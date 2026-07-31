Le gouvernement du Canada renomme les Chaires de recherche Impact+ Canada en l'honneur d'Eddie Goldenberg

Le nouveau nom souligne les décennies de leadership de M. Goldenberg dans l'avancement de la recherche et de l'innovation au Canada

OTTAWA, ON, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et la ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel, ont annoncé que les Chaires de recherche Impact+ Canada porteront désormais le nom de Chaires de recherche du Canada Eddie Goldenberg.

Ce changement de nom rend hommage à feu Eddie Goldenberg, un éminent haut fonctionnaire et ancien chef de cabinet du premier ministre Jean Chrétien, dont les décennies de leadership ont contribué à façonner le paysage moderne de la recherche et de l'innovation au Canada. Ardent promoteur de l'excellence et de l'égalité des chances, M. Goldenberg était convaincu qu'attirer les esprits les plus brillants du monde est essentiel à la prospérité du Canada et à sa compétitivité sur la scène mondiale. Sa détermination constante à renforcer l'écosystème canadien de la recherche a contribué à inspirer les idées et les collaborations qui continuent d'attirer des talents d'exception au Canada.

Aux côtés du très honorable David Johnston, ancien gouverneur général du Canada, et d'Alan Bernstein, M. Goldenberg a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de l'Initiative Talent mondial en recherche Impact+ Canada, lancée en décembre 2025 dans le cadre d'un investissement de 1,7 milliard de dollars annoncé dans le budget de 2025. Cette initiative s'inscrit dans une conviction profonde qui l'a guidé tout au long de sa vie et de sa carrière : la plus grande force du Canada réside dans le talent, les idées et l'ambition de sa population.

Au cœur de cet investissement se trouvent les Chaires de recherche du Canada Eddie Goldenberg, qui bénéficieront d'un financement pouvant atteindre 1 milliard de dollars sur 12 ans pour aider les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens à recruter des chercheurs internationaux d'exception ainsi que des chercheurs canadiens expatriés menant des projets de recherche transformateurs. Ces chaires offriront à la prochaine génération de chercheurs, d'innovateurs et de leaders la possibilité de bâtir leur avenir au Canada et de contribuer à des découvertes dont profitera l'ensemble de la population, au Canada comme ailleurs dans le monde.

En rendant ainsi hommage à Eddie Goldenberg, nous reconnaissons non seulement sa contribution exceptionnelle au service public, mais aussi son engagement indéfectible à bâtir un Canada plus fort, un pays qui attire les meilleurs talents du monde, soutient les idées audacieuses et croit fermement dans le savoir pour façonner un avenir meilleur.

Citations

« Eddie Goldenberg a consacré sa vie à faire avancer les ambitions du Canada et à consolider la position de notre pays à l'échelle mondiale. Sa vision et sa confiance inébranlable dans la recherche, l'innovation et le talent ont contribué à façonner les institutions et les investissements qui continuent aujourd'hui de soutenir la réussite du Canada. En rebaptisant notre programme de chaires de recherche internationales de calibre mondial en son honneur, nous lui rendons un hommage digne de son legs exceptionnel et réaffirmons notre engagement à poursuivre sa vision, tout en incitant la prochaine génération de chefs de file mondiaux de la recherche à choisir le Canada. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« La recherche est l'une des plus grandes forces du Canada. Tout au long de sa carrière, Eddie Goldenberg a contribué à créer un environnement où les idées audacieuses peuvent se traduire par des retombées durables. En donnant son nom à ce programme, nous mettons à l'honneur son apport majeur à la vitalité de l'écosystème canadien de la recherche et à l'avancement des connaissances. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel

Faits en bref

Le programme des Chaires de recherche du Canada Eddie Goldenberg demeure la pierre angulaire de l'Initiative Talent mondial en recherche Impact+ Canada. Les noms des trois autres volets de cette initiative demeurent inchangés : programme Leaders émergents Impact+ Canada Fonds d'infrastructure de recherche Impact+ Canada bourses de formation en recherche Impact+ Canada

Les quatre volets continueront d'être administrés selon les mêmes objectifs, critères d'admissibilité et modalités.

Après une carrière de plus de trois décennies dans le domaine des politiques publiques et des affaires publiques, Eddie Goldenberg a exercé les fonctions de chef de cabinet du premier ministre Jean Chrétien en 2003.

En 2013, M. Goldenberg a été nommé membre de l'Ordre du Canada en reconnaissance de sa contribution aux politiques publiques au Canada ainsi que de son engagement indéfectible à promouvoir l'innovation et l'excellence en recherche

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources :Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected], 613-957-2983