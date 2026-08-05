Déclaration - La ministre Joly souligne les résultats du sixième rapport annuel sur la diversité de Corporations Canada

OTTAWA, ON, le 5 août 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, Corporations Canada a déposé son rapport annuel de 2025, qui présente un portrait de la diversité au sein des conseils d'administration et de la haute direction des sociétés ayant fait appel au public de régime fédéral. Ce sixième rapport témoigne de l'engagement de Corporations Canada à mener des examens depuis le dépôt du premier rapport en 2020.

« Les conclusions présentées dans le rapport montrent que des progrès ont été réalisés au fil des ans au chapitre de la diversité. La diversité du leadership est un pilier essentiel d'une gouvernance d'entreprise robuste au Canada et sur les marchés internationaux. Elle renforce le processus décisionnel et stimule la compétitivité mondiale du Canada. L'équité et la représentation au sein des instances dirigeantes permettent de constituer des équipes plus diversifiées et des milieux de travail plus inclusifs pour la population canadienne et les peuples autochtones.

« Le rapport relève une diversité accrue dans la composition des conseils d'administration et de la haute direction des sociétés ayant fait appel au public de régime fédéral, mais il y a encore un travail important à réaliser pour mettre en place et maintenir une juste représentation dans les postes de direction des entreprises.

« J'invite encore une fois les entreprises canadiennes à faire état de la diversité au sein de leurs conseils d'administration et de leurs équipes de la haute direction. Je suis fière de m'associer à des entreprises, à des leaders d'opinion, à des organisations axées sur la diversité et à des partenaires gouvernementaux aux quatre coins du pays pour engendrer des changements positifs et bâtir un avenir plus inclusif à l'image de la population canadienne et des peuples autochtones. »

Produit connexe

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]