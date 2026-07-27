AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Metlege Diab et la secrétaire parlementaire Koutrakis feront une annonce à Vancouver

VANCOUVER, BC, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles, feront une annonce concernant le renouvellement des passeports en ligne. Un point de presse suivra.

Date : Le mardi 28 juillet 2026 Heure : 10 h HP Lieu : Vancouver

L'annonce pourra être suivie en direct sur YouTube.

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à l'avance à cet événement en communiquant leur nom, leur fonction, leur adresse de courriel et le nom de leur média à IRCC .Info-Info. IRCC @ cic . gc . ca d'ici le lundi 27 juillet, à 17 h ( HP ) . Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 28 juillet » dans l'objet du courriel. Les détails sur le lieu seront communiqués aux participants inscrits par la suite.

.Info-Info. @ . . d'ici . Veuillez indiquer « pour la conférence de presse du 28 juillet » dans l'objet du courriel. Les détails sur le lieu seront communiqués aux participants inscrits par la suite. Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45 ( HP ).

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Taous Ait ,Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected] ; Relations avec les médias : Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]