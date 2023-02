ST. JOHN'S, NL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Partout au pays, des Canadiens réclament des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques qui permettent de conserver un air pur et de bâtir une économie forte pour aujourd'hui et demain. Par l'intermédiaire d'initiatives comme le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada continue de collaborer avec des partenaires à l'échelle du pays pour réduire la pollution et bâtir des collectivités fortes et résilientes, tout en créant de bons emplois et en stimulant une économie durable et respectueuse de l'environnement.

Aujourd'hui, la députée Joanne Thompson, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,7 million de dollars pour soutenir le plan climatique de la Ville de St. John's. Le gouvernement provincial versera plus de 1,4 million de dollars, et la Ville de St. John's, plus de 1,1 million de dollars, dans le cadre d'un investissement plus vaste d'environ 6,7 millions de dollars visant à améliorer l'efficacité énergétique de 17 installations municipales.

Ces investissements réduiront les émissions de gaz à effet de serre des installations municipales, en améliorant l'efficacité énergétique et en soutenant le remplacement d'appareils au mazout par des appareils fonctionnant à l'électricité dans l'ensemble de la ville. La modernisation des infrastructures comprendra l'installation de systèmes de chauffage électrique, le colmatage des fuites d'air dans l'enveloppe des bâtiments (pour garder à l'intérieur l'air chauffé ou climatisé, selon la saison) et l'installation de contrôles automatisés pour permettre au personnel de mieux diagnostiquer les problèmes et de mieux utiliser l'équipement.

Le financement fédéral provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, lequel investit dans des projets de réduction de la pollution par le carbone et aide un large éventail de bénéficiaires à mettre en place des technologies propres leur permettant d'être plus efficaces et plus novateurs.

Ce projet illustre bien le genre d'initiatives pour le climat qui seront financées grâce au renouvellement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. Les investissements dans des projets d'action climatique comme ceux-ci s'inscrivent dans l'engagement du gouvernement du Canada de lutter contre les changements climatiques, de créer de bons emplois et de bâtir une économie forte et respectueuse de l'environnement pour le bien de tous.

Citations

« En travaillant avec la Ville de St. John's, nous pouvons aider la collectivité à réaliser des économies sur ses frais mensuels d'exploitation et à faire croître l'économie, tout en luttant contre les changements climatiques. Par l'intermédiaire du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada collabore avec des chefs de file de l'action climatique à l'échelle du pays afin de réduire les émissions - et il continuera de le faire grâce à un nouvel engagement de 2,2 milliards de dollars, qui est un élément important du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. Je félicite la Ville de St. John's pour le leadership dont elle fait preuve afin de garder notre air pur et de bâtir des collectivités résilientes à Terre-Neuve-et-Labrador. »

- Joanne Thompson, députée, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Chaque mesure prise pour lutter contre les changements climatiques dans notre province contribue au développement d'une économie verte, améliorant ainsi la performance environnementale et économique de Terre-Neuve-et-Labrador. Le gouvernement provincial est heureux de soutenir cette importante initiative de la Ville de St. John's, et son engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à créer des installations plus écoénergétiques. »

- L'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador

« Je remercie nos chefs de file provinciaux et fédéraux et les partenaires de l'industrie, alors que du financement visant à soutenir ce projet de plusieurs millions de dollars est mis à notre disposition par l'intermédiaire du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. Grâce à ce projet, aux autres améliorations apportées continuellement aux bâtiments de la ville et aux efforts du gouvernement provincial pour mettre en œuvre un réseau électrique à faibles émissions de carbone, la Ville de St. John's est en bonne voie d'atteindre plus de 70 p. 100 de son objectif global de 2030 avant 2025. La contribution de la Ville sera recouvrée sur une période de 15 ans grâce aux économies que nous réaliserons sur les coûts d'énergie. »

- Danny Breen, maire de la Ville de St. John's

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important des plans de lutte contre les changements climatiques du Canada , car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050.

, car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050. Ce financement fait partie d'une entente conclue entre le Canada et Terre-Neuve-et- Labrador au titre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone.

et Terre-Neuve-et- au titre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. Le gouvernement du Canada a consacré une somme supplémentaire de 2,2 milliards de dollars, répartie sur sept ans, au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, somme qui a été confirmée dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada .

a consacré une somme supplémentaire de 2,2 milliards de dollars, répartie sur sept ans, au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, somme qui a été confirmée dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du . La formule bonifiée du Fonds appuiera également la prise de mesures de lutte contre les changements climatiques par les peuples autochtones grâce à un nouveau fonds de 180 millions de dollars visant à soutenir leur leadership. Ce fonds soutiendra des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]