TORONTO, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Les 30 et 31 octobre 2025, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Julie Dabrusin, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, ont coprésidé la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement à Toronto, en Ontario. La rencontre a permis de rassembler des ministres des grandes économies mondiales ainsi que des partenaires internationaux et des alliés pour mettre l'accent sur les priorités communes en faveur de la sécurité énergétique, de la protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques.

Dans la foulée des engagements pris lors du Sommet des dirigeants du G7 de 2025 qui a eu lieu à Kananaskis, en Alberta, les discussions sur l'environnement ont porté sur la coopération mondiale en vue de protéger les écosystèmes d'eau douce et marins, d'utiliser les ressources plus efficacement et d'améliorer les prévisions, la préparation et l'intervention en cas de phénomènes météorologiques extrêmes, notamment lors de feux de forêt.

Voici quelques-uns des produits issus de la réunion :

le plan de travail de la Coalition du G7 sur l'eau, dans lequel se trouve un engagement envers une coopération mondiale accrue dans les domaines de la sécurité de l'approvisionnement en eau, de la prévention de la pollution et des risques liés au climat pour les ressources en eau;

le plan d'action de Toronto sur l'économie circulaire et l'utilisation efficace des ressources, un plan triennal qui s'appuie sur les initiatives menées par l'Allemagne et d'autres présidences du G7 précédentes pour établir une feuille de route pour la coopération du G7 afin de promouvoir l'utilisation efficace des ressources et de lutter contre la pollution dans les secteurs prioritaires, notamment ceux des minéraux critiques, des textiles et des plastiques.

La ministre Dabrusin a également publié une déclaration au nom de la présidence au sujet des prévisions, de la préparation et de l'intervention en cas de phénomènes météorologiques extrêmes, qui s'appuie sur la Charte de Kananaskis sur les feux de forêt pour renforcer la coopération entourant les phénomènes météorologiques extrêmes. Les ministres de l'environnement ont exploré des moyens d'utiliser des technologies qui évoluent rapidement comme l'intelligence artificielle et ont fait valoir les avantages des infrastructures résilientes et des solutions fondées sur la nature. Lors de ses interventions, la ministre Dabrusin a reconnu l'importance de la collaboration internationale et du partage des ressources durant les dernières saisons de feux de forêt. La déclaration contient des recommandations pour que les discussions et les efforts du G7 en ce sens se poursuivent lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en novembre.

Avant la réunion des ministres, la ministre Dabrusin a organisé une table ronde de haut niveau sur la mobilisation de fonds privés pour l'environnement, qui a réuni d'importants intervenants internationaux pour envisager des investissements stratégiques afin d'accélérer la transition vers l'énergie propre. Le soutien du Canada à l'action climatique dans les pays en développement n'est pas seulement un impératif moral et environnemental, c'est également un investissement judicieux dans notre propre avenir. Des dirigeants de gouvernements, de l'industrie et d'organismes philanthropiques ont réfléchi à la façon dont le capital privé pourrait aider les économies en développement à atteindre leurs objectifs climatiques plus rapidement et à cheminer vers des marchés sobres en carbone et résilients face aux changements climatiques, ouvrant ainsi la porte à d'autres investissements.

La ministre Dabrusin a également prononcé un discours et participé à une discussion informelle lors du deuxième forum annuel sur l'innovation énergétique, coorganisé par le Canada et l'Agence internationale de l'énergie. Elle y a exposé une approche globale de l'action climatique qui renforce l'économie canadienne, stimule l'innovation et assure la compétitivité à long terme. Parallèlement aux discussions de haut niveau tenues à la réunion des ministres, le Canada a annoncé des investissements pour promouvoir les technologies propres, la résilience face aux changements climatiques et des initiatives axées sur l'énergie durable, tant au pays qu'à l'étranger, notamment :

1,25 million de dollars au réseau d'accès au financement climatique (CFAN) pour apporter un soutien aux conseillers financiers spécialisés dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques dans les petits États insulaires en développement et accroître leur capacité à mettre sur pied des projets climatiques prêts à recevoir des investissements.

2 millions de dollars à l'initiative visant à créer une transition équitable au moyen de plateformes par pays, codirigée par le Centre de recherches pour le développement international et le World Resources Institute, avec des partenaires dans les pays du Sud, afin de promouvoir un développement à faibles émissions de carbone dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Bangladesh et le Brésil.

Plus de 6,8 millions de dollars par l'intermédiaire du programme ARDEC Nord de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à Énergies Tarquti pour soutenir les projets de transition énergétique dans deux collectivités de la région du Nunavik, au Québec. Ces projets fourniront de l'énergie renouvelable pour répondre à environ 60 % des besoins en électricité des deux collectivités. Sur 25 ans, ces initiatives permettront d'éviter la consommation de 96 millions de litres de diesel et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 253 000 tonnes de CO 2 . Quaqtaq - un projet d'énergie éolienne de trois mégawatts qui permettra d'utiliser de l'énergie propre au lieu de consommer 1,1 million de litres de diesel chaque année Puvirnituq - un projet d'énergie éolienne de neuf mégawatts qui permettra d'utiliser de l'énergie propre au lieu de consommer 3,5 millions de litres de diesel par année

.

En poursuivant sur cette lancée, le Canada continuera de saisir chaque occasion offerte par une économie sobre en carbone pour en faire profiter notre population, notre milieu naturel, la sécurité nationale et la prospérité économique.

Les résultats de la réunion des ministres préparent le terrain pour une collaboration accrue entre le Canada et ses partenaires lors des prochains forums internationaux, notamment la 9e réunion ministérielle sur l'action climatique, la 30e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) et la 7e édition du rassemblement de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, où le Canada continuera de promouvoir la croissance propre, la résilience face aux changements climatiques et la conservation de la nature, et où il se positionnera pour être un chef de file dans l'économie mondiale.

Citations

« Cette réunion des ministres a renforcé l'idée que l'action pour le climat et l'environnement peut être un moteur clé de la compétitivité et de la prospérité économiques. Le Canada fait progresser la collaboration mondiale pour protéger nos eaux, nos terres et notre air tout en accélérant la transition vers l'énergie propre et un avenir à faibles émissions de carbone. En investissant dans l'innovation et la protection de l'environnement, nous bâtissons une économie plus résiliente - une économie qui crée de bons emplois, attire les investissements et assure une planète en santé pour les générations à venir. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Il est essentiel de soutenir les communautés nordiques et autochtones dans leur transition vers une énergie renouvelable et abordable pour créer des communautés plus saines et plus prospères. Ces initiatives procureront des avantages environnementaux, sociaux et économiques tout en améliorant la sécurité énergétique et la qualité de vie des communautés inuites du Nunavik, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus durable. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Faits en bref

Le Groupe des sept (G7) est un groupe informel formé de sept économies avancées du monde (à savoir l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni) ainsi que de l'Union européenne. Chaque année, ses membres se réunissent lors du Sommet du G7 pour discuter de questions économiques et géopolitiques mondiales. Depuis 50 ans, le G7 sert de forum clé pour prendre des mesures sur des priorités communes et faire face aux défis urgents qui secouent le monde entier.

Le pays qui assume la présidence du G7 a la responsabilité d'établir les grandes priorités pour l'année ainsi que d'organiser et d'accueillir le sommet et plusieurs rencontres avec des ministres et des hauts responsables tout au long de l'année. Le Canada, qui assume la présidence du G7 cette année, tient une série de rencontres ministérielles tout au long de l'année.

Le 31 octobre et le 1 er novembre 2025, à la suite de la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement, le Canada sera l'hôte de la 9 e réunion ministérielle sur l'action climatique à Toronto, en Ontario, qui réunira des partenaires en vue de faire progresser l'action mondiale pour le climat.

novembre 2025, à la suite de la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement, le Canada sera l'hôte de la 9 réunion ministérielle sur l'action climatique à Toronto, en Ontario, qui réunira des partenaires en vue de faire progresser l'action mondiale pour le climat. Du 10 au 21 novembre 2025, le Canada fera partie de la communauté internationale qui participera à la COP30 à Belém, au Brésil, afin de réaliser des avancées vers l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris, de renforcer la résilience face au climat au pays et à l'étranger, et d'aligner les flux financiers sur un avenir sobre en carbone et résilient face aux changements climatiques qui profite à tous.

La septième séance de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement se tiendra du 8 au 12 décembre 2025 au siège du Programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi, au Kenya. La rencontre s'articulera autour des pistes de solutions durables pour une planète résiliente.

Produits connexes

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]