VANCOUVER, BC, le 30 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est toujours déterminé à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir le secteur des ressources naturelles.

Le député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, Patrick Weiler, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 2 350 000 $ à la British Columbia Hydro and Power Authority pour installer, dans la province, 47 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques (VE) qui aideront les Britanno-Colombiens à s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre.

Financées par le biais de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement, toutes les bornes de recharge rapide pourront être utilisées par le public dès le début de l'hiver.

Dans le cadre du CleanBC Go Electric Program, le gouvernement de la Colombie-Britannique contribue également au projet à hauteur de 1 175 000 $, portant l'enveloppe à 3 525 000 $ au total.

Le Canada a investi plus d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus facilement accessibles par la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide et par l'installation de bornes de recharge locales. De plus, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces investissements aideront le Canada à atteindre son nouvel objectif, à échéance plus rapprochée, voulant qu'à partir de 2035 tous les véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission. Pour que le gouvernement s'acquitte de ses engagements ambitieux en matière de changements climatiques, nous devrons réduire les émissions du secteur des transports, ce qui nécessitera aussi bien des investissements que des dispositions réglementaires pour soutenir la population canadienne et l'industrie dans cette transition.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui permettront d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« En rendant les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles, nous permettons aux Canadiens de s'engager résolument sur la voie d'un avenir carboneutre. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Nous voulons que tous les véhicules neufs vendus à partir de 2035 soient zéro émission et, en raison de cet engagement, les véhicules électriques représentent à la fois le présent et l'avenir des transports au Canada. De Pemberton à Sechelt, de Surrey à Prince Rupert, ce projet fournira aux gens de notre région et de l'ensemble de la Colombie-Britannique les infrastructures de recharge nécessaires pour circuler en véhicule électrique. Par ce genre d'investissements, notre gouvernement rend les solutions de mobilité propre plus abordables et plus accessibles et ouvre la voie à un avenir prospère et sans émission. »

Patrick Weiler

Député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« De plus en plus de gens en Colombie-Britannique se tournent vers les véhicules électriques pour réduire leurs frais de carburant et la pollution atmosphérique. Dans le cadre de CleanBC, nous travaillons avec nos partenaires à développer le réseau de recharge dans la province pour simplifier la vie des conducteurs de véhicules électriques et pour ainsi mettre la Colombie-Britannique sur la voie d'un avenir énergétique propre. »

L'honorable Bruce Ralston

Ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation bas carbone

« En rendant les bornes de recharge plus accessibles, cet investissement favorisera l'adoption de véhicules électriques en Colombie-Britannique. Grâce à notre électricité propre, les véhicules électriques sont un bon choix pour les Britanno-Colombiens désireux de réduire leur empreinte écologique, et nous comptons bien collaborer avec tous les ordres de gouvernement et les collectivités que nous desservons pour étendre encore davantage notre réseau de recharge rapide. »

Chris O'Riley

Président-directeur général, BC Hydro

Liens pertinents

