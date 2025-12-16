VANCOUVER, BC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a annoncé que le gouvernement du Canada s'associe à Conservation de la nature Canada, à la province de la Colombie-Britannique et à d'autres partenaires publics et privés pour protéger des paysages essentiels des Rocheuses, dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Grâce au Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, Environnement et Changement climatique Canada verse 20 millions de dollars pour mener à bien le projet des terres forestières de Kootenay, l'un des plus vastes projets de conservation de terres privées jamais réalisés au Canada. Cette contribution s'ajoute à un financement de 7 millions de dollars accordé par le Fonds de la nature pour les forêts anciennes à une phase antérieure du projet. Avec l'appui des Premières Nations Ktunaxa, sur le territoire desquelles se trouve le projet, les terres forestières de Kootenay continueront d'offrir des avantages durables pour la biodiversité, la résilience climatique et les collectivités.

La ministre a fait cette annonce à Vancouver en compagnie de l'honorable Randene Neill, ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique, de Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction de Conservation de la nature Canada, et de Kathryn Teneese, présidente du Conseil de la Nation Ktunaxa. Le projet des terres forestières de Kootenay contribuera à préserver l'un des corridors fauniques les plus importants de l'Amérique du Nord, qui soutient des espèces en péril comme le grizzli, le blaireau, le pin à écorce blanche, l'omble à tête plate et le mouflon d'Amérique. Le secteur comprend également de rares prairies d'altitude, des forêts anciennes et des cours d'eau qui alimentent la rivière Elk, une voie navigable essentielle pour les écosystèmes et les collectivités. Le passage d'une exploitation forestière industrielle à une gestion axée sur la conservation améliorera le stockage du carbone, réduira les émissions et accroîtra la résilience face aux risques liés au climat comme les feux de forêt et les inondations.

Ce projet appuie l'engagement du Canada à conserver 30 % des terres et des eaux d'ici 2030 et contribue aux efforts mondiaux visant à stopper la perte de biodiversité et à lutter contre les changements climatiques.



« La conservation des terres forestières de Kootenay illustre l'engagement du Canada à protéger la nature tout en réduisant les émissions annuelles de gaz à effet de serre. Grâce à l'appui des Premières Nations Ktunaxa, au partenariat avec Conservation de la nature Canada et au soutien des gouvernements, de l'industrie et des collectivités, nous avons assuré la protection de terres qui offriront des avantages écologiques, culturels et communautaires durables. Cette réalisation démontre la force des partenariats et du leadership autochtone pour protéger le patrimoine naturel du Canada pour les générations à venir. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature.

« La Colombie-Britannique possède la plus grande diversité d'espèces, d'écosystèmes et d'habitats de toutes les provinces ou tous les territoires du Canada. Notre gouvernement se réjouit de la préservation des terres forestières de Kootenay, fruit d'années de travail et de partenariats fructueux. Nous continuerons de collaborer avec les Premières Nations, les collectivités, les fiducies foncières et les organismes de conservation, ainsi qu'avec d'autres parties prenantes de la Colombie-Britannique afin de préserver des lieux d'une grande beauté naturelle et d'importance écologique. »

- L'honorable Randene Neill, ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique.

« Les terres forestières de Kootenay montrent jusqu'où la collaboration peut mener. Des projets comme celui-ci transforment l'ambition en action : protéger la nature, soutenir les collectivités et démontrer que la conservation est l'une des solutions climatiques les plus puissantes. C'est la preuve de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous unissons pour la nature. »

- Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction, Conservation de la nature Canada.

« La conservation des terres forestières de Kootenay constitue une réalisation historique pour la Colombie-Britannique et pour le Canada, rendue possible grâce au leadership de Conservation de la nature Canada et à notre partenariat collectif avec des partenaires provinciaux, industriels et philanthropiques. La protection de 45 000 hectares de prairies rares, de forêts anciennes et de bassins versants vitaux garantit que la faune, les collectivités et les générations futures bénéficieront des services que ces terres offrent pendant des décennies. C'est un exemple concret qui démontre que le financement public peut stimuler des contributions supplémentaires du secteur privé et des donateurs philanthropiques. »

- L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)



Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature du gouvernement du Canada est un fonds de 1,4 milliard de dollars sur dix ans visant à réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre de cinq à sept mégatonnes d'ici 2030. Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature y parviendra en appuyant des projets qui réduisent la perte, restaurent ou améliorent la gestion des écosystèmes comme les forêts, les milieux humides, les tourbières et les prairies. Ces projets profiteront également aux habitats importants pour les oiseaux migrateurs, les espèces en péril et d'autres espèces ayant une importance culturelle ou socioéconomique pour les collectivités locales.

Les projets du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature favorisent également la réconciliation avec les peuples autochtones, renforcent la science et les connaissances sur les solutions climatiques naturelles, et appuient des politiques et des outils qui améliorent la biodiversité et les résultats climatiques partout au Canada.

Le Fonds de la nature pour les forêts anciennes du gouvernement du Canada était un fonds de 50 millions de dollars sur trois ans visant à aider la Colombie-Britannique et ses partenaires à protéger jusqu'à 4 000 km2 de forêts pluviales anciennes côtières et intérieures.

