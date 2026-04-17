Mises en chantier d'habitations en mars 2026 English

Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

17 avr, 2026, 08:15 ET

OTTAWA, ON, le 17 avril 2026 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 2,9 % en mars pour se chiffrer à 248 378, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

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Mises en chantier d'habitations (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))
Mises en chantier d'habitations (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 10 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 16 398 en mars 2026, alors qu'il était de 14 935 en mars 2025. Le cumul annuel s'est établi à 49 206, en hausse de 9 % par rapport à la même période en 2025 étant donné l'augmentation des mises en chantier au début de l'année en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 6 % en mars (235 852) par rapport à février (250 961) dans l'ensemble des régions du pays.

Citation :

« Les données sur les mises en chantier d'habitations en mars indiquent une perte continue d'élan dans la construction résidentielle, ce qui est généralement conforme aux perspectives du marché de l'habitation de la SCHL. Bien que le nombre réel de mises en chantier ait augmenté par rapport à l'an dernier, cette hausse reflète en grande partie le niveau exceptionnellement bas de la construction au premier trimestre de l'an dernier, a déclaré Mathieu Laberge, économiste en chef et premier viceprésident, Connaissance du marché. Les mises en chantier mensuelles peuvent être volatiles et difficiles à concilier avec les conditions vécues par les constructeurs et les promoteurs sur le terrain. C'est pourquoi nous fournissons ce mois-ci une nouvelle analyse sur la relation entre les permis de construire et les mises en chantier d'habitations, ainsi que de nouvelles données sur les mises en chantier de logements hors marché. »

Coup d'œil sur la construction au Canada : Les permis d'abord, suivis des mises en chantier 

Cette nouvelle analyse de Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL, examine les rôles des mises en chantier d'habitations et des permis de construire dans le continuum de la construction résidentielle. Les mises en chantier d'habitations sont un indicateur clé de la construction résidentielle au Canada. Elles montrent le volume de construction en cours et l'offre de logements neufs prévue au cours des prochaines années. Les permis de construire sont quant à eux un indicateur des mises en chantier d'habitations futures, ce qui donne un meilleur aperçu des conditions actuelles du marché. Ensemble, les deux mesures brossent un tableau plus complet de la trajectoire du marché de la construction résidentielle. 

Faits saillants :

  • Nouveauté ce trimestre : Les données de la SCHL portent maintenant sur les mises en chantier de logements hors marché, selon le marché visé et le type de logement. Les données de la série sont présentées pour les différentes zones des 18 régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada. Les mises en chantier de logements hors marché comprennent les logements aménagés ou exploités par des organismes publics, des organismes sans but lucratif, des coopératives ou d'autres organismes communautaires dans le cadre de programmes de logement social, de logement avec services de soutien, de logement public ou de logement abordable hors marché. Les données sur les mises en chantier de logements hors marché seront publiées chaque trimestre sur le site Web de la SCHL.
  • Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 11 846.
  • Parmi les 3 plus grandes RMR du Canada, Montréal a connu une hausse de 26 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en mars par rapport à un an plus tôt. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, les mises en chantier ont crû de 21 % en raison d'une hausse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Pour sa part, Toronto a enregistré une hausse de 23 % compte tenu de l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs.
  • Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
  • Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
  • Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mars le 15 mai à 8 h 15 (HE).
  • Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
  • Les définitions et les méthodes d'enquête de la SCHL permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Depuis 80 ans, la SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Liens connexes :

Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)

mars 2026

Maisons individuelles

Autres

Total

février 2026

mars 2026

%

février 2026

mars 2026

%

février 2026

mars 2026

%

Provinces (10,000+)








Nfld.Lab.

793

761

-4

500

481

-4

1,293

1,242

-4

P.E.I.    

320

301

-6

728

852

17

1,048

1,153

10

N.S.    

1,487

1,472

-1

5,938

5,769

-3

7,425

7,241

-2

N.B.    

1,084

1,138

5

4,757

4,722

-1

5,841

5,860

0

Que.   

5,334

5,395

1

49,186

54,250

10

54,521

59,646

9

Ont.    

9,975

9,809

-2

58,549

52,926

-10

68,524

62,735

-8

Man.    

2,102

2,143

2

5,722

5,218

-9

7,824

7,361

-6

Sask.    

2,022

1,948

-4

3,406

2,524

-26

5,428

4,472

-18

Alta.    

13,432

13,110

-2

34,990

32,954

-6

48,422

46,064

-5

B.C.    

4,372

4,425

1

36,756

35,707

-3

41,128

40,133

-2

Canada (10,000+)

40,921

40,503

-1

200,533

195,404

-3

241,454

235,906

-2

Canada (Tous les centres)

48,634

46,880

-4

207,242

201,499

-3

255,874

248,378

-3

Régions métropolitaines








Abbotsford-Mission

176

202

15

1,034

616

-40

1,210

818

-32

Barrie

220

181

-18

316

320

1

536

501

-7

Belleville - Quinte West

139

147

6

400

244

-39

539

391

-27

Brantford

324

325

0

666

760

14

991

1,085

9

Calgary

5,923

5,831

-2

19,026

18,192

-4

24,949

24,023

-4

Chilliwack

133

144

8

428

260

-39

561

404

-28

Drummondville

240

215

-10

1,206

1,158

-4

1,446

1,373

-5

Edmonton

5,559

5,421

-2

13,212

11,796

-11

18,771

17,217

-8

Fredericton

303

291

-4

1,088

1,024

-6

1,391

1,315

-5

Greater/Grand Sudbury

98

96

-2

284

338

19

382

434

14

Guelph

34

34

-

458

414

-10

492

448

-9

Halifax

789

751

-5

4,690

4,474

-5

5,479

5,225

-5

Hamilton

292

302

3

3,258

3,250

0

3,550

3,552

0

Kamloops

130

131

1

948

970

2

1,078

1,101

2

Kelowna

277

256

-8

1,982

1,848

-7

2,259

2,104

-7

Kingston

267

299

12

318

312

-2

585

611

4

Kitchener-Cambridge-Waterloo

514

485

-6

6,060

3,668

-39

6,574

4,153

-37

Lethbridge

348

332

-5

180

486

170

528

818

55

London

394

389

-1

4,134

3,088

-25

4,528

3,477

-23

Moncton

331

364

10

2,003

2,157

8

2,334

2,521

8

Montréal

1,462

1,408

-4

25,740

25,577

-1

27,202

26,986

-1

Nanaimo

94

99

5

152

246

62

246

345

40

Oshawa

589

545

-7

514

402

-22

1,103

947

-14

Ottawa-Gatineau

1,792

1,938

8

11,419

12,612

10

13,212

14,551

10

  Gatineau

321

364

13

1,302

1,964

51

1,624

2,329

43

  Ottawa

1,471

1,574

7

10,117

10,648

5

11,588

12,222

5

Peterborough

84

80

-5

0

22

##

84

101

20

Québec

767

736

-4

6,632

6,782

2

7,398

7,518

2

Red Deer

90

99

10

120

360

200

211

459

118

Regina

547

509

-7

1,002

512

-49

1,549

1,021

-34

Saguenay

243

244

0

762

1,128

48

1,005

1,372

37

St. Catharines-Niagara

511

565

11

2,650

3,128

18

3,161

3,693

17

Saint John

281

283

1

518

398

-23

799

681

-15

St. John's

675

607

-10

390

324

-17

1,065

931

-13

Saskatoon

1,447

1,429

-1

2,386

1,992

-17

3,833

3,421

-11

Sherbrooke

249

244

-2

2,062

2,500

21

2,311

2,743

19

Thunder Bay

81

76

-6

324

228

-30

405

304

-25

Toronto

2,801

2,509

-10

23,090

19,204

-17

25,891

21,713

-16

Trois-Rivières

160

156

-3

1,032

1,198

16

1,192

1,354

14

Vancouver

2,314

2,349

2

25,392

24,998

-2

27,706

27,347

-1

Victoria

310

321

4

3,440

3,254

-5

3,750

3,575

-5

Windsor

251

265

6

864

674

-22

1,115

939

-16

Winnipeg

1,795

1,826

2

4,676

4,214

-10

6,470

6,040

-7

Données fondées sur les définitions du recensement de 2021 






Source :  Centre d'analyse de marché, SCHL







Tableau 2









Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus














janvier - mars 2025 - 2026







Province

Maisons individuelles

Autres

Total














2025

2026

%

2025

2026

%

2025

2026

%

T.-N.-L.

72

83

15

51

87

71

123

170

38

Î.-P.-É.

42

39

-7

247

323

31

289

362

25

N.-É.

221

224

1

1,283

1,083

-16

1,504

1,307

-13

N.-B.

79

85

8

594

610

3

673

695

3

Atlantique

414

431

4

2,175

2,103

-3

2,589

2,534

-2

Qc

702

913

30

9,435

10,296

9

10,137

11,209

11

Ont.   

1,586

1,568

-1

9,352

12,175

30

10,938

13,743

26

Man.   

459

436

-5

903

1,230

36

1,362

1,666

22

Sask.    

305

297

-3

990

453

-54

1,295

750

-42

Alb.

3,279

2,587

-21

8,191

7,083

-14

11,470

9,670

-16

Prairies

4,043

3,320

-18

10,084

8,766

-13

14,127

12,086

-14

C.-B.

759

800

5

6,752

8,834

31

7,511

9,634

28

Canada

7,504

7,032

-6

37,798

42,174

12

45,302

49,206

9

Régions métropolitaines




















Abbotsford-Mission

27

22

-19

655

48

-93

682

70

-90

Barrie

16

23

44

64

47

-27

80

70

-13

Belleville - Quinte West

21

12

-43

165

4

-98

186

16

-91

Brantford

49

73

49

311

328

5

360

401

11

Calgary

1,507

1,243

-18

4,764

3,762

-21

6,271

5,005

-20

Chilliwack

27

26

-4

116

26

-78

143

52

-64

Drummondville

46

35

-24

197

190

-4

243

225

-7

Edmonton

1,488

1,023

-31

2,607

2,378

-9

4,095

3,401

-17

Fredericton

20

18

-10

125

92

-26

145

110

-24

Greater/Grand Sudbury

5

7

40

5

36

##

10

43

330

Guelph

4

3

-25

1

37

##

5

40

##

Halifax

154

117

-24

1,207

786

-35

1,361

903

-34

Hamilton

41

42

2

446

656

47

487

698

43

Kamloops

33

36

9

102

436

327

135

472

250

Kelowna

50

39

-22

491

520

6

541

559

3

Kingston

29

41

41

183

12

-93

212

53

-75

Kitchener-Cambridge-Waterloo

70

75

7

789

1,213

54

859

1,288

50

Lethbridge

62

49

-21

122

195

60

184

244

33

London

101

74

-27

195

924

374

296

998

237

Moncton

15

17

13

421

426

1

436

443

2

Montréal

213

190

-11

5,114

4,680

-8

5,327

4,870

-9

Nanaimo

20

16

-20

87

68

-22

107

84

-21

Oshawa

21

64

205

67

45

-33

88

109

24

Ottawa-Gatineau

352

340

-3

2,257

2,649

17

2,609

2,989

15

  Gatineau

43

80

86

503

710

41

546

790

45

  Ottawa

309

260

-16

1,754

1,939

11

2,063

2,199

7

Peterborough

17

13

-24

3

11

267

20

24

20

Québec

126

137

9

1,351

1,603

19

1,477

1,740

18

Red Deer

29

16

-45

17

146

##

46

162

252

Regina

80

84

5

431

88

-80

511

172

-66

Saguenay

29

39

34

138

329

138

167

368

120

St. Catharines-Niagara

77

113

47

334

687

106

411

800

95

Saint John

23

33

43

26

26

-

49

59

20

St. John's

71

68

-4

51

49

-4

122

117

-4

Saskatoon

203

212

4

504

363

-28

707

575

-19

Sherbrooke

37

40

8

218

676

210

255

716

181

Thunder Bay

3

5

67

20

96

380

23

101

339

Toronto

546

393

-28

4,526

4,496

-1

5,072

4,889

-4

Trois-Rivières

30

16

-47

159

231

45

189

247

31

Vancouver

403

443

10

4,431

6,263

41

4,834

6,706

39

Victoria

49

55

12

563

637

13

612

692

13

Windsor

50

29

-42

73

27

-63

123

56

-54

Winnipeg

406

395

-3

783

1,015

30

1,189

1,410

19

Total

6,550

5,676

-13

34,119

36,301

6

40,669

41,977

3

Données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.









Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL









 

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

 

 

Maisons individuelles

 		  

Autres

 		  

Tous les logements

 


mars 2025

mars 2026

  

%

 

mars 2025

mars 2026

  

%

 

mars 2025

mars 2026

  

%

 
 

Provinces (10 000+)

 








T.-N.-L.

21

15

-29

10

10

-

31

25

-19

Î.-P.-É.

14

10

-29

9

103

##

23

113

391

N.-É.

88

78

-11

364

262

-28

452

340

-25

N.-B.

26

26

-

280

224

-20

306

250

-18

Atlantique

149

129

-13

663

599

-10

812

728

-10

Qc  

281

310

10

3,278

5,195

58

3,559

5,505

55

Ont.    

514

543

6

2,447

3,519

44

2,961

4,062

37

Man.    

151

170

13

480

484

1

631

654

4

Sask.    

145

91

-37

480

111

-77

625

202

-68

Alb.    

1,180

912

-23

2,778

2,104

-24

3,958

3,016

-24

Prairies

1,476

1,173

-21

3,738

2,699

-28

5,214

3,872

-26

C.-B.

269

288

7

2,110

1,943

-8

2,379

2,231

-6
 

Canada (10 000+)

 		  

2,689

 		  

2,443

 		  

-9

 		  

12,236

 		  

13,955

 		  

14

 		  

14,925

 		  

16,398

 		  

10

 
 

Régions métropolitaines

 








Abbotsford-Mission

13

9

-31

223

17

-92

236

26

-89

Barrie

1

1

-

13

11

-15

14

12

-14

Belleville - Quinte West

5

7

40

0

0

-

5

7

40

Brantford

35

27

-23

69

115

67

104

142

37

Calgary

455

404

-11

1,780

1,209

-32

2,235

1,613

-28

Chilliwack

9

12

33

70

9

-87

79

21

-73

Drummondville

30

6

-80

112

106

-5

142

112

-21

Edmonton

620

394

-36

786

528

-33

1,406

922

-34

Fredericton

1

4

300

123

0

-100

124

4

-97

Greater/Grand Sudbury

3

2

-33

5

29

480

8

31

288

Guelph

3

0

-100

0

18

##

3

18

##

Halifax

63

40

-37

346

182

-47

409

222

-46

Hamilton

14

14

-

19

3

-84

33

17

-48

Kamloops

7

6

-14

10

13

30

17

19

12

Kelowna

22

10

-55

46

5

-89

68

15

-78

Kingston

10

6

-40

0

0

-

10

6

-40

Kitchener-Cambridge-Waterloo

41

31

-24

329

34

-90

370

65

-82

Lethbridge

21

20

-5

19

155

##

40

175

338

London

46

29

-37

107

531

396

153

560

266

Moncton

4

6

50

149

184

23

153

190

24

Montréal

60

56

-7

1,870

2,380

27

1,930

2,436

26

Nanaimo

12

13

8

8

58

##

20

71

255

Oshawa

6

6

-

63

0

-100

69

6

-91

Ottawa-Gatineau

106

125

18

620

969

56

726

1,094

51

  Gatineau

13

25

92

102

371

264

115

396

244

  Ottawa

93

100

8

518

598

15

611

698

14

Peterborough

2

6

200

2

11

450

4

17

325

Québec

57

40

-30

370

709

92

427

749

75

Red Deer

6

4

-33

3

129

##

9

133

##

Regina

41

14

-66

33

18

-45

74

32

-57

Saguenay

13

18

38

30

239

##

43

257

498

St. Catharines-Niagara

33

31

-6

62

258

316

95

289

204

Saint John

15

11

-27

0

12

##

15

23

53

St. John's

21

10

-52

10

1

-90

31

11

-65

Saskatoon

95

77

-19

424

92

-78

519

169

-67

Sherbrooke

17

4

-76

96

441

359

113

445

294

Thunder Bay

0

0

-

6

0

-100

6

0

-100

Toronto

160

131

-18

1,065

1,374

29

1,225

1,505

23

Trois-Rivières

16

7

-56

96

175

82

112

182

63

Vancouver

135

160

19

1,288

1,556

21

1,423

1,716

21

Victoria

22

22

-

344

110

-68

366

132

-64

Windsor

19

17

-11

9

11

22

28

28

-

Winnipeg

136

159

17

455

419

-8

591

578

-2
 

Toutes les régions

 		  

2,375

 		  

1,939

 		  

-18

 		  

11,060

 		  

12,111

 		  

10

 		  

13,435

 		  

14,050

 		  

5

 

Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.

Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL

## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]

Profil de l'entreprise

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)