinsRéalis pour appuyer l'élaboration et la modernisation d'un nouveau réacteur nucléaire à grande échelle et à deutérium-uranium (CANDU), p. ex., le MONARK. Le but est de prêter un montant pouvant atteindre 304 millions de dollars sur quatre ans à AtkinsRéalis pour financer la moitié de son projet de conception. Ces travaux de modernisation se feront également en coopération avec Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les exploitants et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement canadienne. EACL détient les droits de propriété intellectuelle sur la technologie CANDU et s'associe à AtkinsRéalis pour en assurer la réussite dans les marchés de l'énergie d'aujourd'hui.

Les réacteurs CANDU maintiennent une chaîne d'approvisionnement presque entièrement canadienne, car ils sont conçus et fabriqués au Canada, par l'intermédiaire d'un consortium d'entreprises canadiennes, et ils fournissent des emplois durables et bien rémunérés dans le secteur manufacturier pour les Canadiens. Les réacteurs sont également alimentés par de l'uranium extrait en Saskatchewan qui n'a pas besoin d'être enrichi. Alors que les pays cherchent des sources sûres d'énergie propre, la demande pour l'énergie nucléaire canadienne augmente. Le gouvernement du Canada prend maintenant des mesures pour moderniser la technologie CANDU de propriété canadienne, qui fournira une conception viable et rentable à l'appui de l'expansion de la capacité d'énergie nucléaire au Canada et à l'échelle internationale.

En plus d'investir dans cette technologie nucléaire de base, nationale et à grande échelle, le Canada tire également parti des possibilités de collaboration internationale en ce qui a trait aux technologies émergentes, y compris les petits réacteurs modulaires (PRM). Le ministre Wilkinson, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a également annoncé un financement de 55 millions de dollars provenant du Fonds pour l'électricité de l'avenir (FEA) d'ECCC afin d'appuyer le projet nucléaire de Darlington d'Ontario Power Generation. La prochaine phase du projet de Darlington sera axée sur l'avancement de trois nouveaux PRM BWRX-300 de GE Hitachi, qui ne produisent aucune émission de gaz à effet de serre pendant leur exploitation. Chaque PRM BWRX-300 de GE Hitachi génère quelque 300 mégawatts d'électricité, et les trois PRM pourraient fournir suffisamment d'électricité pour alimenter environ 900 000 foyers. Le ministre Guilbeault a également annoncé que le FEA avait augmenté le financement du programme, qui est passé de 24 millions de dollars à 80 millions de dollars pour la Société d'investissement de la Couronne du gouvernement de la Saskatchewan à l'appui des travaux préalables au développement des PRM de SaskPower. Les fonds soutiendront les travaux de pré-ingénierie, les études techniques, les évaluations environnementales, les études réglementaires et les consultations auprès des populations locales et des communautés autochtones, en vue de faire progresser cet important projet.

Le ministre Wilkinson a également souligné un investissement total de 52,4 millions de dollars pour divers projets qui appuient le développement et le déploiement des PRM et des réacteurs CANDU ainsi que les efforts de décarbonation en Saskatchewan, en Alberta et en Ontario. La Saskatchewan et l'Ontario sont déjà des chefs de file de l'énergie nucléaire, et cet investissement contribuera à affermir leur présence, dans l'intérêt national, et à développer une nouvelle capacité en Alberta. Le financement comprend 11,4 millions de dollars du Programme d'habilitation des PRM pour trois projets et 41 millions de dollars pour quatre projets dans le cadre du Programme d'avant-projet de l'électricité de RNCan.

Ces investissements importants soulignent la façon dont le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec le secteur privé et les services publics et exploitants de systèmes canadiens pour répondre aux demandes grandissantes d'électrification propre. En s'appuyant sur son investissement essentiel dans la technologie CANDU, ainsi que sur les nouveaux débouchés qu'offrent les PRM, le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires alors que nous cherchons à élaborer une approche globale en matière de politique liée à l'énergie nucléaire pour le pays et à agir comme un fournisseur d'énergie de choix pour le monde.

« Le nucléaire fait partie intégrante de l'avenir énergétique résilient et indépendant du Canada, et la technologie CANDU nous aide à y parvenir, tout en créant de bons emplois au pays et en soutenant les exportations énergétiques canadiennes à l'échelle internationale. En faisant progresser des projets novateurs comme les réacteurs MONARK, le gouvernement renforce son engagement en faveur de l'uranium extrait et traité au pays, ce qui crée des emplois bien rémunérés en Ontario et partout au pays. Et grâce aux investissements dans le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington et les PRM en Alberta, nous donnons un exemple puissant de la façon dont les secteurs public et privé peuvent collaborer afin de renforcer la sécurité énergétique; de faire progresser les technologies nucléaires de pointe fabriquées au Canada; et d'assurer un avenir énergétique propre et fiable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le secteur de l'énergie du Canada a réalisé des progrès importants dans la réduction des émissions tout en développant la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et nucléaires sans émission de carbone, notamment grâce à l'élimination progressive de la production d'électricité à partir du charbon et à l'augmentation de la capacité de stockage d'énergie. Je tiens à féliciter nos partenaires pour les investissements annoncés aujourd'hui, qui représentent un important pas en avant pour l'économie, les emplois et l'action climatique. En travaillant avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les municipalités, les services publics et les travailleurs, nous produisons une quantité historique d'électricité propre, abordable et fiable qui nous permettra de propulser le Canada dans l'avenir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Cet investissement représente une avancée majeure pour Cambridge et pour le Canada. Les travaux de BWXT seront essentiels pour diminuer le recours aux combustibles fossiles à l'heure où la demande sur notre réseau électrique augmente. L'agrandissement de ses installations et l'investissement dans des équipements de pointe garantissent que BWXT restera à l'avant-garde du programme nucléaire du Canada. BWXT est un partenaire incontournable de notre gouvernement, et je me réjouis de poursuivre notre collaboration. »

Bryan May

Secrétaire parlementaire du premier ministre et député de Cambridge

« Nous sommes honorés de pouvoir compter sur la pleine confiance du gouvernement du Canada pour poursuivre le développement d'une technologie CANDU éprouvée au pays. Depuis plus d'une décennie, nous sommes fiers d'être les intendants de la technologie CANDU et de répondre avec succès aux besoins mondiaux croissants en matière d'énergie à faibles émissions de carbone. Avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement des réacteurs CANDU, nous avons assuré l'entretien des réacteurs nucléaires CANDU, avons prolongé leur durée de vie et les avons remis à neuf dans le respect des délais et du budget. De plus, nous avons fait progresser les perspectives pour les nouveaux réacteurs CANDU. La décision du gouvernement fédéral d'investir aujourd'hui dans le développement de la technologie CANDU, une évolution du modèle éprouvé du réacteur de Darlington, nous permettra de poursuivre ce travail important déjà en cours avec nos partenaires des services publics. L'avancement de la technologie CANDU crée une valeur économique pour le pays et les Canadiens; assure la sécurité énergétique en cette période critique; améliore les résultats pour la santé grâce à la création d'un plus grand nombre d'isotopes anticancer; établit des relations plus solides et plus résilientes avec les peuples autochtones, les travailleurs et les collectivités; et, surtout, il maintient le statut du Canada en tant que nation nucléaire de niveau 1. »

Ian Edwards

Président-directeur général d'AtkinsRéalis

« L'Ontario a mis en place une solide chaîne d'approvisionnement locale en énergie nucléaire, qui soutient des dizaines de milliers d'emplois bien rémunérés dans la province. Face aux droits de douane que menace de nous imposer notre principal partenaire commercial, nous protégeons ces emplois pour les générations à venir en misant sur de vastes projets de remise à neuf et d'agrandissement pour fournir l'électricité propre, fiable et abordable dont les familles et les entreprises ont besoin. »

L'honorable Stephen Lecce

Ministre de l'Énergie et de l'Électrification de l'Ontario

« En tant que premier projet du G7 sur les petits réacteurs modulaires, le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington d'OPG créera environ 17 000 emplois en Ontario et 10 000 autres au Canada pendant la fabrication et la construction. Le projet de PRM à Darlington renforcera la solide chaîne d'approvisionnement nucléaire de l'Ontario et du Canada, créant des possibilités de croissance supplémentaires au pays et à l'étranger, alors que les administrations cherchent à accroître la sécurité et la fiabilité énergétiques. »

Nicolle Butcher

Présidente-directrice générale, Ontario Power Generation

Faits en bref

La propriété intellectuelle de la technologie CANDU continue d'appartenir au gouvernement du Canada dans l'intérêt de toute la population canadienne, et AtkinsRéalis est le titulaire exclusif du portefeuille de propriété intellectuelle. La technologie CANDU fonctionne au Canada depuis que le réacteur nucléaire de démonstration de Rolphton a été mis en service en 1962, offrant des décennies d'exploitation sûre et d'énergie propre.

a été mis en service en 1962, offrant des décennies d'exploitation sûre et d'énergie propre. Le Fonds pour l'électricité de l'avenir d'Environnement et Changement climatique Canada consiste principalement en produits provenant des installations de production d'électricité couvertes par le système de tarification fondé sur le rendement (STFR) du gouvernement fédéral. Ces fonds sont remis au moyen d'ententes de financement avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux pour lesquelles le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone pour l'industrie s'applique actuellement, ou a déjà présenté une demande dans le passé, afin de soutenir des initiatives d'électricité propre.

