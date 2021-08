CRABTREE, QC, le 12 août 2021 /CNW/ - L'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 passe inévitablement par l'amélioration de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique aide les entreprises à renforcer leur compétitivité et contribue à assainir l'environnement. Le gouvernement du Canada investit dans l'édification d'un avenir fondé sur des énergies peu émettrices afin de léguer une planète plus saine aux générations futures.

Le secrétaire parlementaire Marc G. Serré a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 40 000 $ à Produits Kruger, le premier fabricant de produits de papier en importance au Canada, pour améliorer l'efficacité énergétique ainsi que réduire les frais d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES) à son usine de Crabtree, au Québec.

Ces fonds permettront à l'usine de Crabtree d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir la certification ISO 50001, une norme sur la gestion de l'énergie en application chez Kruger. En vertu de cette norme, l'usine s'engage à réduire son impact sur le climat, à ménager les ressources énergétiques et à améliorer son rendement par une gestion efficace de toutes les formes d'énergie.

En fait, l'usine certifiée IS0 50001 moyenne verra son rendement énergétique s'améliorer de près de 3 % en l'espace de deux ans seulement.

Les fonds fédéraux proviennent du Programme d'efficacité énergétique pour l'industrie, qui offre de l'aide financière pour la réalisation de projets de gestion de l'énergie dans des installations industrielles au Canada.

Cette somme s'ajoute à des investissements supplémentaires de Produits Kruger pour mener à bien ce projet d'efficacité énergétique vers l'obtention de la norme ISO 50001, représentant ainsi un montant global de 660 000 $.

Produits Kruger emploie 2 700 personnes dans 9 usines en Amérique du Nord et fabrique des marques de produits de papier parmi les plus populaires au Canada. Acquis en 1997, le complexe de fabrication de Crabtree est en activité depuis 1905. On y effectue diverses opérations manufacturières, notamment le désencrage, la mise en pâte, la fabrication de produits de papier tissu et leur transformation en produits finis emballés.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir fondé sur des énergies peu émettrices pour notre pays. L'amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel canadien est au cœur des efforts que déploie le Canada pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Améliorer l'efficacité énergétique nous permettra de réduire la pollution tout en diminuant les coûts énergétiques et en appuyant les entreprises. C'est ainsi que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« L'efficacité énergétique est essentielle dans la création d'un avenir carboneutre au pays. En travaillant en partenariat avec des entreprises comme Produits Kruger, nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur industriel au Canada et nous nous rapprochons de l'atteinte de nos objectifs climatiques. »

Marc G. Serré

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Nickel Belt

« Cette initiative, dont nous saluons le soutien de Ressources Naturelles Canada, s'inscrit tout naturellement dans notre stratégie globale de développement durable, une priorité pour Produits Kruger, mais aussi pour l'ensemble des établissements de Kruger en Amérique du Nord. L'amélioration continue de notre efficacité énergétique nous mènera vers une production encore plus responsable et soucieuse de l'environnement, des consommateurs et de nos communautés. »

Michel Manseau

Vice-président principal et directeur général, Produits à la consommation, Produits Kruger

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Ian Cameron, Directeur des communications par intérim, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca