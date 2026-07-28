Le gouvernement du Canada annonce un investissement fédéral de 50 millions de dollars dans Produits naturels Canada en vue de renforcer le secteur agroalimentaire

CHARLOTTETOWN, PEI, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald, a annoncé, au nom de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et en compagnie du député de Charlottetown et secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, Sean Casey, un investissement de 50 millions de dollars au titre du Fonds de réponse stratégique dans un projet de 94,8 millions de dollars mené par Produits naturels Canada (PNC) en vue de renforcer le secteur agroalimentaire au pays. L'économie mondiale connaît une profonde transformation, et l'écosystème alimentaire du Canada subit des pressions accrues suscitées par l'évolution des relations commerciales, les changements climatiques et la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement. Le gouvernement du Canada agit pour rendre les aliments plus abordables, soutenir la compétitivité du pays et renforcer la sécurité nationale.

PNC, une organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie, est bien placé pour travailler de pair avec des innovateurs et des entreprises afin de commercialiser des technologies agroalimentaires de pointe et d'accélérer leur adoption sur les marchés mondiaux. L'investissement du gouvernement se traduira par la création de plus de 550 emplois, ajoutera plus de 1,8 milliard de dollars au produit intérieur brut (PIB) et aidera PNC à établir un fonds de renforcement des capacités qui investira dans la fabrication et la transformation alimentaires et qui rehaussera la production d'aliments au pays, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité alimentaire.

Le Canada dispose des ressources et des talents pour se nourrir, s'approvisionner en énergie et se défendre. L'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans la nouvelle Stratégie nationale de sécurité alimentaire, un plan de 3 milliards de dollars annoncé par le premier ministre le 11 juin, qui vise à augmenter la production alimentaire intérieure, à améliorer l'accès à des aliments abordables et nutritifs et à faire du Canada un chef de file mondial en matière d'innovation agroalimentaire durable. Cette stratégie soutient la croissance des petites et moyennes entreprises ainsi que leurs activités de commercialisation, tout en renforçant le secteur de la fabrication et les chaînes d'approvisionnement à l'échelle du pays.

Citations

« La prospérité du Canada dépend de notre capacité à produire nous-mêmes davantage de ce dont nous avons besoin. Par l'entremise de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire, nous renforçons le système alimentaire canadien, rehaussons la résilience de l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement et contribuons à garantir aux Canadiens un accès fiable à des aliments abordables et nutritifs. Notre investissement dans Produits naturels Canada aidera à transformer l'innovation canadienne en solutions bien à nous, en accélérant la commercialisation de technologies agroalimentaires et biosourcées d'ici, à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer davantage la sécurité alimentaire du Canada. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires sont essentiels au dynamisme de l'économie canadienne et à la sécurité de notre approvisionnement alimentaire. Notre gouvernement s'engage à investir dans l'innovation à l'échelle du secteur agricole et agroalimentaire afin de répondre aux besoins des producteurs et des transformateurs, tout en veillant à ce que tous les Canadiens aient toujours accès à des aliments sains et abordables. »

- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald

« L'Île-du-Prince-Édouard est depuis longtemps un chef de file en matière d'innovation, d'agriculture et de production alimentaire, et Produits naturels Canada en est un parfait exemple. Cet investissement aidera les innovateurs d'ici à commercialiser de nouvelles technologies agroalimentaires et biosourcées, à créer de bons emplois, à consolider nos chaînes d'approvisionnement alimentaire et à soutenir la croissance économique au pays. Je suis fier que Charlottetown accueille une organisation qui contribue à bâtir un Canada plus résilient, plus compétitif et plus sécuritaire sur le plan alimentaire pour les générations à venir. »

- Le député de Charlottetown et secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, Sean Casey

« La sécurité économique du Canada dépend de la constitution d'une solide base d'innovateurs en matière de produits naturels et biologiques, ce qui correspond directement au mandat de PNC. Cet investissement de 50 millions de dollars nous offre la possibilité continue d'évaluer de telles entreprises, de les soutenir et de leur fournir des capitaux, tout en déployant les ressources nécessaires pour renforcer la bioéconomie et la sécurité alimentaire. Nous tirons parti d'une décennie de résultats concrets, dont des investissements dans plus de 100 entreprises générant 622 millions de dollars en capitaux de suivi et contribuant à hauteur de 900 millions de dollars au PIB. »

- La présidente-directrice générale de Produits naturels Canada, Shelley King

Faits en bref

Produits naturels Canada (PNC) a été fondé en 2015, et son financement initial provenait du Programme des centres d'excellence en commercialisation et en recherche.

En 2021, PNC s'est joint au réseau du Fonds de réponse stratégique (FRS), obtenant un soutien fédéral de quelque 25 millions de dollars en appui à la réalisation de projets au coût total approximatif de 52 millions de dollars. Cette plus récente initiative fait fond sur les efforts soutenus de PNC pour renforcer le secteur agroalimentaire national.

PNC est un réseau national axé sur l'innovation qui aide les entreprises canadiennes à commercialiser et à produire à plus grande échelle des produits alimentaires et biologiques. PNC facilite l'accès à du financement, du savoir-faire, des partenaires stratégiques et des investisseurs.

À ce jour, PNC a collaboré avec plus de 1 800 entreprises canadiennes aux stades initiaux de leur développement et a investi directement dans au-delà de 100 entreprises.

Le FRS soutient de grands projets et réseaux d'innovation dirigés par des entreprises dans des domaines où l'avantage canadien est manifeste. Ces réseaux regroupent des entreprises, des universités et des instituts de recherche aux quatre coins du pays. Le demandeur principal du réseau est chargé de répartir les fonds auprès des partenaires et des bénéficiaires.

La Stratégie nationale de sécurité alimentaire définit une approche globale pour renforcer le système alimentaire du Canada afin que les Canadiens aient plus de choix, plus de contrôle et un meilleur accès à des aliments abordables et produits localement. En s'attaquant aux obstacles structurels tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la Stratégie vise à améliorer la façon dont les aliments sont cultivés, transformés, transportés et vendus en réduisant les coûts inutiles et en augmentant l'efficacité.

S'appuyant sur les investissements existants, la Stratégie soutient l'innovation, augmente la capacité de production nationale, ce qui comprend l'agriculture en environnement contrôlé, et aide à réduire la dépendance du Canada à l'égard des importations. Ensemble, ces mesures renforceront la résilience de la chaîne d'approvisionnement, soutiendront la croissance économique et contribueront à garantir un système alimentaire plus durable, plus compétitif et plus fiable pour tous les Canadiens.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]