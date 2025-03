ST. JOHN'S, NL, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le secteur canadien du bâtiment est le troisième émetteur d'émissions de gaz à effet de serre en importance au pays. En rénovant des bâtiments, nous pouvons améliorer l'efficacité énergétique et accroître le confort des résidents, et ce, tout en réduisant les émissions.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson a annoncé, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'octroi de 5,4 millions de dollars dans le cadre du Programme pilote pour des quartiers plus verts (PPQV) de Ressources naturelles Canada pour la réalisation de rénovations énergétiques majeures dans 101 unités d'habitation communautaires appartenant à la Ville de St. John's. La Ville de St. John's finance elle aussi le projet, à hauteur de 4,4 millions de dollars, et a reçu une enveloppe de 1,66 million de dollars du Fonds pour le logement adordable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) afin de financer la rénovation de ces 101 unités d'habitation de même que des travaux supplémentaires dans 65 unités.

Ces rénovations énergétiques devraient réduire la consommation d'énergie de plus de 50 % et les émissions de gaz à effet de serre de chaque unité de plus de 80 %. Les travaux réalisés dans le cadre du projet visent la rénovation de l'enveloppe extérieure des bâtiments et l'amélioration des systèmes d'éclairage et de chauffage.

Ce projet servira de point de comparaison et de validation à la Ville de St. John's pour le rendement énergétique et les coûts liés à la rénovation énergétique de différents types de propriétés résidentielles. Cela permettra notamment de définir les économies qui pourraient être réalisées dans le cadre de futures rénovations énergétiques liées à d'autres projets.

Le financement annoncé aujourd'hui contribuera à améliorer l'offre de logement communautaire à St. John's, à augmenter l'efficacité énergétique résidentielle et à faire progresser l'engagement du Canada à l'égard de la lutte mondiale contre les changements climatiques.

« L'efficacité énergétique se traduit par des économies de coûts pour les Canadiens. À l'heure où le coût de la vie et les changements climatiques sont des sources de préoccupation pour nos populations, les projets d'efficacité énergétique comme ceux annoncés aujourd'hui répondent aux attentes réelles des Canadiens en mettant en place les mesures dont ils ont besoin, au rythme et à l'échelle qui leur conviennent. Des initiatives comme le Programme pilote pour des quartiers plus verts favorisent le respect des engagements annoncés dans la toute première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts, qui propose un plan pour faire économiser les Canadiens, créer des emplois et saisir les possibilités économiques qu'offre une économie propre et durable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En aidant des ménages à effectuer des rénovations énergétiques majeures, on réduira les émissions à l'échelle de quartiers entiers. Grâce à la collaboration, nous pouvons abaisser le coût de construction et réduire les émissions ici même, à St. John's. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La Ville de St. John's a à cœur de faire progresser la durabilité et l'efficacité énergétique. En investissant dans des rénovations énergétiques majeures, nous pourrons grandement réduire les émissions, diminuer les factures d'énergie et améliorer le confort des résidents des logements communautaires. En pilotant des solutions novatrices de rénovation, nous améliorons non seulement notre parc immobilier, mais nous établissons également les bases d'une ville plus écologique et plus résiliente. »

Sheilagh O'Leary

Mairesse adjointe et responsable du dossier de la durabilité, Ville de St. John's

Par rénovations ou réaménagements énergétiques majeurs, on entend une importante révision des systèmes d'un bâtiment susceptible de générer de grandes économies d'énergie, d'améliorer le confort et de contribuer à la décarbonation. En général, ces rénovations permettent de réduire d'au moins 50 % la consommation d'énergie, de diminuer les émissions de 80 %, d'abaisser le coût des services publics et, dans certains cas, d'améliorer la résilience et l'adaptation aux changements climatiques.

Disposant d'un budget total de 35,5 millions de dollars sur cinq ans, le PPQV met à l'essai le modèle de rénovations écoénergétiques majeures groupées Energiesprong pour le marché canadien. Ce modèle accélère le rythme et l'ampleur des rénovations en regroupant des logements et des bâtiments similaires d'un même quartier dans un seul et même grand projet. Cette façon de procéder crée une demande massive de rénovations écoénergétiques majeures reproductibles.

pour le marché canadien. Ce modèle accélère le rythme et l'ampleur des rénovations en regroupant des logements et des bâtiments similaires d'un même quartier dans un seul et même grand projet. Cette façon de procéder crée une demande massive de rénovations écoénergétiques majeures reproductibles. Au cours de la première phase du PPQV, RNCan a investi dans des équipes régionales de développement du marché afin qu'elles planifient des rénovations énergétiques majeures d'ampleur modulable dans leurs collectivités. Les équipes renforcent la capacité des acteurs de l'industrie locale à participer à des projets de rénovation plus complexes, aident à trouver des solutions aux lacunes et obstacles régionaux et favorisent la transformation du marché. La deuxième phase du PPQV vise des projets qui feront la démonstration de cette approche à l'échelle des quartiers (plus de 100 unités d'habitation).

Le financement de la SCHL pour le projet de la Ville de St. John's dans le cadre du PPQV provient du Fonds pour le logement abordable.

dans le cadre du PPQV provient du Fonds pour le logement abordable. Le Fonds pour le logement abordable octroie du financement, sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions et de contributions, à des organismes partenaires pour la construction de logements abordables et les rénovations de logements abordables et communautaires existants. Il s'agit d'un programme de 14,6 milliards de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux projets venant en aide aux personnes qui en ont le plus besoin, dont les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation de handicap, les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale ou de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

