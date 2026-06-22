Le Canada étend l'accès à Internet haute vitesse dans des régions rurales et éloignées du Manitoba

Un investissement fédéral de plus de 96,8 millions de dollars permettra de brancher plus de 7 800 foyers à Internet haute vitesse

OTTAWA, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Les services Internet haute vitesse fiables et abordables sont essentiels pour l'ensemble de la population canadienne, puisqu'ils permettent l'accès à la formation en ligne, facilitent la communication avec les amis et la famille, et stimulent la croissance économique et l'innovation. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada travaille à étendre l'accès à Internet haute vitesse dans les communautés moins bien desservies du Manitoba, et notamment dans les communautés autochtones.

Aujourd'hui, la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Rebecca Chartrand, a annoncé, au nom du secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, un financement fédéral de plus de 96,8 millions de dollars en appui à un projet mené par Valley Fiber Ltd. visant à déployer un accès à Internet haute vitesse à plusieurs endroits au Manitoba. Ce projet permettra de brancher jusqu'à 7 875 foyers dans plus de 50 communautés rurales et éloignées.

L'investissement est consenti par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme conçu pour que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que tous les foyers du pays aient accès à Internet haute vitesse d'ici 2030. Il est en bonne voie d'atteindre cet objectif, et le projet annoncé aujourd'hui va l'aider en ce sens. Il continuera aussi d'investir dans les infrastructures qui ouvrent de nouvelles possibilités et qui permettent aux communautés de tirer parti de tout ce que le Canada a à offrir.

Citations

« Le service Internet haute vitesse n'est pas un luxe, c'est une infrastructure essentielle à la vie moderne. Pour les résidents des collectivités rurales et éloignées du Manitoba, une connexion fiable est cruciale pour accéder aux soins de santé virtuels, travailler en ligne ou tout simplement rester en contact avec leurs proches. C'est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % des foyers canadiens à Internet haute vitesse d'ici la fin de 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. L'investissement d'aujourd'hui nous rapproche un peu plus de ce dernier jalon, puisque plus de 7 800 foyers mal desservis au Manitoba bénéficieront d'un accès à des services Internet haute vitesse fiables. »

- Le secrétaire d'État (Développement rural) et député de Desnethé-Missinippi-Churchill River, l'honorable Buckley Belanger

« Les réseaux Internet haute vitesse constituent une infrastructure essentielle en appui à la croissance et à la prospérité des communautés. Grâce à ce partenariat avec Valley Fiber et la Banque de l'infrastructure du Canada, un plus grand nombre de collectivités rurales, éloignées et autochtones du Manitoba auront accès à une connectivité à large bande fiable. Les investissements de cet ordre aident à combler les lacunes en matière d'infrastructure, à ouvrir de nouvelles possibilités et à faire en sorte que nos concitoyens demeurent connectés, peu importe où ils vivent. »

- La ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et députée de Churchill-Keewatinook Aski, l'honorable Rebecca Chartrand

« Les communautés doivent s'appuyer sur une excellente connectivité pour participer pleinement à la nouvelle économie numérique. Ce projet, fruit d'une collaboration entre Valley Fiber et la Banque de l'infrastructure du Canada, contribuera à l'expansion de services Internet fiables dans des communautés rurales, éloignées et autochtones du Nord du Manitoba, donnant accès à de nouvelles possibilités et favorisant une qualité de vie rehaussée. »

- Le ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Gregor Robertson

« Une connexion fiable à Internet haute vitesse est incontournable pour les études, les soins de santé, la conduite des affaires et la vie de tous les jours. Cela dit, de nombreuses communautés nordiques attendent depuis bien trop longtemps cette infrastructure dont les autres Manitobains profitent au quotidien. En tirant parti d'une capacité non utilisée de fibre et en travaillant de pair avec un fournisseur établi dans la province, nous accélérons des avancées qui se traduisent en avantages concrets pour les familles du Nord. »

- Le ministre de l'Innovation et des Nouvelles technologies du Manitoba, l'honorable Mike Moroz

« Les services Internet haute vitesse dignes de confiance ne sont plus facultatifs. Ces réseaux se trouvent au cœur même de l'apprentissage, des soins de santé et des possibilités économiques. Cet investissement permettra à Valley Fiber de brancher des collectivités rurales et éloignées du Manitoba qui sont laissées pour compte depuis trop longtemps. Nous disposons du réseau, de l'équipe et de l'expérience nécessaires pour mener ce projet à bien. »

- Le chef de la direction de Valley Fiber, Ryan Klassen

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à l'ensemble de la population canadienne un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici la fin de 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

À l'heure actuelle, 97,4 % des foyers du Canada ont accès à Internet haute vitesse, alors que seulement 79 % des foyers étaient desservis en 2014.

Au Manitoba, 94,1 % des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 322 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité au Manitoba.

La Banque de l'infrastructure du Canada a alloué plus de 2 milliards de dollars à des projets de large bande dans l'ensemble du Canada, ce qui a permis d'étendre la connectivité à un rythme plus rapide et à plus grande échelle.

Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones sont plus susceptibles d'être portées disparues ou d'être assassinées que les personnes allochtones. Une meilleure connectivité représente un plus grand éventail d'outils disponibles pour les victimes de violence qui peuvent ainsi accéder à des ressources numériques essentielles et obtenir de l'aide en cas de besoin.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]