Le Canada fait progresser l'adaptation et la résilience aux changements climatiques

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW/ - Le Canada est déterminé à investir dans l'adaptation aux changements climatiques pour rendre tous les Canadiens et Canadiennes et leurs collectivités plus résilients face aux répercussions des changements climatiques, maintenant et pour l'avenir.

Marc Miller, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de près de 1,2 million de dollars dans Ouranos, afin de soutenir quatre projets qui permettront de faire avancer l'adaptation et la résilience aux changements climatiques dans les domaines de l'énergie et de la gestion de l'eau.

Ces projets permettront d'élaborer des méthodologies incorporant des données et des considérations relatives aux changements climatiques dans la construction et l'entretien des barrages et des digues, contribuant ainsi à améliorer la fiabilité de l'approvisionnement en hydroélectricité des Canadiens. Les décideurs, notamment ceux des collectivités des bassins des rivières Chaudière, Coaticook et du Gouffre, au Québec, recevront également de nouvelles informations par le biais d'ateliers et de séminaires sur les coûts et les avantages des mesures d'adaptation pour lutter contre les effets des changements climatiques, en particulier en ce qui a trait aux inondations.

Financés par l'entremise du programme d'adaptation aux changements climatiques de Ressources naturelles Canada, ces projets appuient le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques pour mettre en œuvre des mesures d'adaptation et renforcer la résilience partout au pays.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le plan du gouvernement pour réduire la pollution, stimuler l'économie et bâtir des collectivités plus saines pour tous les Canadiens.

Ouranos est une organisation à but non lucratif qui met sur pied et coordonne des projets d'adaptation aux changements climatiques avec un réseau de chercheurs, d'experts et de décideurs.

« Les collectivités d'un bout à l'autre du Canada ressentent de diverses manières les effets de l'évolution de notre climat, d'où la nécessité d'adopter des solutions locales. Nous sommes fiers d'appuyer Ouranos pour améliorer nos connaissances sur les mesures d'adaptation dans les domaines de l'énergie et de la gestion de l'eau, notamment au Québec. Ses efforts permettront d'offrir aux décideurs l'information dont ils ont besoin pour intégrer des mesures d'adaptation à leurs plans et ainsi renforcer la résilience climatique. »

Marc Miller

Secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'appui financier accordé à Ouranos vient non seulement consolider nos actions de recherche, mais permet aussi d'appuyer des projets réalisés en collaboration avec des scientifiques et des intervenants du milieu qui vivent les impacts croissants des changements climatiques. En effet, au-delà de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la société doit apprendre à vivre avec une nouvelle réalité climatique. L'adaptation devient un incontournable. »

Alain Bourque

Directeur général d'Ouranos

