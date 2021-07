GUELPH, ON , le 27 juill. 2021 /CNW/ - L'amélioration de l'efficacité énergétique dans nos collectivités est l'un de nos principaux outils de lutte contre les changements climatiques. Elle nous aidera à dépasser les objectifs que nous nous sommes fixés en vertu de l'Accord de Paris, à réduire les émissions dans les lieux de vie et de travail de la population et à donner aux Canadiennes et Canadiens la chance de participer à l'édification d'un avenir vert et prospère qui ne laisse personne pour compte.

Le député de Guelph, Lloyd Longfield, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 200 000 $ à la Ville de Guelph (en anglais seulement) pour mettre en place un système de gestion de l'énergie dans ses bâtiments. La Ville contribue aussi au projet à hauteur de 435 000 $, portant l'enveloppe à 635 000 $ au total.

Ces investissements aideront Guelph à mettre en place, d'ici juin 2023, la norme ISO 50001 pour les systèmes de gestion de l'énergie dans plus de 100 bâtiments (p. ex. casernes de pompiers, immeubles de bureaux, centres communautaires et centres de loisirs) pour en réduire les coûts d'exploitation et en améliorer l'efficacité énergétique et le rendement.

Reconnue à l'échelle internationale, ISO 50001 est une norme d'application volontaire qui intègre l'efficacité énergétique dans les pratiques de gestion pour offrir aux organisations un plan structuré en matière de gestion de l'énergie. Elle aide également les organisations à évaluer et à prioriser la mise en place de nouvelles technologies d'efficacité énergétique.

L'aide financière fédérale provient du programme de Ressources naturelles Canada intitulé Efficacité énergétique des bâtiments, conçu pour améliorer le rendement énergétique des bâtiments tout en réduisant les coûts énergétiques.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui nous permettront d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Quelques faits

Selon le groupe de travail sur la gestion de l'énergie de la Conférence ministérielle sur l'énergie propre, les systèmes de gestion de l'énergie peuvent entraîner une réduction de la consommation totale d'énergie pouvant atteindre 30 % dans le secteur de l'industrie et 40 % dans les immeubles commerciaux.

Les entreprises industrielles canadiennes qui ont mis en place la norme ISO 50001 ont amélioré leur rendement énergétique cumulatif de près de 10 % en moyenne dans les deux premières années, ce qui a permis aux grandes entreprises d'économiser jusqu'à 2 millions de dollars sur leurs coûts énergétiques annuels.

L'application de la norme ISO 50001 à l'échelle mondiale pourrait permettre d'économiser plus de 600 milliards de dollars sur les coûts énergétiques et d'éviter le rejet de 6 500 mégatonnes d'émissions de CO 2 -- ce qui équivaudrait à retirer des routes 215 millions de véhicules de promenade.

Citations

« Les améliorations en matière d'efficacité énergétique sont notre carburant secret. En effectuant de petits changements, comme l'adoption de systèmes de gestion de l'énergie, nous obtenons de grands résultats. Cela nous aide à dépasser nos objectifs climatiques et permet de réduire les factures énergétiques des Canadiens. C'est de cette façon que nous atteindrons la carboneutralité. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Nous sommes fiers d'aider Guelph à économiser de l'énergie. En unissant nos efforts, nous pouvons améliorer notre façon d'utiliser l'énergie dans nos bâtiments tout en réduisant nos émissions et en soutenant la collectivité. »

Lloyd Longfield

Député de Guelph

« En appliquant cette norme internationale, Guelph améliorera l'efficacité énergétique dans nos bâtiments municipaux tout en réduisant les coûts d'exploitation. Le conseil municipal et la communauté veulent pouvoir rendre compte de nos progrès vers la création d'un environnement plus vert, et cette aide financière les aidera justement à établir des mesures de rendement qui leur permettront de le faire. Au nom du conseil, je tiens à remercier Ressources naturelles Canada d'investir dans ce projet. »

Cam Guthrie

Maire de Guelph

