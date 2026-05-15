L'investissement fédéral de plus de 13 millions de dollars permettra à jusqu'à 869 foyers de bénéficier d'un accès à Internet haute vitesse

BEHCHOKǪ̀, NT, le 15 mai 2026 /CNW/ - Toute la population canadienne doit avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. En ayant accès à Internet, les gens peuvent tirer profit d'importantes ressources en ligne et communiquer plus facilement avec les amis et la famille. Le fait d'être branché favorise aussi la croissance économique et l'innovation. C'est dans cette optique que le gouvernement du Canada travaille à étendre l'accès à Internet haute vitesse dans les communautés moins bien desservies, notamment dans des collectivités autochtones, des Territoires du Nord-Ouest.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, a annoncé, en compagnie de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Rebecca Alty, un investissement fédéral de plus de 13 millions de dollars dans le cadre d'un projet de Northwestel qui vise à fournir un accès à Internet haute vitesse à jusqu'à 869 foyers autochtones dans 9 collectivités nordiques d

Ce financement est attribué par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme qui vise à ce que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones puissent accéder à des services Internet haute vitesse fiables.

Northwestel s'associera également à Télésat pour obtenir une capacité Internet haute vitesse grâce à la constellation de satellites en orbite basse de l'entreprise, Télésat Lightspeed. Le gouvernement du Canada conclu une entente de 600 millions de dollars avec Télésat afin d'obtenir une couverture Internet haute vitesse grâce à cette constellation de satellites, qui utilisera une technologie de prochaine génération pour améliorer de façon appréciable la connectivité à l'échelle nationale. Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada met à la disposition des fournisseurs de services Internet, comme Northwestel, la capacité nécessaire pour qu'ils puissent étendre la couverture des services aux collectivités rurales et éloignées plus difficiles d'accès, notamment dans les régions du Nord et de l'Arctique du Canada.

En offrant aux gens une connectivité accrue et fiable, nous leur donnons la possibilité de bénéficier plus facilement des ressources précieuses qui sont offertes en ligne. Nous contribuons aussi à réduire le fossé numérique et à renforcer la sécurité dans les communautés autochtones.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que tous les foyers du pays aient accès à Internet haute vitesse d'ici 2030. Il est en bonne voie d'atteindre cet objectif, et les projets annoncés aujourd'hui vont l'aider en ce sens. Il continuera aussi d'investir dans les infrastructures qui ouvrent de nouvelles possibilités et qui permettent aux communautés de tirer parti de tout ce que le Canada a à offrir.

Citations

« Le service Internet haute vitesse n'est pas un luxe, c'est une infrastructure essentielle à la vie moderne. Pour les collectivités rurales, éloignées et nordiques du Canada, disposer d'une connexion fiable peut être crucial puisque cela permet d'accéder à des soins de santé virtuels essentiels, de trouver un emploi, de faire croître une entreprise ou tout simplement de rester en contact avec ses proches. C'est exactement la raison pour laquelle notre gouvernement a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % des foyers canadiens à Internet haute vitesse d'ici la fin de 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. L'investissement d'aujourd'hui nous rapproche un peu plus de ce dernier jalon. Grâce à notre partenariat avec Northwestel, jusqu'à 869 foyers autochtones dans des collectivités des Territoires du Nord-Ouest bénéficieront bientôt d'un accès fiable et abordable à Internet haute vitesse. »

- Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger

« Depuis trop longtemps, un nombre trop grand de communautés nordiques autochtones doivent se passer d'un accès fiable à Internet dans un monde où la sécurité, les possibilités et l'accès aux services essentiels dépendent de la connectivité. Pour bâtir un Canada fort, il faut garantir la connectivité des communautés et faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. Cet investissement, qui permettra de brancher à Internet haute vitesse plus de 850 foyers dans les Territoires du Nord-Ouest, nous permettra de combler ce fossé important et de nous assurer que les résidents du Nord ont les mêmes possibilités que les résidents des autres régions du pays. »

- La ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Rebecca Alty

« Sky to Home utilise l'infrastructure de fibre optique la plus performante au monde, en combinaison avec la technologie des satellites en orbite basse, pour fournir un accès Internet haute vitesse illimité dans les collectivités nordiques et éloignées. En mettant de l'avant une solution conçue et supervisée ici, au Canada, nous élargissons les possibilités, renforçons les services essentiels et réduisons le fossé numérique. »

- Le président de Northwestel, Curtis Shaw

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à l'ensemble de la population canadienne un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici la fin de 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

À l'heure actuelle, 96,3 % des foyers du Canada ont accès à Internet haute vitesse, alors que seulement 79 % des foyers étaient desservis en 2014.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, 85,7 % des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 81 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité dans les Territoires du Nord-Ouest.

Créée en 1969 en tant que société d'État, Télésat est aujourd'hui une société sous contrôle canadien cotée en bourse (TSAT sur le TSX et le Nasdaq), qui emploie des Canadiens dans cinq provinces et un territoire. C'est l'un des exploitants de satellites les plus importants et les plus innovants au monde.

Le gouvernement du Canada a conclu une entente de 600 millions de dollars avec Télésat afin d'obtenir, par l'entremise de la constellation de satellites en orbite basse Telesat Lightspeed, une capacité de connectivité Internet haute vitesse au Canada. Cette capacité permettra aux fournisseurs de services Internet d'améliorer la connectivité dans les collectivités rurales et éloignées posant le plus de difficultés techniques, y compris dans le Grand Nord.

Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones sont plus susceptibles d'être portées disparues ou d'être assassinées que les personnes allochtones. Une meilleure connectivité représente un plus grand éventail d'outils disponibles pour les victimes de violence qui peuvent ainsi accéder à des ressources numériques essentielles et obtenir de l'aide en cas de besoin.

Liens connexes

Document d'information : Le gouvernement du Canada favorise l'accès à Internet haute vitesse dans des communautés des Territoires du Nord-Ouest

Le 15 mai 2026, le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, a annoncé, en compagnie de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Rebecca Alty, plus de 13 millions de dollars en financement pour permettre à jusqu'à neuf communautés des Territoires du Nord-Ouest d'avoir accès à Internet haute vitesse.

Voici un portrait de la connectivité dans les Territoires du Nord-Ouest :

En mai 2026, 85,7 % des foyers des Territoires du Nord-Ouest avaient accès à des services Internet haute vitesse d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement (50/10 Mbps).

En 2021, 67,3 % des foyers des Territoires du Nord-Ouest avaient accès à des services Internet haute vitesse (50/10 Mbps+).

D'ici la fin de 2026, 94,5 % des foyers des Territoires du Nord-Ouest auront accès à des services Internet haute vitesse (50/10 Mbps+).

Les collectivités suivantes bénéficieront d'un accès amélioré à des services Internet grâce au projet de Northwestel financé par le gouvernement du Canada :

Fournisseur

de services

Internet Financement

fédéral Nombre de

foyers qui

seront

desservis Communautés

touchées Technologie Date prévue

d'achèvement

des travaux Northwestel,

UBF-06899 13 370 072 $ Jusqu'à 869 Colville Lake (Première

Nation Behdzi Ahda'),

Première Nation Gamètì,

Paulatuk, Sachs Harbour,

Trout Lake (Première Nation

Sambaa K'e), Wekweètì

(Premières Nations Dechi Laot'i), Fibre et

satellites en

orbite terrestre

basse Mars 2028

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]