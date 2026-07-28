Le Canada étend le renouvellement en ligne du passeport à tous les adultes admissibles

VANCOUVER, BC, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada s'engage à rendre la vie des Canadiennes et des Canadiens plus simple et plus pratique. Cela passe notamment par la mise en place d'un programme de passeport moderne offrant des services numériques sécurisés et conviviaux qui permettent de gagner du temps, de réduire les déplacements en personne et de faciliter le renouvellement du passeport.

Aujourd'hui, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le renouvellement de passeport en ligne est désormais accessible à toutes les personnes adultes canadiennes admissibles au Canada. En supprimant la limite du nombre de personnes pouvant renouveler leur passeport en ligne, nous offrons à davantage de Canadiennes et de Canadiens une option pratique et sécurisée.

Le renouvellement de passeport en ligne permet aux Canadiennes et Canadiens d'accéder plus facilement aux services dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit qui leur conviennent le mieux. Les Canadiennes et Canadiens peuvent effectuer leur demande de renouvellement de passeport en ligne en soumettant leur demande, leur photo et leur paiement par voie numérique, au lieu d'envoyer des documents par la poste ou de se rendre dans un centre Service Canada. Le renouvellement de passeport en ligne profite également aux personnes confrontées à des obstacles pour accéder aux services en personne, notamment celles vivant dans des communautés rurales ou isolées et celles à mobilité réduite. Les services en personne et par courrier resteront disponibles pour les Canadiennes et Canadiens qui les préfèrent ou qui en ont besoin.

Ce changement s'inscrit dans la continuité des récentes améliorations apportées aux services de passeport, notamment l'outil de suivi en ligne de l'état d'avancement des demandes de passeport; l'élargissement de l'accès au service de passeport en personne avec un délai de 10 jours ouvrables dans certains centres Service Canada; et la garantie du gouvernement selon laquelle les demandes seront traitées dans un délai de 30 jours ouvrables, faute de quoi le passeport sera gratuit.

En savoir plus sur les personnes qui peuvent renouveler leur passeport en ligne et la marche à suivre.

Citations

« Les Canadiennes et Canadiens s'attendent à des services de passeport adaptés à leur mode de vie. L'élargissement du renouvellement en ligne offre aux Canadiennes et Canadiens admissibles un moyen plus simple et plus pratique de renouveler leur passeport, sans obstacles ni retards inutiles. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement du Canada visant à moderniser les services de passeport et à offrir des services publics qui répondent aux besoins actuels des Canadiennes et Canadiens. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Un service accessible, c'est offrir des choix aux Canadiens, à commencer par davantage de moyens de renouveler leur passeport. Nous éliminons les obstacles qui séparent les Canadiens des services dont ils ont besoin en modernisant la manière dont nous les fournissons et en les adaptant au mode de vie des gens. Lorsque les Canadiens peuvent accéder aux services sans stress supplémentaire ni perte de temps, ils peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment : leur famille, leur travail et leur avenir. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Le gouvernement de Canada s'efforce de rendre les services plus efficaces et mieux adaptés aux besoins des Canadiens. Le service de renouvellement de passeport en ligne illustre parfaitement la modernisation de notre offre de services et l'amélioration du programme de passeport. À long terme, ce service en ligne permettra de réduire les temps d'attente dans nos points de service et profitera aux Canadiens, qui pourront ainsi consacrer davantage de temps à ce qui compte le plus pour eux. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles Annie Koutrakis

Faits en bref

Toutes les demandes de passeport nécessitent des photos prises par un photographe commercial. Le renouvellement en ligne utilise une photo numérique fournie par un photographe commercial. En savoir plus sur les exigences relatives aux photos de passeport numériques

Les exigences relatives au service de renouvellement de passeport en ligne diffèrent légèrement de celles applicables aux demandes de renouvellement déposées en personne ou par courrier. Les Canadiennes et Canadiens doivent vérifier les exigences avant d'entamer la procédure de demande.

Les renouvellements en ligne respectent le même délai de traitement standard de 20 jours ouvrables que les renouvellements simplifiés pour adultes déposés dans la plupart des Centres Service Canada et par courrier. Cela comprend des mises à jour en temps réel sur l'état d'avancement du dossier, ce qui permet au demandeur de suivre l'évolution de sa demande pendant son traitement.

Les Canadiennes et Canadiens qui ont besoin d'un passeport plus rapidement doivent présenter leur demande en personne dans un Centre Service Canada ou dans un bureau des passeports proposant le service en 10 jours ouvrables, le service express ou le service urgent.

Les Canadiennes et Canadiens qui font une demande de passeport depuis l'étranger peuvent le faire par courrier ou en se rendant dans un bureau du gouvernement du Canada à l'étranger.

Produits connexes

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Personnes-ressources à l'intention des médias seulement: Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected] ; Relations avec les médias: Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]