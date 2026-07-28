AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire parlementaire Fragiskatos fera une annonce à Toronto

TORONTO, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, sera à Toronto pour faire une annonce relative au renouvellement des passeports en ligne. Cette annonce est faite au nom de l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Un point de presse suivra l'annonce.

Date : Le mercredi 29 juillet 2026



Heure : 13 h (HE)



Lieu : Toronto (RSVP pour obtenir le lieu exact)

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à l'avance à cet événement en personne en communiquant leur nom, leur fonction, leur adresse courriel et le nom de leur média à [email protected] d'ici mardi 28 juillet à 17 h (HE) . Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 29 juillet » dans l'objet du courriel. Les détails du lieu exact seront communiqués ultérieurement aux participants inscrits.

d'ici . Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 29 juillet » dans l'objet du courriel. Les détails du lieu exact seront communiqués ultérieurement aux participants inscrits. Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 45 (HE).

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Bureau de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias : Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]