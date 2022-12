OTTAWA, ON, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller; la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu; la ministre de la Défense nationale, l'honorable Anita Anand, et le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Dan Vandal, ont publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Félicitations à la Nation signataire du Traité no 1 pour l'établissement officiel de leur réserve urbaine, Naawi-Oodena. Cette réserve urbaine viendra offrir aux Premières Nations de meilleures possibilités de croissance et de prospérité, et témoigne d'une nouvelle façon de penser et de faire des affaires qui profite à tous. Cela se reflète dans son nom, qui signifie "centre du cœur et de la communauté" en langage anishinaabe.

Naawi-Oodena se compose de cinq parcelles pour un total de 109 acres, dont 99,41 acres (40,23 hectares) font partie de la réserve, et est situé sur l'ancien site de la caserne Kapyong dans le centre sud de Winnipeg, ancienne circonscription de l'honorable Jim Carr. Le site sera valorisé et cogéré par les sept Premières Nations de la Nation signataire du Traité no 1, à savoir : la Nation Ojibway de Brokenhead, la Première Nation de Long Plain, la Première Nation de Peguis, la Première Nation Anishinabe de Roseau River, la Première Nation Sagkeeng, la Première Nation Ojibway de Sandy Bay et la Première Nation de Swan Lake.

Les ajouts aux réserves aident les Premières Nations à récupérer leurs terres ancestrales et à faire progresser leur vision de l'autodétermination, du développement économique et du bien-être des communautés. Nous sommes convaincus que Naawi-Oodena sera profitable pendant de nombreuses années à la Nation signataire du Traité no 1 et à la ville de Winnipeg, qui pourront ainsi bâtir un avenir plus prospère pour les générations à venir. »

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

