VICTORIA, BC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, annoncera du soutien financier pour des initiatives d'intendance menées par des Autochtones qui contribueront à protéger des espèces et des écosystèmes importants, à faire progresser la mise en place de solutions climatiques locales et à perpétuer les modes de vie autochtones.

Après l'annonce, les journalistes pourront poser des questions.

Activité : Annonce en présentiel Date : Le mercredi 17 décembre 2025 Heure : 10 h 15 (HNP) Lieu : Université de Victoria

Aile des lois autochtones (Indigenous Law Wing)

3800, route Finnerty

Victoria (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

Suivez Environnement et Changement climatique Canada sur les réseaux sociaux.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]