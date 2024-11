TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Nous avons absolument besoin de technologies propres et de solutions sobres en carbone pour améliorer l'efficacité du secteur forestier canadien et réduire les émissions tout en stimulant notre économie. Leur développement et leur déploiement nous aident non seulement à lutter contre les changements climatiques, mais créent aussi de nouveaux emplois durables.

En compagnie de M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec, et de M. Jean Boulet, ministre du Travail du Québec, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui une contribution fédérale de plus de 8 millions de dollars pour un projet innovateur qui prévoit l'utilisation de borates fondus pour la décarbonation de l'usine de pâtes et papiers de Kruger Wayagamack.

Grâce à ce financement, l'usine de Kruger Wayagamack mettra en place un système de démonstration du captage du carbone dans ses installations, à Trois-Rivières. Ce système novateur - le premier au monde à voir le jour dans une installation industrielle de pâtes et papiers - permettra à l'entreprise de récupérer la chaleur pour produire de la vapeur et de capter le dioxyde de carbone (CO2) généré par le procédé de fabrication de papier pour l'utiliser dans son usine. Ce projet réduira la perte d'énergie, abaissera les coûts d'exploitation et vise à diminuer les émissions de CO2 de l'usine de Kruger Wayagamack de 1 800 tonnes par année. Il servira également de modèle d'élimination du carbone, que l'on pourra reproduire dans l'industrie des pâtes et papiers.

L'aide financière accordée à ce projet provient du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) de Ressources naturelles Canada. ITIF vise à améliorer la performance environnementale du secteur forestier en favorisant l'adoption de technologies transformatrices qui contribuent à la décarbonation des procédés industriels. Il cherche également à créer un secteur forestier plus concurrentiel, plus résilient et plus durable sur le plan de l'environnement en concentrant les efforts sur les projets novateurs à faibles émissions de carbone qui entraînent des flux de revenus nouveaux ou diversifiés.

Citations

« Grâce à notre investissement dans le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière, nous continuons d'aider le secteur forestier du Québec à mettre en place des technologies qui renforcent l'efficacité et les capacités, réduisent les émissions et créent de bons emplois durables. L'investissement annoncé aujourd'hui est un excellent exemple de ce que nous pouvons faire pour continuer de réduire les émissions tout en contribuant à assurer la durabilité à long terme du secteur forestier canadien. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le secteur forestier fait vivre beaucoup de nos concitoyens et stimule la croissance économique partout au pays. En investissant dans l'usine de Kruger Wayagamack à Trois-Rivières, nous veillons à ce que les gens d'ici continuent à récolter les fruits d'une exploitation durable des ressources forestières de notre pays. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Nous saluons la vision du gouvernement du Canada et son engagement à appuyer des projets contribuant à décarboner l'industrie papetière. Grâce au soutien offert par Ressources naturelles Canada dans le cadre de son programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière, des entreprises comme Kruger peuvent prendre part à des projets de recherche et développement de haut niveau. Ce projet a en effet le potentiel d'offrir une solution durable pour l'ensemble du secteur manufacturier en matière de capture, d'utilisation et de stockage du carbone. Il s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Kruger d'accélérer ses efforts pour décarboner ses opérations. »

Justin Paillé

Vice-président principal, Fabrication, Kruger Pâtes et papiers

Quelques faits

Le projet reçoit 8,1 millions de dollars de Ressources naturelles Canada et 9,5 millions de dollars du programme Technoclimat du gouvernement du Québec.

et 9,5 millions de dollars du programme Technoclimat du gouvernement du Québec. Depuis sa création en 2010, le programme ITIF de Ressources naturelles Canada a investi plus de 378 millions de dollars dans 95 projets au Canada , dont plus de 171,1 millions de dollars dans 29 projets au Québec. Tous ces projets soutiennent la compétitivité et la performance environnementale du secteur forestier.

Liens pertinents

