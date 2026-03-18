TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO 1, WINNIPEG, MB, le 18 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Il aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Treaty One Nation (T1N) ont annoncé un investissement de 91 millions de dollars pour la construction d'un ensemble de logements abordables, dirigé par des Autochtones, sur le site Naawi-Oodena qui offrira 260 logements.

L'ensemble résidentiel nommé Endayaan Omaa, ce qui signifie « Mon chez-moi est ici » en anishinaabemowin, fait partie du plan directeur communautaire élaboré pour Naawi-Oodena par la T1N et Maisons Canada sur les terrains des anciennes casernes de Kapyong des Forces canadiennes. Endayaan Omaa est un immeuble résidentiel dirigé par la T1N qui reflète sa vision à long terme en matière de logement, de croissance communautaire et de réconciliation économique. Une fois achevé, il offrira 109 logements abordables dont le loyer sera inférieur au loyer médian du marché dans la région. Même s'ils sont accessibles à l'ensemble de la communauté, les logements sont principalement destinés aux étudiants et aux familles.

Ce projet de construction, réalisé en partenariat avec Bockstael Construction, exige qu'au moins 30 % de la main-d'œuvre soit autochtone, dont 20 % de membres des Premières Nations signataires du Traité no 1. À ce jour, Endayaan Omaa dispose d'une main-d'œuvre composée de 60 % d'Autochtones et devrait être achevé en 2028.

L'ensemble résidentiel a été financé en partie par le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL). Cette initiative aide les administrations locales de partout au Canada à réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, plus rapidement. Le FACL favorise l'innovation, soutient la mise à jour des systèmes d'urbanisme et élimine les obstacles pour encourager la réalisation d'initiatives locales visant à créer plus d'options de logement. La T1N a proposé un plan ambitieux dans le cadre de son entente au titre du FACL pour Naawi-Oodena et a récemment reçu un troisième versement d'environ 1,3 million de dollars. Ce montant reflète la mise en œuvre réussie de son plan d'action pour le logement, dont 700 000 $ sont affectés directement à cet ensemble résidentiel. Ces actions permettent d'établir des bases solides pour la croissance à long terme de l'offre de logements de différents types.

De plus, comme il a été annoncé en novembre 2025, Maisons Canada a priorisé deux parcelles de terrain public à Naawi-Oodena sur la partie du site gérée par l'agence. Il s'agit d'un aménagement distinct mis en œuvre dans le cadre de l'approche de construction directe de Maisons Canada. La mise à profit des méthodes de construction modernes permettra d'accélérer la création de 320 logements dans la section de Naawi-Oodena relevant de l'agence.

L'entièreté du site Naawi-Oodena devrait fournir environ 5 000 logements une fois la construction terminée.

Citations :

« L'accès à un logement abordable est essentiel sur les plans de la sécurité, de la santé et des possibilités. Le gouvernement fédéral est fier de s'associer à la Treaty One Nation pour aider à construire 260 logements dans le cadre du plan directeur du réaménagement en cours de Naawi-Oodena. Ensemble, nous nous attaquons de front à la crise du logement en construisant des logements plus rapidement et en créant des collectivités plus fortes et plus reliée. »

- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Naawi-Oodena vise à renforcer les nations de manière concrète. Nous avons revendiqué ces terres dans le but d'en diriger l'aménagement. Les Premières Nations créent des économies fortes, des possibilités et des communautés saines. Endayaan Omaa s'inscrit dans une vision économique globale qui offre de la stabilité aux familles, crée des possibilités pour nos membres et assure une réussite que partage tout le monde au Manitoba. » - Chef Gordon BlueSky, président de la Treaty One Nation

« Notre travail à Naawi-Oodena montre que la croissance économique et les retombées sociales doivent aller de pair. En tant que membres des Premières Nations, nous dirigeons l'un des aménagements les plus importants au Manitoba. Cette tâche s'accompagne de la responsabilité de construire de manière à renforcer notre économie, à créer des possibilités d'emploi et d'entrepreneuriat et à améliorer la qualité de vie des gens. Endayaan Omaa permet de créer des logements indispensables tout en faisant progresser une vision globale de la réconciliation économique dirigée par les Premières Nations. » - Chef E. J. Fontaine, président de la Treaty One Development Corporation, Première Nation Sagkeeng

« Cet ensemble résidentiel dirigé par des Autochtones est un exemple de ce qui peut être accompli lorsque le gouvernement fédéral et les organisations autochtones travaillent ensemble pour créer des logements abordables qui tiennent compte des priorités de la collectivité locale. C'est un exemple de développement communautaire inclusif pour tout le pays. » - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Notre gouvernement est déterminé à offrir aux administrations locales le soutien dont elles ont besoin pour stimuler l'offre de logements et réduire les coûts du logement. La Treaty One Nation se joint à plus de 200 municipalités du Canada pour réduire les formalités administratives et accélérer la construction de logements. C'est un exemple de ce qu'il est possible de faire lorsque les gouvernements travaillent de concert. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - Ben Carr, député fédéral de Winnipeg-Centre-Sud

« Un quartier, c'est plus que des maisons. Ce sont des gens qui y vivent, des liens qu'ils établissent et un avenir qu'ils créent ensemble. L'achèvement de l'ensemble résidentiel ENDAYAAN OMAA, c'est 260 nouveaux logements pour les personnes âgées, les familles et les personnes à la recherche d'un chez-soi sûr et stable. Notre gouvernement est fier d'avoir établi un partenariat avec la Treaty One Nation pour rendre ce projet possible et soutenir une collectivité plus forte pour tout le monde. »

- Doug Eyolfson, député fédéral de Winnipeg-Ouest.

« L'augmentation de l'offre de logements abordables et avec services de soutien est un élément important pour lutter contre les pressions exercées sur le logement et prévenir l'itinérance. Les ensembles résidentiels comme Endayaan Omaa montrent comment la collaboration entre les gouvernements, les partenaires autochtones et le secteur de l'habitation peut contribuer à accroître l'éventail d'options de logement offertes aux gens à différentes étapes de la vie. Le gouvernement du Manitoba se réjouit de cette initiative, qui aidera à accroître l'offre de logements pour les gens qui en ont le plus besoin. » - Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance du Manitoba

« Winnipeg connaît une croissance record du marché de l'habitation, et les gouvernements autochtones sont des chefs de file avec des ensembles résidentiels comme Endayaan Omaa. Je tiens à remercier les Nations visées par le Traité no 1 pour leur vision, ainsi que les gouvernements fédéral et provincial pour l'appui financier visant à fournir ces 260 nouveaux logements à notre ville. »

- Scott Gillingham, maire de Winnipeg

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Efficacité Manitoba a offert son expertise technique et un incitatif de près de 765 000 $ pour soutenir la réalisation de cet ensemble résidentiel. Les caractéristiques d'économie d'énergie comprennent des fenêtres à haut rendement énergétique, une ventilation récupératrice de chaleur, des ventilateurs et des pompes à vitesse variable, des systèmes de chauffage à haute efficacité, des appareils à débit réduit et des thermopompes terminales eau-air. Ces mesures combinées devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de plus de 130 000 kWh d'électricité et de 100 000 m³ de gaz naturel par année, ce qui représente des économies annuelles d'environ 35 000 $. L'immeuble est conçu pour offrir un rendement de 27 % supérieur à celui du palier 1 du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2020.

a offert son expertise technique et un incitatif de près de 765 000 $ pour soutenir la réalisation de cet ensemble résidentiel. Les caractéristiques d'économie d'énergie comprennent des fenêtres à haut rendement énergétique, une ventilation récupératrice de chaleur, des ventilateurs et des pompes à vitesse variable, des systèmes de chauffage à haute efficacité, des appareils à débit réduit et des thermopompes terminales eau-air. Ces mesures combinées devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de plus de 130 000 kWh d'électricité et de 100 000 m³ de gaz naturel par année, ce qui représente des économies annuelles d'environ 35 000 $. Le financement fourni pour Endayaan Omaa est le suivant : 90,8 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA de la SNL; 700 000 $ du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour accélérer la construction de logements de la SNL; 7,2 millions de dollars de la Treaty One Nation en investissement foncier; 765 000 $ par l'entremise d'Efficacité Manitoba.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Vic Savino, Directeur des communications, Treaty One Nation, [email protected]