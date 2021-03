OTTAWA, ON, le 10 mars 2021 /CNW/ - L'atteinte de la carboneutralité passe nécessairement par une réduction de la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées. Pendant que la pandémie de COVID-19 continue d'évoluer, le gouvernement du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir le secteur des ressources naturelles.

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 7,1 millions de dollars à TUGLIQ Énergie Co. pour aider à financer la troisième phase de son projet d'énergie éolienne qui permettra d'éviter la consommation de diesel dans le nord du Québec tout en créant des possibilités d'emploi.

Cette nouvelle aide financière, accordée sur la base du succès des phases précédentes du parc éolien, permettra à Mine Raglan d'envisager l'ajout de deux éoliennes de 3 mégawatts (MW) et d'une installation de stockage d'énergie de 4 MW à ses installations, situées au Nunavik (Québec). Ces ajouts pourraient porter la capacité de production d'énergie renouvelable du complexe minier jusqu'à 12 MW et sa capacité de stockage jusqu'à 6 MW, ce qui permettrait d'éviter la consommation de 6,6 millions de litres de diesel au total par année.

La construction des installations créera environ 65 emplois, auxquels s'ajouteront 6 emplois pour assurer le fonctionnement et l'entretien du parc éolien pendant la durée de sa vie utile. Des séances d'information et de formation sur l'énergie renouvelable seront également offertes aux jeunes autochtones de la région pour partager avec eux les leçons apprises et pour renforcer les compétences locales.

Les fonds fédéraux accordés au projet proviennent du programme L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées. D'une durée de huit ans, le programme de 220 millions de dollars vise à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées en déployant et en démontrant des projets d'énergie renouvelable, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les ressources à l'échelle locale. Ce programme fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada - un investissement de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de fret ainsi que des collectivités rurales et nordiques du Canada.

TUGLIQ et le gouvernement du Québec ont également contribué financièrement au projet, portant l'enveloppe à 21,9 millions au total.

Comme le stipule le plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine, faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine des énergies propres figure parmi nos principales priorités. C'est pourquoi le gouvernement investit un supplément de 300 millions de dollars sur cinq ans pour donner aux collectivités rurales, éloignées et autochtones actuellement dépendantes du diesel la possibilité d'être alimentées par une énergie propre de source fiable d'ici 2030.

« En réduisant notre dépendance au diesel, nous diminuons les émissions, créons des emplois et stimulons notre compétitivité économique. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« La réussite de ce projet aura une influence sur les futurs investissements dans l'Arctique, les orientant vers des infrastructures énergétiques à plus faible intensité carbonique qui réduiront à terme les émissions de gaz à effet de serre et seront ainsi porteuses d'un avenir plus vert. »

Paul Lefebvre

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

« TUGLIQ Énergie remercie les gouvernements fédéral et provinciaux pour leur soutien indéfectible à la transition énergétique dans le Nord, un soutien qui permet à TUGLIQ et à ses partenaires de continuer à réduire la dépendance de l'Arctique aux combustibles fossiles. L'intégration de niveaux toujours plus élevés d'énergie renouvelable procure incontestablement des résultats positifs et des avantages aux sociétés minières et aux communautés avoisinantes. »

Laurent Abbatiello

Président et directeur général de TUGLIQ Énergie Co.

« Opérer un site minier dans l'Arctique canadien comporte des défis de taille, notamment la production d'électricité. Le site de Mine Raglan n'étant pas relié au réseau de distribution hydroélectrique, nous devons combler nos besoins énergétiques en produisant notre propre électricité à partir de génératrices au diesel. Le financement de 7,1 millions de dollars que Ressources naturelles Canada accorde à l'entreprise TUGLIQ Énergie est un pas dans la bonne direction pour améliorer le bilan énergétique des entreprises qui sont établies dans le Grand Nord, en tenant compte de leurs particularités géographiques. Le soutien gouvernemental est essentiel pour poursuivre la mise en valeur des ressources du Canada tout en préservant l'environnement de manière saine et prospère. »

Pierre Barrette

Vice-président de Mine Raglan

