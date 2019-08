Le Canada investit dans des technologies propres pour le secteur pétrolier et gazier canadien

CALGARY, le 15 août 2019 /CNW/ - L'exploitation plus propre et plus responsable de nos ressources naturelles fait tourner notre économie et contribue à réduire notre impact sur l'environnement et les émissions polluantes du secteur pétrolier et gazier canadien.

Le député de Calgary-Centre, l'honorable Kent Hehr, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investissait 2,1 millions de dollars dans Linear Motion Technologies (LMT) Canada pour la conception et l'essai d'un nouveau système de vanne électrique plus économique et aussi beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre que le système actuellement utilisé dans le secteur pétrolier et gazier canadien.

Le nouveau système pourrait remplacer les milliers de vannes pneumatiques utilisées pour régler la température, la pression et le débit du pétrole dans les sites d'exploitation pétrolière et gazière. Si son déploiement dans l'industrie est concluant, cette technologie pourrait éviter l'émission de quelque 3,3 millions de tonnes de gaz à effet de serre en cinq ans.

De plus, grâce au nombre de pièces réduit des nouvelles vannes proposées, le nouveau système pourrait permettre à l'industrie d'économiser sur les frais d'installation et d'exploitation.

Le projet est financé par le Programme de croissance propre, qui investit avec les provinces et les territoires dans des technologies propres destinées aux secteurs énergétique, minier et forestier. Le programme vise aussi à réduire les polluants atmosphériques tout en préservant les paysages et en améliorant les pratiques de gestion des déchets.

Le gouvernement du Canada entend s'attaquer concrètement aux changements climatiques en investissant dans des technologies propres destinées au secteur pétrolier et gazier qui protégeront notre milieu naturel. Conscient de la nécessité pour le Canada d'assurer une coordination rigoureuse pour atteindre efficacement ses objectifs climatiques, ouvrir des débouchés économiques et élargir son accès aux marchés mondiaux, Ressources naturelles Canada soutient ce projet avec Alberta Innovates et la Petroleum Technology Alliance Canada.

Pendant le dialogue national sur l'énergie Génération Énergie, les Canadiens ont dit vouloir que notre pays demeure un chef de file de la transition vers une économie axée sur la croissance propre. Le Canada continuera de soutenir des écotechnologies novatrices qui contribuent à créer des emplois dans la classe moyenne, à soutenir la compétitivité de l'industrie et à protéger notre environnement.

Citations

« Le gouvernement du Canada comprend le rôle crucial que joue notre secteur pétrolier et gazier dans la transition vers une économie plus propre. Je suis fier d'annoncer cet investissement dans LMT Canada pour des technologies énergétiques propres qui aideront l'industrie à demeurer innovatrice, compétitive et prospère. »

L'honorable Kent Hehr

Député de Calgary-Centre

« La PTAC, grâce à ce projet et à d'autres que prévoit son consortium, pourra atteindre son objectif d'accroître la capacité des actuelles technologies d'atténuation des émissions de méthane pour la faire passer de 30 à 45 % d'ici 2020, permettant ainsi à l'industrie de respecter ses cibles de réduction de méthane de 45 % d'ici 2025. Ce projet fournit aussi à l'industrie des technologies qui créent des emplois au Canada et des revenus provenant des économies de gaz et qui offrent un bon rapport efficacité-coût, tout en préservant le leadership mondial de la PTAC dans la détection et la quantification du méthane, et la recherche-développement sur le méthane. »

Soheil Asgarpour

Président, Petroleum Technology Alliance Canada

« À LMT Canada, nous sommes ravis d'avoir la possibilité de démontrer notre technologie de pointe EDVA, un appareil capable d'éliminer les émissions de méthane et d'améliorer la sécurité tout en réduisant les coûts d'acquisition et d'exploitation des producteurs. Nous sommes fiers de travailler avec la PTAC et Spartan Controls pour offrir un produit indispensable à nos partenaires commerciaux. »

Charles Whitehead

PDG, Linear Motion Technologies

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca; Vanessa Adams, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-543-7645, Vanessa.Adams@canada.ca

Related Links

www.nrcan.gc.ca