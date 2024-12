SASKATOON, SK, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Il faut absolument investir dans les infrastructures nécessaires à l'exploitation des minéraux critiques pour que le Canada puisse saisir les énormes possibilités économiques offertes par la décarbonation de l'économie et profiter de la richesse de ses ressources minérales. Le Canada est bien placé pour s'imposer comme chef de file mondial et producteur de premier plan d'un large éventail de minéraux critiques qui sont essentiels à la bonne marche de l'économie propre, à la consolidation des capacités de défense nationale et à la sécurité nationale et économique. La mise en place et le développement de chaînes de valeur des minéraux critiques - depuis l'extraction jusqu'au recyclage, en passant par le traitement et la fabrication - permettront au Canada de créer de bons emplois, d'ouvrir des perspectives économiques et de renforcer notre sécurité et notre résilience futures.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui que l'octroi d'un financement pouvant atteindre 20 millions de dollars à la société minière Foran a été approuvé sous condition. Cet investissement provient du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC), programme phare de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.

Les fonds annoncés aujourd'hui permettront la construction d'une ligne de transport pour approvisionner le projet en hydroélectricité propre, ainsi que la construction d'un poste électrique et d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur le site du projet minier de McIlvenna Bay de la société Foran, dans le but d'électrifier complètement la mine. Ces infrastructures faciliteront le développement du site minier de McIlvenna Bay, qui vise une production de cuivre carboneutre, et conforteront la Saskatchewan dans son statut de province minière de premier plan.

Le Canada a à cœur de favoriser la réconciliation économique et la création de liens avec les peuples autochtones en soutenant leur participation à des projets d'infrastructures et de mise en valeur des minéraux critiques. Le gouvernement du Canada compte bien collaborer avec des partenaires autochtones de la région dans le cadre de ce projet.

La demande mondiale de minéraux critiques devrait doubler d'ici 2040, et le Canada est particulièrement bien placé pour bénéficier de la croissance de ce marché puisqu'on y trouve bon nombre de minéraux critiques en abondance, ainsi que la main-d'œuvre, les entreprises et les collectivités qui ont le savoir-faire nécessaire pour intensifier de manière responsable l'extraction, la transformation et la fabrication de produits, ainsi que le recyclage des minéraux. Les minéraux critiques ouvrent de formidables perspectives à nos travailleurs : en redoublant d'efforts pour devenir le fournisseur de choix de nos alliés sur la scène mondiale et ainsi moins dépendre de gouvernements autoritaires, nous pourrions créer des centaines de milliers d'emplois.

Citations

« La mise en valeur de nos abondantes ressources en minéraux critiques ouvre des perspectives économiques et crée de bons emplois. Soucieuse de produire du cuivre sans polluer davantage, la société Foran aidera, par ce projet, le Canada à s'imposer encore plus comme fournisseur mondial de choix des technologies propres, de l'énergie propre et des diverses ressources dont a besoin la planète pour bâtir une économie prospère. Foran et beaucoup d'autres entreprises en Saskatchewan et ailleurs savent qu'à l'avenir, le développement économique et la pérennité de l'environnement devront aller de pair. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous sommes fiers de développer le projet minier de McIlvenna Bay grâce au soutien du gouvernement du Canada. Les fonds investis dans la construction d'une ligne de transport d'hydroélectricité et dans la mise en place d'infrastructures permettront d'acheminer de l'hydroélectricité jusqu'à nos installations et d'ouvrir, au Canada, un nouveau district minier qui produira notamment des minéraux critiques pendant des générations - un grand pas qui nous rapproche de notre objectif d'atteindre la carboneutralité dans notre production de cuivre. Ce financement favorise non seulement une mise en valeur durable des ressources, mais aussi la croissance économique, la création d'emplois et le recours à des pratiques minières responsables en Saskatchewan, ce qui aide le Canada à consolider son leadership dans les domaines des minéraux critiques et de l'énergie propre. »

Dan Myerson

Président-directeur général, Foran

Quelques faits

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques vise à favoriser le développement de ces ressources et des chaînes de valeur connexes pour faciliter la transition vers une économie sobre en carbone et pour soutenir la fabrication et la technologie de pointe. L'approche pangouvernementale du Canada à l'égard de la mise en valeur des minéraux critiques est collaborative, tournée vers l'avenir, itérative et adaptative et s'inscrit dans le long terme. Les initiatives présentées dans la Stratégie seront mises en œuvre et peaufinées en collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, l'industrie et d'autres partenaires, au Canada et ailleurs.

Le FIMC est un programme phare de la Stratégie. Doté d'un budget total de 1,5 milliard de dollars jusqu'en 2030, il vise à remédier aux principales lacunes dans les infrastructures essentielles pour assurer une production durable de minéraux critiques et pour acheminer les ressources jusqu'aux marchés. Le FIMC soutient en outre des initiatives d'énergie propre et d'électrification, de même que des projets d'infrastructures et de transport qui favoriseront le développement durable des minéraux critiques au Canada.

Le FIMC appuie diverses priorités stratégiques, dont les suivantes : décarboner les activités de l'industrie minière, renforcer les chaînes d'approvisionnement par le déploiement d'infrastructures de transport et faire progresser la réconciliation économique en soutenant la participation des peuples autochtones aux projets d'infrastructures et de minéraux critiques.

Liens pertinents

