Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
17 avr, 2026, 08:15 ET
OTTAWA, ON, le 17 avril 2026 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 2,9 % en mars pour se chiffrer à 248 378, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.
Le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 10 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 16 398 en mars 2026, alors qu'il était de 14 935 en mars 2025. Le cumul annuel s'est établi à 49 206, en hausse de 9 % par rapport à la même période en 2025 étant donné l'augmentation des mises en chantier au début de l'année en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.
Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 6 % en mars (235 852) par rapport à février (250 961) dans l'ensemble des régions du pays.
Citation :
« Les données sur les mises en chantier d'habitations en mars indiquent une perte continue d'élan dans la construction résidentielle, ce qui est généralement conforme aux perspectives du marché de l'habitation de la SCHL. Bien que le nombre réel de mises en chantier ait augmenté par rapport à l'an dernier, cette hausse reflète en grande partie le niveau exceptionnellement bas de la construction au premier trimestre de l'an dernier, a déclaré Mathieu Laberge, économiste en chef et premier vice‑président, Connaissance du marché. Les mises en chantier mensuelles peuvent être volatiles et difficiles à concilier avec les conditions vécues par les constructeurs et les promoteurs sur le terrain. C'est pourquoi nous fournissons ce mois-ci une nouvelle analyse sur la relation entre les permis de construire et les mises en chantier d'habitations, ainsi que de nouvelles données sur les mises en chantier de logements hors marché. »
Coup d'œil sur la construction au Canada : Les permis d'abord, suivis des mises en chantier
Cette nouvelle analyse de Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL, examine les rôles des mises en chantier d'habitations et des permis de construire dans le continuum de la construction résidentielle. Les mises en chantier d'habitations sont un indicateur clé de la construction résidentielle au Canada. Elles montrent le volume de construction en cours et l'offre de logements neufs prévue au cours des prochaines années. Les permis de construire sont quant à eux un indicateur des mises en chantier d'habitations futures, ce qui donne un meilleur aperçu des conditions actuelles du marché. Ensemble, les deux mesures brossent un tableau plus complet de la trajectoire du marché de la construction résidentielle.
Faits saillants :
- Nouveauté ce trimestre : Les données de la SCHL portent maintenant sur les mises en chantier de logements hors marché, selon le marché visé et le type de logement. Les données de la série sont présentées pour les différentes zones des 18 régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada. Les mises en chantier de logements hors marché comprennent les logements aménagés ou exploités par des organismes publics, des organismes sans but lucratif, des coopératives ou d'autres organismes communautaires dans le cadre de programmes de logement social, de logement avec services de soutien, de logement public ou de logement abordable hors marché. Les données sur les mises en chantier de logements hors marché seront publiées chaque trimestre sur le site Web de la SCHL.
- Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 11 846.
- Parmi les 3 plus grandes RMR du Canada, Montréal a connu une hausse de 26 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en mars par rapport à un an plus tôt. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, les mises en chantier ont crû de 21 % en raison d'une hausse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Pour sa part, Toronto a enregistré une hausse de 23 % compte tenu de l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs.
- Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
- Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
- Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mars le 15 mai à 8 h 15 (HE).
- Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
- Les définitions et les méthodes d'enquête de la SCHL permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.
Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.
Depuis 80 ans, la SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.
Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.
Liens connexes :
- Mises en chantier d'habitations en février 2026
- Rapport sur l'offre de logements - printemps 2026
- Perspectives du marché de l'habitation 2026 de la SCHL
- Construire les villes : analyse des droits d'aménagement
- Cadre de changement : productivité dans la construction résidentielle
|
Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)
|
mars 2026
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
février 2026
|
mars 2026
|
%
|
février 2026
|
mars 2026
|
%
|
février 2026
|
mars 2026
|
%
|
Provinces (10,000+)
|
Nfld.Lab.
|
793
|
761
|
-4
|
500
|
481
|
-4
|
1,293
|
1,242
|
-4
|
P.E.I.
|
320
|
301
|
-6
|
728
|
852
|
17
|
1,048
|
1,153
|
10
|
N.S.
|
1,487
|
1,472
|
-1
|
5,938
|
5,769
|
-3
|
7,425
|
7,241
|
-2
|
N.B.
|
1,084
|
1,138
|
5
|
4,757
|
4,722
|
-1
|
5,841
|
5,860
|
0
|
Que.
|
5,334
|
5,395
|
1
|
49,186
|
54,250
|
10
|
54,521
|
59,646
|
9
|
Ont.
|
9,975
|
9,809
|
-2
|
58,549
|
52,926
|
-10
|
68,524
|
62,735
|
-8
|
Man.
|
2,102
|
2,143
|
2
|
5,722
|
5,218
|
-9
|
7,824
|
7,361
|
-6
|
Sask.
|
2,022
|
1,948
|
-4
|
3,406
|
2,524
|
-26
|
5,428
|
4,472
|
-18
|
Alta.
|
13,432
|
13,110
|
-2
|
34,990
|
32,954
|
-6
|
48,422
|
46,064
|
-5
|
B.C.
|
4,372
|
4,425
|
1
|
36,756
|
35,707
|
-3
|
41,128
|
40,133
|
-2
|
Canada (10,000+)
|
40,921
|
40,503
|
-1
|
200,533
|
195,404
|
-3
|
241,454
|
235,906
|
-2
|
Canada (Tous les centres)
|
48,634
|
46,880
|
-4
|
207,242
|
201,499
|
-3
|
255,874
|
248,378
|
-3
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
176
|
202
|
15
|
1,034
|
616
|
-40
|
1,210
|
818
|
-32
|
Barrie
|
220
|
181
|
-18
|
316
|
320
|
1
|
536
|
501
|
-7
|
Belleville - Quinte West
|
139
|
147
|
6
|
400
|
244
|
-39
|
539
|
391
|
-27
|
Brantford
|
324
|
325
|
0
|
666
|
760
|
14
|
991
|
1,085
|
9
|
Calgary
|
5,923
|
5,831
|
-2
|
19,026
|
18,192
|
-4
|
24,949
|
24,023
|
-4
|
Chilliwack
|
133
|
144
|
8
|
428
|
260
|
-39
|
561
|
404
|
-28
|
Drummondville
|
240
|
215
|
-10
|
1,206
|
1,158
|
-4
|
1,446
|
1,373
|
-5
|
Edmonton
|
5,559
|
5,421
|
-2
|
13,212
|
11,796
|
-11
|
18,771
|
17,217
|
-8
|
Fredericton
|
303
|
291
|
-4
|
1,088
|
1,024
|
-6
|
1,391
|
1,315
|
-5
|
Greater/Grand Sudbury
|
98
|
96
|
-2
|
284
|
338
|
19
|
382
|
434
|
14
|
Guelph
|
34
|
34
|
-
|
458
|
414
|
-10
|
492
|
448
|
-9
|
Halifax
|
789
|
751
|
-5
|
4,690
|
4,474
|
-5
|
5,479
|
5,225
|
-5
|
Hamilton
|
292
|
302
|
3
|
3,258
|
3,250
|
0
|
3,550
|
3,552
|
0
|
Kamloops
|
130
|
131
|
1
|
948
|
970
|
2
|
1,078
|
1,101
|
2
|
Kelowna
|
277
|
256
|
-8
|
1,982
|
1,848
|
-7
|
2,259
|
2,104
|
-7
|
Kingston
|
267
|
299
|
12
|
318
|
312
|
-2
|
585
|
611
|
4
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
514
|
485
|
-6
|
6,060
|
3,668
|
-39
|
6,574
|
4,153
|
-37
|
Lethbridge
|
348
|
332
|
-5
|
180
|
486
|
170
|
528
|
818
|
55
|
London
|
394
|
389
|
-1
|
4,134
|
3,088
|
-25
|
4,528
|
3,477
|
-23
|
Moncton
|
331
|
364
|
10
|
2,003
|
2,157
|
8
|
2,334
|
2,521
|
8
|
Montréal
|
1,462
|
1,408
|
-4
|
25,740
|
25,577
|
-1
|
27,202
|
26,986
|
-1
|
Nanaimo
|
94
|
99
|
5
|
152
|
246
|
62
|
246
|
345
|
40
|
Oshawa
|
589
|
545
|
-7
|
514
|
402
|
-22
|
1,103
|
947
|
-14
|
Ottawa-Gatineau
|
1,792
|
1,938
|
8
|
11,419
|
12,612
|
10
|
13,212
|
14,551
|
10
|
Gatineau
|
321
|
364
|
13
|
1,302
|
1,964
|
51
|
1,624
|
2,329
|
43
|
Ottawa
|
1,471
|
1,574
|
7
|
10,117
|
10,648
|
5
|
11,588
|
12,222
|
5
|
Peterborough
|
84
|
80
|
-5
|
0
|
22
|
##
|
84
|
101
|
20
|
Québec
|
767
|
736
|
-4
|
6,632
|
6,782
|
2
|
7,398
|
7,518
|
2
|
Red Deer
|
90
|
99
|
10
|
120
|
360
|
200
|
211
|
459
|
118
|
Regina
|
547
|
509
|
-7
|
1,002
|
512
|
-49
|
1,549
|
1,021
|
-34
|
Saguenay
|
243
|
244
|
0
|
762
|
1,128
|
48
|
1,005
|
1,372
|
37
|
St. Catharines-Niagara
|
511
|
565
|
11
|
2,650
|
3,128
|
18
|
3,161
|
3,693
|
17
|
Saint John
|
281
|
283
|
1
|
518
|
398
|
-23
|
799
|
681
|
-15
|
St. John's
|
675
|
607
|
-10
|
390
|
324
|
-17
|
1,065
|
931
|
-13
|
Saskatoon
|
1,447
|
1,429
|
-1
|
2,386
|
1,992
|
-17
|
3,833
|
3,421
|
-11
|
Sherbrooke
|
249
|
244
|
-2
|
2,062
|
2,500
|
21
|
2,311
|
2,743
|
19
|
Thunder Bay
|
81
|
76
|
-6
|
324
|
228
|
-30
|
405
|
304
|
-25
|
Toronto
|
2,801
|
2,509
|
-10
|
23,090
|
19,204
|
-17
|
25,891
|
21,713
|
-16
|
Trois-Rivières
|
160
|
156
|
-3
|
1,032
|
1,198
|
16
|
1,192
|
1,354
|
14
|
Vancouver
|
2,314
|
2,349
|
2
|
25,392
|
24,998
|
-2
|
27,706
|
27,347
|
-1
|
Victoria
|
310
|
321
|
4
|
3,440
|
3,254
|
-5
|
3,750
|
3,575
|
-5
|
Windsor
|
251
|
265
|
6
|
864
|
674
|
-22
|
1,115
|
939
|
-16
|
Winnipeg
|
1,795
|
1,826
|
2
|
4,676
|
4,214
|
-10
|
6,470
|
6,040
|
-7
|
Données fondées sur les définitions du recensement de 2021
|
Source : Centre d'analyse de marché, SCHL
|
Tableau 2
|
Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus
|
janvier - mars 2025 - 2026
|
Province
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
2025
|
2026
|
%
|
2025
|
2026
|
%
|
2025
|
2026
|
%
|
T.-N.-L.
|
72
|
83
|
15
|
51
|
87
|
71
|
123
|
170
|
38
|
Î.-P.-É.
|
42
|
39
|
-7
|
247
|
323
|
31
|
289
|
362
|
25
|
N.-É.
|
221
|
224
|
1
|
1,283
|
1,083
|
-16
|
1,504
|
1,307
|
-13
|
N.-B.
|
79
|
85
|
8
|
594
|
610
|
3
|
673
|
695
|
3
|
Atlantique
|
414
|
431
|
4
|
2,175
|
2,103
|
-3
|
2,589
|
2,534
|
-2
|
Qc
|
702
|
913
|
30
|
9,435
|
10,296
|
9
|
10,137
|
11,209
|
11
|
Ont.
|
1,586
|
1,568
|
-1
|
9,352
|
12,175
|
30
|
10,938
|
13,743
|
26
|
Man.
|
459
|
436
|
-5
|
903
|
1,230
|
36
|
1,362
|
1,666
|
22
|
Sask.
|
305
|
297
|
-3
|
990
|
453
|
-54
|
1,295
|
750
|
-42
|
Alb.
|
3,279
|
2,587
|
-21
|
8,191
|
7,083
|
-14
|
11,470
|
9,670
|
-16
|
Prairies
|
4,043
|
3,320
|
-18
|
10,084
|
8,766
|
-13
|
14,127
|
12,086
|
-14
|
C.-B.
|
759
|
800
|
5
|
6,752
|
8,834
|
31
|
7,511
|
9,634
|
28
|
Canada
|
7,504
|
7,032
|
-6
|
37,798
|
42,174
|
12
|
45,302
|
49,206
|
9
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
27
|
22
|
-19
|
655
|
48
|
-93
|
682
|
70
|
-90
|
Barrie
|
16
|
23
|
44
|
64
|
47
|
-27
|
80
|
70
|
-13
|
Belleville - Quinte West
|
21
|
12
|
-43
|
165
|
4
|
-98
|
186
|
16
|
-91
|
Brantford
|
49
|
73
|
49
|
311
|
328
|
5
|
360
|
401
|
11
|
Calgary
|
1,507
|
1,243
|
-18
|
4,764
|
3,762
|
-21
|
6,271
|
5,005
|
-20
|
Chilliwack
|
27
|
26
|
-4
|
116
|
26
|
-78
|
143
|
52
|
-64
|
Drummondville
|
46
|
35
|
-24
|
197
|
190
|
-4
|
243
|
225
|
-7
|
Edmonton
|
1,488
|
1,023
|
-31
|
2,607
|
2,378
|
-9
|
4,095
|
3,401
|
-17
|
Fredericton
|
20
|
18
|
-10
|
125
|
92
|
-26
|
145
|
110
|
-24
|
Greater/Grand Sudbury
|
5
|
7
|
40
|
5
|
36
|
##
|
10
|
43
|
330
|
Guelph
|
4
|
3
|
-25
|
1
|
37
|
##
|
5
|
40
|
##
|
Halifax
|
154
|
117
|
-24
|
1,207
|
786
|
-35
|
1,361
|
903
|
-34
|
Hamilton
|
41
|
42
|
2
|
446
|
656
|
47
|
487
|
698
|
43
|
Kamloops
|
33
|
36
|
9
|
102
|
436
|
327
|
135
|
472
|
250
|
Kelowna
|
50
|
39
|
-22
|
491
|
520
|
6
|
541
|
559
|
3
|
Kingston
|
29
|
41
|
41
|
183
|
12
|
-93
|
212
|
53
|
-75
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
70
|
75
|
7
|
789
|
1,213
|
54
|
859
|
1,288
|
50
|
Lethbridge
|
62
|
49
|
-21
|
122
|
195
|
60
|
184
|
244
|
33
|
London
|
101
|
74
|
-27
|
195
|
924
|
374
|
296
|
998
|
237
|
Moncton
|
15
|
17
|
13
|
421
|
426
|
1
|
436
|
443
|
2
|
Montréal
|
213
|
190
|
-11
|
5,114
|
4,680
|
-8
|
5,327
|
4,870
|
-9
|
Nanaimo
|
20
|
16
|
-20
|
87
|
68
|
-22
|
107
|
84
|
-21
|
Oshawa
|
21
|
64
|
205
|
67
|
45
|
-33
|
88
|
109
|
24
|
Ottawa-Gatineau
|
352
|
340
|
-3
|
2,257
|
2,649
|
17
|
2,609
|
2,989
|
15
|
Gatineau
|
43
|
80
|
86
|
503
|
710
|
41
|
546
|
790
|
45
|
Ottawa
|
309
|
260
|
-16
|
1,754
|
1,939
|
11
|
2,063
|
2,199
|
7
|
Peterborough
|
17
|
13
|
-24
|
3
|
11
|
267
|
20
|
24
|
20
|
Québec
|
126
|
137
|
9
|
1,351
|
1,603
|
19
|
1,477
|
1,740
|
18
|
Red Deer
|
29
|
16
|
-45
|
17
|
146
|
##
|
46
|
162
|
252
|
Regina
|
80
|
84
|
5
|
431
|
88
|
-80
|
511
|
172
|
-66
|
Saguenay
|
29
|
39
|
34
|
138
|
329
|
138
|
167
|
368
|
120
|
St. Catharines-Niagara
|
77
|
113
|
47
|
334
|
687
|
106
|
411
|
800
|
95
|
Saint John
|
23
|
33
|
43
|
26
|
26
|
-
|
49
|
59
|
20
|
St. John's
|
71
|
68
|
-4
|
51
|
49
|
-4
|
122
|
117
|
-4
|
Saskatoon
|
203
|
212
|
4
|
504
|
363
|
-28
|
707
|
575
|
-19
|
Sherbrooke
|
37
|
40
|
8
|
218
|
676
|
210
|
255
|
716
|
181
|
Thunder Bay
|
3
|
5
|
67
|
20
|
96
|
380
|
23
|
101
|
339
|
Toronto
|
546
|
393
|
-28
|
4,526
|
4,496
|
-1
|
5,072
|
4,889
|
-4
|
Trois-Rivières
|
30
|
16
|
-47
|
159
|
231
|
45
|
189
|
247
|
31
|
Vancouver
|
403
|
443
|
10
|
4,431
|
6,263
|
41
|
4,834
|
6,706
|
39
|
Victoria
|
49
|
55
|
12
|
563
|
637
|
13
|
612
|
692
|
13
|
Windsor
|
50
|
29
|
-42
|
73
|
27
|
-63
|
123
|
56
|
-54
|
Winnipeg
|
406
|
395
|
-3
|
783
|
1,015
|
30
|
1,189
|
1,410
|
19
|
Total
|
6,550
|
5,676
|
-13
|
34,119
|
36,301
|
6
|
40,669
|
41,977
|
3
|
Données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.
|
Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL
|
Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Tous les logements
|
mars 2025
|
mars 2026
|
%
|
mars 2025
|
mars 2026
|
%
|
mars 2025
|
mars 2026
|
%
|
Provinces (10 000+)
|
T.-N.-L.
|
21
|
15
|
-29
|
10
|
10
|
-
|
31
|
25
|
-19
|
Î.-P.-É.
|
14
|
10
|
-29
|
9
|
103
|
##
|
23
|
113
|
391
|
N.-É.
|
88
|
78
|
-11
|
364
|
262
|
-28
|
452
|
340
|
-25
|
N.-B.
|
26
|
26
|
-
|
280
|
224
|
-20
|
306
|
250
|
-18
|
Atlantique
|
149
|
129
|
-13
|
663
|
599
|
-10
|
812
|
728
|
-10
|
Qc
|
281
|
310
|
10
|
3,278
|
5,195
|
58
|
3,559
|
5,505
|
55
|
Ont.
|
514
|
543
|
6
|
2,447
|
3,519
|
44
|
2,961
|
4,062
|
37
|
Man.
|
151
|
170
|
13
|
480
|
484
|
1
|
631
|
654
|
4
|
Sask.
|
145
|
91
|
-37
|
480
|
111
|
-77
|
625
|
202
|
-68
|
Alb.
|
1,180
|
912
|
-23
|
2,778
|
2,104
|
-24
|
3,958
|
3,016
|
-24
|
Prairies
|
1,476
|
1,173
|
-21
|
3,738
|
2,699
|
-28
|
5,214
|
3,872
|
-26
|
C.-B.
|
269
|
288
|
7
|
2,110
|
1,943
|
-8
|
2,379
|
2,231
|
-6
|
Canada (10 000+)
|
2,689
|
2,443
|
-9
|
12,236
|
13,955
|
14
|
14,925
|
16,398
|
10
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
13
|
9
|
-31
|
223
|
17
|
-92
|
236
|
26
|
-89
|
Barrie
|
1
|
1
|
-
|
13
|
11
|
-15
|
14
|
12
|
-14
|
Belleville - Quinte West
|
5
|
7
|
40
|
0
|
0
|
-
|
5
|
7
|
40
|
Brantford
|
35
|
27
|
-23
|
69
|
115
|
67
|
104
|
142
|
37
|
Calgary
|
455
|
404
|
-11
|
1,780
|
1,209
|
-32
|
2,235
|
1,613
|
-28
|
Chilliwack
|
9
|
12
|
33
|
70
|
9
|
-87
|
79
|
21
|
-73
|
Drummondville
|
30
|
6
|
-80
|
112
|
106
|
-5
|
142
|
112
|
-21
|
Edmonton
|
620
|
394
|
-36
|
786
|
528
|
-33
|
1,406
|
922
|
-34
|
Fredericton
|
1
|
4
|
300
|
123
|
0
|
-100
|
124
|
4
|
-97
|
Greater/Grand Sudbury
|
3
|
2
|
-33
|
5
|
29
|
480
|
8
|
31
|
288
|
Guelph
|
3
|
0
|
-100
|
0
|
18
|
##
|
3
|
18
|
##
|
Halifax
|
63
|
40
|
-37
|
346
|
182
|
-47
|
409
|
222
|
-46
|
Hamilton
|
14
|
14
|
-
|
19
|
3
|
-84
|
33
|
17
|
-48
|
Kamloops
|
7
|
6
|
-14
|
10
|
13
|
30
|
17
|
19
|
12
|
Kelowna
|
22
|
10
|
-55
|
46
|
5
|
-89
|
68
|
15
|
-78
|
Kingston
|
10
|
6
|
-40
|
0
|
0
|
-
|
10
|
6
|
-40
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
41
|
31
|
-24
|
329
|
34
|
-90
|
370
|
65
|
-82
|
Lethbridge
|
21
|
20
|
-5
|
19
|
155
|
##
|
40
|
175
|
338
|
London
|
46
|
29
|
-37
|
107
|
531
|
396
|
153
|
560
|
266
|
Moncton
|
4
|
6
|
50
|
149
|
184
|
23
|
153
|
190
|
24
|
Montréal
|
60
|
56
|
-7
|
1,870
|
2,380
|
27
|
1,930
|
2,436
|
26
|
Nanaimo
|
12
|
13
|
8
|
8
|
58
|
##
|
20
|
71
|
255
|
Oshawa
|
6
|
6
|
-
|
63
|
0
|
-100
|
69
|
6
|
-91
|
Ottawa-Gatineau
|
106
|
125
|
18
|
620
|
969
|
56
|
726
|
1,094
|
51
|
Gatineau
|
13
|
25
|
92
|
102
|
371
|
264
|
115
|
396
|
244
|
Ottawa
|
93
|
100
|
8
|
518
|
598
|
15
|
611
|
698
|
14
|
Peterborough
|
2
|
6
|
200
|
2
|
11
|
450
|
4
|
17
|
325
|
Québec
|
57
|
40
|
-30
|
370
|
709
|
92
|
427
|
749
|
75
|
Red Deer
|
6
|
4
|
-33
|
3
|
129
|
##
|
9
|
133
|
##
|
Regina
|
41
|
14
|
-66
|
33
|
18
|
-45
|
74
|
32
|
-57
|
Saguenay
|
13
|
18
|
38
|
30
|
239
|
##
|
43
|
257
|
498
|
St. Catharines-Niagara
|
33
|
31
|
-6
|
62
|
258
|
316
|
95
|
289
|
204
|
Saint John
|
15
|
11
|
-27
|
0
|
12
|
##
|
15
|
23
|
53
|
St. John's
|
21
|
10
|
-52
|
10
|
1
|
-90
|
31
|
11
|
-65
|
Saskatoon
|
95
|
77
|
-19
|
424
|
92
|
-78
|
519
|
169
|
-67
|
Sherbrooke
|
17
|
4
|
-76
|
96
|
441
|
359
|
113
|
445
|
294
|
Thunder Bay
|
0
|
0
|
-
|
6
|
0
|
-100
|
6
|
0
|
-100
|
Toronto
|
160
|
131
|
-18
|
1,065
|
1,374
|
29
|
1,225
|
1,505
|
23
|
Trois-Rivières
|
16
|
7
|
-56
|
96
|
175
|
82
|
112
|
182
|
63
|
Vancouver
|
135
|
160
|
19
|
1,288
|
1,556
|
21
|
1,423
|
1,716
|
21
|
Victoria
|
22
|
22
|
-
|
344
|
110
|
-68
|
366
|
132
|
-64
|
Windsor
|
19
|
17
|
-11
|
9
|
11
|
22
|
28
|
28
|
-
|
Winnipeg
|
136
|
159
|
17
|
455
|
419
|
-8
|
591
|
578
|
-2
|
Toutes les régions
|
2,375
|
1,939
|
-18
|
11,060
|
12,111
|
10
|
13,435
|
14,050
|
5
|
Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.
|
Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL
|
## non calculable / valeurs extrêmes
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]
Partager cet article