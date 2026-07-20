La ministre Metlege Diab souligne que les versements au titre de l'Allocation canadienne pour enfants augmentent en 2026-2027

Les prestations de près de 96 000 familles de la Nouvelle-Écosse seront plus généreuses à compter de ce mois-ci

HALIFAX, NS, July 20, 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada allège la charge financière des familles en augmentant l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). L'ACE est un paiement mensuel non imposable visant à les aider à subvenir aux besoins des enfants.

Aujourd'hui, en Nouvelle-Écosse, au nom de l'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a le plaisir de souligner l'augmentation de l'aide financière non imposable que les familles recevront en 2026-2027 grâce à ce programme.

À compter de ce mois-ci, grâce à l'ACE, une famille pourra recevoir jusqu'à 8 157 $ pour chaque enfant âgé de moins de 6 ans et jusqu'à 6 883 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans. Il s'agit d'une augmentation allant jusqu'à 160 $ par enfant de moins de 6 ans et jusqu'à 135 $ par enfant de 6 à 17 ans comparativement à l'année précédente, ce qui permet d'aider les familles à gérer les dépenses quotidiennes, comme l'épicerie, l'habillement et les services de garde d'enfants. Rien qu'en Nouvelle-Écosse, les montants versés au titre de L'ACE s'élèvent à plus de 761 millions de dollars, au profit d'environ 96 000 familles chaque année. Cela vient réduire les pressions financières qui s'exercent sur elles et contribue à la stabilité financière des ménages de partout dans la province.

Aujourd'hui, l'ACE apporte son soutien à environ 3,6 millions de familles partout au pays, les aidant à subvenir aux besoins de près de 6 millions d'enfants grâce à des versements annuels non imposables s'élevant à environ 30 milliards de dollars. L'ACE a contribué à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté et a remis davantage d'argent directement dans les poches des parents qui en avaient le plus besoin.

Citations

« À partir de lundi, l'Allocation canadienne pour enfants augmentera pour 3,6 millions de familles canadiennes. Cette augmentation du montant mensuel permettra de couvrir des dépenses quotidiennes, comme les fournitures scolaires, les vêtements et l'épicerie. En investissant dans les enfants, nous investissons dans notre avenir et contribuons à bâtir un Canada fort. »

- L'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse)

« Des familles fortes constituent le cœur de collectivités fortes et d'un Canada fort. L'Allocation canadienne pour enfants apporte un soutien important aux parents, leur permettant de faire face aux coûts liés à l'éducation de leurs enfants. Elle offre ainsi à chaque enfant la possibilité de réussir. En veillant à ce que les versements suivent les taux d'inflation, nous continuons d'investir dans les familles et dans l'avenir du Canada. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

L'Allocation canadienne pour enfants (ACE) est un versement mensuel non imposable fondé sur le revenu de l'année précédente. Elle offre de l'aide aux familles à revenu faible ou moyen ayant des enfants afin de les aider à assumer les dépenses associées à l'éducation des enfants. En Nouvelle-Écosse, près de 153 000 enfants bénéficient de l'ACE, qui améliore la sécurité financière au sein de leur foyer et permet aux parents d'investir dans l'avenir de leurs enfants.

Le montant reçu au titre de l'ACE dépend de plusieurs facteurs clés, notamment le nombre d'enfants et leur âge, ainsi que le revenu familial net rajusté de l'année précédente. Par exemple, une famille avec un enfant de 5 ans et un autre de 9 ans, dont le revenu net familial rajusté est de 65 000 dollars, recevra environ 11 430 $ en 2026-2027. Cela représente près de 400 dollars de plus que ce qu'elle aurait reçu en 2025-2026.

L'ACE est conçue pour être ajustable en fonction du coût de la vie. Elle est indexée à l'inflation depuis 2018, ce qui garantit aux familles qu'elles pourront compter sur un soutien prévisible qui ira en augmentant.

L'indexation annuelle prend effet le 1er juillet de manière à coïncider avec le début de l'année du programme pour ce qui est des paiements, c'est-à-dire du 1er juillet au 30 juin de chaque année.

De nombreuses études et rapports de recherche ont révélé les retombées suivantes associées à l'ACE. Elle a aidé les mères monoparentales à faible revenu à joindre les deux bouts. En effet, 85 % des répondantes ont indiqué qu'elles connaîtraient beaucoup de difficultés sans l'ACE. Elle a aidé les familles à faible revenu à consacrer plus d'argent aux nécessités (en anglais seulement), comme la nourriture, le logement et les vêtements pour les enfants. Elle a réduit le taux d'insécurité alimentaire grave (en anglais seulement) d'un tiers chez les familles à faible revenu.



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SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Aaron Rosenbaum, Conseiller, Communications numériques et opérations, Cabinet de la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]