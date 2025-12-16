VANCOUVER, BC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a annoncé la version définitive de règlements visant à réduire les émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier ainsi que des sites d'enfouissement partout au Canada. Cette annonce marque un grand pas en avant pour réduire les émissions et bâtir une économie forte. Les règlements annoncés aujourd'hui constituent un élément clé de la Stratégie de compétitivité climatique intégrée au budget de 2025, conçue pour apporter de la certitude aux investisseurs, réduire les émissions et stimuler l'investissement dans l'énergie propre et la technologie.

Les investissements dans un avenir propre représentent non seulement un impératif moral, mais également la plus grande possibilité économique de notre époque. Alors que les marchés mondiaux se dirigent de plus en plus vers une production d'énergie plus propre, prendre des mesures pour réduire les émissions de méthane renforcera l'engagement pris par le Canada à lutter contre les changements climatiques et à définir son leadership sur la scène internationale.

Réduction des émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier

Réduire les émissions de méthane représente l'une des façons les plus rapides et économiques de diminuer la pollution, de renforcer notre économie et aussi de créer un environnement prospère pour l'industrie des technologies propres. Depuis l'entrée en vigueur du premier règlement canadien sur le méthane dans le secteur pétrolier et gazier en 2018, nous avons observé une croissance significative dans l'industrie des technologies propres.

Le Règlement renforcé sur le méthane envoie un signal clair pour les investissements dans les technologies propres visant à réduire les émissions de méthane, et soutient plus de 130 sociétés de réduction du méthane partout au Canada. Ces dernières créent des emplois dans de nombreuses collectivités et accélèrent l'utilisation des technologies de mesure, y compris les appareils de surveillance en continu, les véhicules de mesure au sol, ainsi que les capteurs aériens et les satellites. De nombreux travailleurs qualifiés dans le domaine des technologies propres perçoivent un salaire équivalent à celui des ingénieurs pétroliers. Une estimation indépendante suggère que les mesures prises par les entreprises pour se conformer aux règlements pourraient créer environ 34 000 emplois au Canada entre 2027 et 2040 (lien en anglais seulement).

Ce règlement renforcé aidera aussi à protéger et à renforcer nos collectivités en réduisant de manière importante les émissions qui contribuent aux changements climatiques, nuisent à la santé humaine et ont des répercussions négatives sur notre environnement. Le gouvernement du Canada estime qu'entre 2028, l'année où le règlement entre en vigueur, et 2040, nous réduirons les émissions cumulées de gaz à effet de serre de 304 Mt d'équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO 2 ) et de 1 593 kilotonnes (kt) de composés organiques volatils (COV), ce qui contribuerait à économiser 36,3 milliards de dollars découlant des répercussions des changements climatiques et à procurer des bienfaits pour la santé à la population canadienne se chiffrant à 257 millions de dollars.

Le Règlement renforcé sur le méthane s'applique aux secteurs de la production, aux usines de traitement du gaz, au gaz naturel liquéfié et aux installations de transport de pétrole et gaz terrestres. Il s'appuie sur le règlement canadien de 2018 en établissant des exigences plus strictes visant à réduire les émissions de méthane, notamment en renforçant les exigences sur la détection et la réparation des fuites ainsi que le contrôle des évacuations. Ces nouvelles mesures permettront d'augmenter considérablement la réduction des émissions au cours des années à venir et contribueront à renforcer la position du Canada comme superpuissance énergétique en réduisant l'intensité du méthane du secteur pétrolier et gazier pendant que la production continue de croître.

Réduction des émissions de méthane provenant des sites d'enfouissement

Les sites d'enfouissement représentant 17 % des émissions de méthane du Canada et 3 % de ses émissions de gaz à effet de serre en 2023. Le Règlement sur le méthane provenant des lieux d'enfouissement offre une approche cohérente pour réduire les émissions de méthane des sites publics et privés de déchets solides municipaux. Les propriétaires et exploitants des sites d'enfouissement réglementés devront surveiller la surface de l'enfouissement, les puits de récupération des gaz d'enfouissement et l'équipement utilisé pour contrôler les émissions de méthane des sites d'enfouissement. Ces mesures permettront aux émissions et aux fuites de méthane qui doivent être réparées dans les délais indiqués d'être détectées rapidement.

En tout, entre 2026 et 2040, le règlement devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 100 mégatonnes d'équivalent en dioxyde de carbone afin d'appuyer l'objectif du Canada d'atteindre la carboneutralité.

Investissement dans les industries canadiennes de technologies propres

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, la ministre Dabrusin a également annoncé, au nom de l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, près de 16 millions de dollars de financement pour des investissements dans des technologies visant à réduire les émissions de méthane à l'échelle du Canada. Cet investissement ciblé contribuera à faire progresser la mise en place de solutions novatrices permettant de réduire le méthane et aidera le Canada à atteindre ses objectifs plus vastes en faveur du climat et de la compétitivité.

Les huit projets annoncés aujourd'hui recevront un financement dans le cadre de l'appel de propositions pour la mesure et l'atténuation des émissions de méthane du Programme d'innovation énergétique, lancé en 2024 en appui au Centre d'excellence sur le méthane du Canada. Cet appel concrétise l'engagement à investir dans l'expertise canadienne pour accélérer l'acquisition de connaissances et le développement de technologies pour la mesure, la déclaration et l'atténuation du méthane.

Un financement supplémentaire au titre du Programme d'innovation énergétique fournira un soutien continu à l'Université Carleton pour produire des inventaires des émissions de méthane fondés sur des mesures dans le secteur pétrolier et gazier intermédiaire; il a été annoncé pour la première fois en mai 2024.

Citations

« Alors que le climat du Canada se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale, nous avons à la fois l'obligation morale et une occasion économique de réduire les émissions et de bâtir une économie plus verte, plus propre et plus compétitive pour l'avenir. La réduction des émissions de méthane est l'un des moyens les plus rapides et les plus rentables de diminuer la pollution, de renforcer notre économie et aussi de créer un environnement prospère pour l'industrie des technologies propres. Grâce à des solutions fabriquées au Canada déjà offertes, nous pouvons continuer à bâtir en nous appuyant sur les progrès réalisés pour réduire les émissions à leur plus bas niveau depuis près de trente ans, et assurer notre rôle de chef de file mondial dans le domaine de l'énergie propre. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Réduire le méthane est une politique climatique et industrielle judicieuse. En investissant dans l'innovation canadienne, nous réduisons les émissions, nous renforçons notre secteur énergétique et consolidons la position du Canada comme superpuissance de l'énergie propre et traditionnelle. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Les émissions de méthane sont responsables d'environ 30 % de l'augmentation des températures mondiales à ce jour. Étant donné qu'une molécule de méthane peut emprisonner plus de chaleur, une tonne de méthane équivaut à l'impact d'environ 84 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère (sur une échelle de 20 ans).

Atteindre une économie carboneutre d'ici 2050 exige des réductions mondiales fortes, rapides et durables du méthane, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Le méthane contribue également à la production d'ozone troposphérique, qui endommage les cultures et nuit à la santé humaine. À l'échelle mondiale, les émissions de méthane sont responsables d'un demi-million de décès prématurés et de visites d'urgence liés à l'asthme, ainsi que de millions de tonnes de pertes de récoltes chaque année.

Le Règlement renforcé sur le méthane agit également en complémentarité avec les cibles fixées par plus de 50 sociétés pétrolières et gazières mondiales - dont ExxonMobil, Shell, Equinor et Chevron - qui s'engagent à éliminer pratiquement toutes leurs émissions de méthane d'ici 2030.

