TORONTO, ON, le 28 avril 2022 /CNW/ - L'amélioration de l'efficacité énergétique dans nos collectivités est l'un de nos principaux outils de lutte contre les changements climatiques. Elle nous aidera à dépasser les objectifs que nous nous sommes fixés en vertu de l'Accord de Paris, à réduire les émissions dans les lieux de vie et de travail et à donner aux Canadiennes et Canadiens la chance de participer à l'édification d'un avenir vert et prospère qui ne laisse personne pour compte.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 5 millions de dollars pour financer entièrement le défi des rénovations écoénergétiques majeures, ce qui permettra de favoriser l'efficacité énergétique dans les bâtiments à Toronto . Grâce à ce financement, on financera en effet de dix à seize projets de rénovations écoénergétiques majeures dans des bâtiments commerciaux et des bâtiments résidentiels à logements multiples (p. ex. installation de thermopompes dans des immeubles d'habitation de moyenne hauteur). Ce défi permettra de réduire d'au moins 50 % la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre du ou des bâtiments visés par chaque sous-projet de rénovation écoénergétique, d'améliorer la qualité de vie des résidents et de contribuer au déploiement de bâtiments verts neufs ou rénovés à l'échelle pancanadienne.

En plus d'un soutien financier, durant les étapes de conception, de construction et de vérification du processus, les propriétaires torontois recevront des conseils techniques pour hisser leurs bâtiments au niveau « prêts à la consommation d'énergie nette zéro ». Les bâtiments prêts à la consommation d'énergie nette zéro sont conçus et bâtis pour atteindre des niveaux élevés de performance, ce qui pourrait les rendre propres à produire au moins autant d'énergie qu'ils en consomment sur une base annuelle, s'ils sont équipés d'un système de production d'énergie renouvelable.

Les fonds fédéraux proviennent du Programme des bâtiments écoénergétiques , qui relève du volet Infrastructures vertes. Ce programme vise à améliorer les pratiques de conception, de rénovation et de construction des maisons et immeubles au pays. Le gouvernement soutient l'élaboration et la mise en application de codes du bâtiment pour les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments prêts à la consommation d'énergie nette zéro par des projets de recherche, de développement et de démonstration, à Toronto comme dans l'ensemble du pays.

Grâce à des programmes comme celui-ci, le gouvernement fédéral crée des emplois durables, bâtit un avenir fondé sur l'énergie propre et trace une voie qui permettra d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Notre gouvernement soutient les pratiques écoénergétiques parce qu'elles sont essentielles à la création d'un avenir énergétique propre pour notre pays. Les investissements annoncés aujourd'hui dans l'efficacité énergétique à Toronto se traduiront par des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, un meilleur confort et des économies d'argent, en plus de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les investissements annoncés aujourd'hui sont l'un des moyens que prend le gouvernement du Canada pour épauler notre ville dans les dossiers du logement et de la lutte contre les changements climatiques. Depuis longtemps, je défends la cause de la durabilité dans ma ville natale et je suis donc ravie de voir notre gouvernement soutenir l'innovation locale à l'aide du défi des rénovations écoénergétiques majeures de Toronto, qui profitera aux gens d'ici et contribuera au Plan de réduction des émissions du Canada. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, députée de Toronto-Danforth

« Toronto compte devenir carboneutre d'ici 2040, soit dix ans plus tôt que prévu. Pour y arriver, nous devons accélérer et lancer des programmes et des initiatives pour réduire notre empreinte carbone et rendre notre ville plus propre et plus verte. Les bâtiments figurent parmi les plus grandes sources d'émissions, et nous devons nous allier aux autres administrations et au secteur privé pour corriger le tir. Les rénovations financées par ce défi seront fort utiles pour démontrer qu'on peut réduire les émissions des bâtiments en recourant aux technologies actuelles. J'encourage les propriétaires d'immeubles de Toronto à relever le défi pour ouvrir la voie à un parc immobilier plus propre, plus vert et plus durable. Je remercie le gouvernement fédéral pour son soutien à cette importante entreprise. »

John Tory

Maire de Toronto

Quelques faits

Les immeubles et les maisons sont responsables d'environ 18 % des émissions de gaz à effet de serre au pays.

La rénovation est au cœur de la stratégie du gouvernement du Canada pour l'écologisation du parc immobilier, qui comprend une somme de 200 millions de dollars annoncée dans le budget de 2022 pour créer un accélérateur de rénovations .

l'écologisation rénovations Le Plan de réduction des émissions prévoit l'élaboration d'une stratégie d'écologisation du parc immobilier canadien de 150 millions de dollars pour faire progresser la résilience climatique.

d'écologisation résilience Le Programme des bâtiments écoénergétiques de 182 millions de dollars fait partie du plan Investir dans le Canada de 180 milliards de dollars, qui soutient la réduction des émissions des bâtiments à l'échelle nationale.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]