Le Canada investit dans l'innovation technologique et la création d'emploi en foresterie au Québec

SAGUENAY, QC, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Le secteur forestier demeure une source de richesse inestimable pour notre pays, offrant des avantages économiques, sociaux et environnementaux. En investissant dans ce secteur d'activité, le gouvernement du Canada stimule l'économie tout en protégeant notre environnement.

La ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, l'octroi de 4,9 millions de dollars à Produits forestiers Résolu Canada inc. pour une technologie innovante qui accélérera la production de biomatériaux de pointe et créera plus de 20 emplois à plein temps.

Grâce à ces fonds, Résolu agrandira son usine de Kénogami à Saguenay, au Québec, pour y fabriquer des filaments de cellulose, un biomatériau aux propriétés remarquables tiré de la pâte de bois, qui peut servir à renforcer des produits comme les polymères et le ciment. La nouvelle technologie permettra d'améliorer la productivité de l'usine et la qualité du produit tout en valorisant les résidus fibreux.

Le gouvernement du Québec a contribué pour 6,7 millions de dollars au projet dans le cadre du programme ESSOR et du Programme Innovation Bois. Le projet sera réalisé en partenariat avec FPInnovations, concepteur du procédé.

Le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) encourage le secteur forestier canadien à adopter des technologies innovantes et à fabriquer de nouveaux produits forestiers pour les marchés émergents. En investissant dans des technologies pour ce secteur, nous pouvons offrir des solutions plus écologiques qui contribueront à la lutte contre les changements climatiques et à la transition vers une économie sobre en carbone.

Dans son budget de 2019, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 82,9 millions de dollars de plus sur trois ans dans le programme ITIF, et ce, à compter de 2020-2021. Cet investissement permettra de continuer à encourager la commercialisation et l'adoption à grande échelle de technologies et de procédés innovants dans le secteur forestier canadien.

Le plan climatique du Canada comprend des mesures visant à protéger l'environnement et à léguer aux générations à venir une planète plus saine. Ces mesures consistent notamment à protéger nos océans, à éliminer progressivement les centrales au charbon, à investir dans les énergies renouvelables et le transport en commun ainsi qu'à réduire la pollution par le plastique. Des solutions puisées dans la nature sont au cœur du plan du Canada pour combattre les changements climatiques tout en stimulant l'économie.

« Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans le secteur forestier canadien pour encourager la diversification des marchés et mettre l'innovation au service de la croissance propre. Nous sommes fiers de collaborer avec Résolu à cette innovation technologique qui stimulera la compétitivité et créera des emplois bien payés. »

Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national

« Présent et générant des retombées dans toutes les régions, le secteur forestier occupe une place majeure au Québec avec près de 60 000 emplois directs. Toutefois, sa croissance dépend grandement de sa capacité à innover et à développer des produits et des technologies répondant à de nouveaux besoins du marché. Il m'importe de rappeler que le gouvernement du Québec s'est engagé à soutenir cette industrie qui doit se moderniser, s'adapter, se diversifier et se réinventer en fonction de l'évolution du contexte économique mondial. Avec cet important projet, Produits forestiers Résolu est véritablement dans l'action, ce qui lui permettra de demeurer compétitive. »

Pierre Fitzgibbon

Ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La nouvelle installation commerciale de filaments de cellulose représente une occasion pour Résolu d'effectuer une percée dans des marchés de croissance non traditionnels par l'entremise de technologies innovantes. »

Yves Laflamme

Président et chef de la direction, Produits forestiers Résolu

