OTTAWA, ON, le 17 avril 2026 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 2,9 % en mars pour se chiffrer à 248 378, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Mises en chantier d'habitations (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 10 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 16 398 en mars 2026, alors qu'il était de 14 935 en mars 2025. Le cumul annuel s'est établi à 49 206, en hausse de 9 % par rapport à la même période en 2025 étant donné l'augmentation des mises en chantier au début de l'année en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 6 % en mars (235 852) par rapport à février (250 961) dans l'ensemble des régions du pays.

Citation :

« Les données sur les mises en chantier d'habitations en mars indiquent une perte continue d'élan dans la construction résidentielle, ce qui est généralement conforme aux perspectives du marché de l'habitation de la SCHL. Bien que le nombre réel de mises en chantier ait augmenté par rapport à l'an dernier, cette hausse reflète en grande partie le niveau exceptionnellement bas de la construction au premier trimestre de l'an dernier, a déclaré Mathieu Laberge, économiste en chef et premier vice‑président, Connaissance du marché. Les mises en chantier mensuelles peuvent être volatiles et difficiles à concilier avec les conditions vécues par les constructeurs et les promoteurs sur le terrain. C'est pourquoi nous fournissons ce mois-ci une nouvelle analyse sur la relation entre les permis de construire et les mises en chantier d'habitations, ainsi que de nouvelles données sur les mises en chantier de logements hors marché. »

Coup d'œil sur la construction au Canada : Les permis d'abord, suivis des mises en chantier

Cette nouvelle analyse de Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL, examine les rôles des mises en chantier d'habitations et des permis de construire dans le continuum de la construction résidentielle. Les mises en chantier d'habitations sont un indicateur clé de la construction résidentielle au Canada. Elles montrent le volume de construction en cours et l'offre de logements neufs prévue au cours des prochaines années. Les permis de construire sont quant à eux un indicateur des mises en chantier d'habitations futures, ce qui donne un meilleur aperçu des conditions actuelles du marché. Ensemble, les deux mesures brossent un tableau plus complet de la trajectoire du marché de la construction résidentielle.

Faits saillants :

Nouveauté ce trimestre : Les données de la SCHL portent maintenant sur les mises en chantier de logements hors marché, selon le marché visé et le type de logement. Les données de la série sont présentées pour les différentes zones des 18 régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada. Les mises en chantier de logements hors marché comprennent les logements aménagés ou exploités par des organismes publics, des organismes sans but lucratif, des coopératives ou d'autres organismes communautaires dans le cadre de programmes de logement social, de logement avec services de soutien, de logement public ou de logement abordable hors marché. Les données sur les mises en chantier de logements hors marché seront publiées chaque trimestre sur le site Web de la SCHL.

Les données de la SCHL portent maintenant sur les mises en chantier de logements hors marché, selon le marché visé et le type de logement. Les données de la série sont présentées pour les différentes zones des 18 régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada. Les mises en chantier de logements hors marché comprennent les logements aménagés ou exploités par des organismes publics, des organismes sans but lucratif, des coopératives ou d'autres organismes communautaires dans le cadre de programmes de logement social, de logement avec services de soutien, de logement public ou de logement abordable hors marché. Les données sur les mises en chantier de logements hors marché seront publiées chaque trimestre sur le site Web de la SCHL. Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 11 846.

Parmi les 3 plus grandes RMR du Canada, Montréal a connu une hausse de 26 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en mars par rapport à un an plus tôt. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver , les mises en chantier ont crû de 21 % en raison d'une hausse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Pour sa part, Toronto a enregistré une hausse de 23 % compte tenu de l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs.

a connu une hausse de 26 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en mars par rapport à un an plus tôt. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À , les mises en chantier ont crû de 21 % en raison d'une hausse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Pour sa part, a enregistré une hausse de 23 % compte tenu de l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs. Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l' Observateur du logement de la SCHL .

Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mars le 15 mai à 8 h 15 (HE) .

jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mars le . Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête de la SCHL permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Depuis 80 ans, la SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Liens connexes :

Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance) mars 2026

Maisons individuelles Autres Total février 2026 mars 2026 % février 2026 mars 2026 % février 2026 mars 2026 % Provinces (10,000+)

















Nfld.Lab. 793 761 -4 500 481 -4 1,293 1,242 -4 P.E.I. 320 301 -6 728 852 17 1,048 1,153 10 N.S. 1,487 1,472 -1 5,938 5,769 -3 7,425 7,241 -2 N.B. 1,084 1,138 5 4,757 4,722 -1 5,841 5,860 0 Que. 5,334 5,395 1 49,186 54,250 10 54,521 59,646 9 Ont. 9,975 9,809 -2 58,549 52,926 -10 68,524 62,735 -8 Man. 2,102 2,143 2 5,722 5,218 -9 7,824 7,361 -6 Sask. 2,022 1,948 -4 3,406 2,524 -26 5,428 4,472 -18 Alta. 13,432 13,110 -2 34,990 32,954 -6 48,422 46,064 -5 B.C. 4,372 4,425 1 36,756 35,707 -3 41,128 40,133 -2 Canada (10,000+) 40,921 40,503 -1 200,533 195,404 -3 241,454 235,906 -2 Canada (Tous les centres) 48,634 46,880 -4 207,242 201,499 -3 255,874 248,378 -3 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 176 202 15 1,034 616 -40 1,210 818 -32 Barrie 220 181 -18 316 320 1 536 501 -7 Belleville - Quinte West 139 147 6 400 244 -39 539 391 -27 Brantford 324 325 0 666 760 14 991 1,085 9 Calgary 5,923 5,831 -2 19,026 18,192 -4 24,949 24,023 -4 Chilliwack 133 144 8 428 260 -39 561 404 -28 Drummondville 240 215 -10 1,206 1,158 -4 1,446 1,373 -5 Edmonton 5,559 5,421 -2 13,212 11,796 -11 18,771 17,217 -8 Fredericton 303 291 -4 1,088 1,024 -6 1,391 1,315 -5 Greater/Grand Sudbury 98 96 -2 284 338 19 382 434 14 Guelph 34 34 - 458 414 -10 492 448 -9 Halifax 789 751 -5 4,690 4,474 -5 5,479 5,225 -5 Hamilton 292 302 3 3,258 3,250 0 3,550 3,552 0 Kamloops 130 131 1 948 970 2 1,078 1,101 2 Kelowna 277 256 -8 1,982 1,848 -7 2,259 2,104 -7 Kingston 267 299 12 318 312 -2 585 611 4 Kitchener-Cambridge-Waterloo 514 485 -6 6,060 3,668 -39 6,574 4,153 -37 Lethbridge 348 332 -5 180 486 170 528 818 55 London 394 389 -1 4,134 3,088 -25 4,528 3,477 -23 Moncton 331 364 10 2,003 2,157 8 2,334 2,521 8 Montréal 1,462 1,408 -4 25,740 25,577 -1 27,202 26,986 -1 Nanaimo 94 99 5 152 246 62 246 345 40 Oshawa 589 545 -7 514 402 -22 1,103 947 -14 Ottawa-Gatineau 1,792 1,938 8 11,419 12,612 10 13,212 14,551 10 Gatineau 321 364 13 1,302 1,964 51 1,624 2,329 43 Ottawa 1,471 1,574 7 10,117 10,648 5 11,588 12,222 5 Peterborough 84 80 -5 0 22 ## 84 101 20 Québec 767 736 -4 6,632 6,782 2 7,398 7,518 2 Red Deer 90 99 10 120 360 200 211 459 118 Regina 547 509 -7 1,002 512 -49 1,549 1,021 -34 Saguenay 243 244 0 762 1,128 48 1,005 1,372 37 St. Catharines-Niagara 511 565 11 2,650 3,128 18 3,161 3,693 17 Saint John 281 283 1 518 398 -23 799 681 -15 St. John's 675 607 -10 390 324 -17 1,065 931 -13 Saskatoon 1,447 1,429 -1 2,386 1,992 -17 3,833 3,421 -11 Sherbrooke 249 244 -2 2,062 2,500 21 2,311 2,743 19 Thunder Bay 81 76 -6 324 228 -30 405 304 -25 Toronto 2,801 2,509 -10 23,090 19,204 -17 25,891 21,713 -16 Trois-Rivières 160 156 -3 1,032 1,198 16 1,192 1,354 14 Vancouver 2,314 2,349 2 25,392 24,998 -2 27,706 27,347 -1 Victoria 310 321 4 3,440 3,254 -5 3,750 3,575 -5 Windsor 251 265 6 864 674 -22 1,115 939 -16 Winnipeg 1,795 1,826 2 4,676 4,214 -10 6,470 6,040 -7

Données fondées sur les définitions du recensement de 2021













Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

















Tableau 2



















Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus





























janvier - mars 2025 - 2026















Province

Maisons individuelles



Autres



Total





























2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 % T.-N.-L.

72 83 15 51 87 71 123 170 38 Î.-P.-É.

42 39 -7 247 323 31 289 362 25 N.-É.

221 224 1 1,283 1,083 -16 1,504 1,307 -13 N.-B.

79 85 8 594 610 3 673 695 3 Atlantique

414 431 4 2,175 2,103 -3 2,589 2,534 -2 Qc

702 913 30 9,435 10,296 9 10,137 11,209 11 Ont.

1,586 1,568 -1 9,352 12,175 30 10,938 13,743 26 Man.

459 436 -5 903 1,230 36 1,362 1,666 22 Sask.

305 297 -3 990 453 -54 1,295 750 -42 Alb.

3,279 2,587 -21 8,191 7,083 -14 11,470 9,670 -16 Prairies

4,043 3,320 -18 10,084 8,766 -13 14,127 12,086 -14 C.-B.

759 800 5 6,752 8,834 31 7,511 9,634 28 Canada

7,504 7,032 -6 37,798 42,174 12 45,302 49,206 9 Régions métropolitaines









































Abbotsford-Mission

27 22 -19 655 48 -93 682 70 -90 Barrie

16 23 44 64 47 -27 80 70 -13 Belleville - Quinte West

21 12 -43 165 4 -98 186 16 -91 Brantford

49 73 49 311 328 5 360 401 11 Calgary

1,507 1,243 -18 4,764 3,762 -21 6,271 5,005 -20 Chilliwack

27 26 -4 116 26 -78 143 52 -64 Drummondville

46 35 -24 197 190 -4 243 225 -7 Edmonton

1,488 1,023 -31 2,607 2,378 -9 4,095 3,401 -17 Fredericton

20 18 -10 125 92 -26 145 110 -24 Greater/Grand Sudbury

5 7 40 5 36 ## 10 43 330 Guelph

4 3 -25 1 37 ## 5 40 ## Halifax

154 117 -24 1,207 786 -35 1,361 903 -34 Hamilton

41 42 2 446 656 47 487 698 43 Kamloops

33 36 9 102 436 327 135 472 250 Kelowna

50 39 -22 491 520 6 541 559 3 Kingston

29 41 41 183 12 -93 212 53 -75 Kitchener-Cambridge-Waterloo

70 75 7 789 1,213 54 859 1,288 50 Lethbridge

62 49 -21 122 195 60 184 244 33 London

101 74 -27 195 924 374 296 998 237 Moncton

15 17 13 421 426 1 436 443 2 Montréal

213 190 -11 5,114 4,680 -8 5,327 4,870 -9 Nanaimo

20 16 -20 87 68 -22 107 84 -21 Oshawa

21 64 205 67 45 -33 88 109 24 Ottawa-Gatineau 352 340 -3 2,257 2,649 17 2,609 2,989 15 Gatineau

43 80 86 503 710 41 546 790 45 Ottawa

309 260 -16 1,754 1,939 11 2,063 2,199 7 Peterborough

17 13 -24 3 11 267 20 24 20 Québec

126 137 9 1,351 1,603 19 1,477 1,740 18 Red Deer

29 16 -45 17 146 ## 46 162 252 Regina

80 84 5 431 88 -80 511 172 -66 Saguenay

29 39 34 138 329 138 167 368 120 St. Catharines-Niagara

77 113 47 334 687 106 411 800 95 Saint John

23 33 43 26 26 - 49 59 20 St. John's

71 68 -4 51 49 -4 122 117 -4 Saskatoon

203 212 4 504 363 -28 707 575 -19 Sherbrooke

37 40 8 218 676 210 255 716 181 Thunder Bay

3 5 67 20 96 380 23 101 339 Toronto

546 393 -28 4,526 4,496 -1 5,072 4,889 -4 Trois-Rivières

30 16 -47 159 231 45 189 247 31 Vancouver

403 443 10 4,431 6,263 41 4,834 6,706 39 Victoria

49 55 12 563 637 13 612 692 13 Windsor

50 29 -42 73 27 -63 123 56 -54 Winnipeg

406 395 -3 783 1,015 30 1,189 1,410 19 Total

6,550 5,676 -13 34,119 36,301 6 40,669 41,977 3

Données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.



















Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL





















Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements



mars 2025 mars 2026 % mars 2025 mars 2026 % mars 2025 mars 2026 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 21 15 -29 10 10 - 31 25 -19 Î.-P.-É. 14 10 -29 9 103 ## 23 113 391 N.-É. 88 78 -11 364 262 -28 452 340 -25 N.-B. 26 26 - 280 224 -20 306 250 -18 Atlantique 149 129 -13 663 599 -10 812 728 -10 Qc 281 310 10 3,278 5,195 58 3,559 5,505 55 Ont. 514 543 6 2,447 3,519 44 2,961 4,062 37 Man. 151 170 13 480 484 1 631 654 4 Sask. 145 91 -37 480 111 -77 625 202 -68 Alb. 1,180 912 -23 2,778 2,104 -24 3,958 3,016 -24 Prairies 1,476 1,173 -21 3,738 2,699 -28 5,214 3,872 -26 C.-B. 269 288 7 2,110 1,943 -8 2,379 2,231 -6 Canada (10 000+) 2,689 2,443 -9 12,236 13,955 14 14,925 16,398 10 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 13 9 -31 223 17 -92 236 26 -89 Barrie 1 1 - 13 11 -15 14 12 -14 Belleville - Quinte West 5 7 40 0 0 - 5 7 40 Brantford 35 27 -23 69 115 67 104 142 37 Calgary 455 404 -11 1,780 1,209 -32 2,235 1,613 -28 Chilliwack 9 12 33 70 9 -87 79 21 -73 Drummondville 30 6 -80 112 106 -5 142 112 -21 Edmonton 620 394 -36 786 528 -33 1,406 922 -34 Fredericton 1 4 300 123 0 -100 124 4 -97 Greater/Grand Sudbury 3 2 -33 5 29 480 8 31 288 Guelph 3 0 -100 0 18 ## 3 18 ## Halifax 63 40 -37 346 182 -47 409 222 -46 Hamilton 14 14 - 19 3 -84 33 17 -48 Kamloops 7 6 -14 10 13 30 17 19 12 Kelowna 22 10 -55 46 5 -89 68 15 -78 Kingston 10 6 -40 0 0 - 10 6 -40 Kitchener-Cambridge-Waterloo 41 31 -24 329 34 -90 370 65 -82 Lethbridge 21 20 -5 19 155 ## 40 175 338 London 46 29 -37 107 531 396 153 560 266 Moncton 4 6 50 149 184 23 153 190 24 Montréal 60 56 -7 1,870 2,380 27 1,930 2,436 26 Nanaimo 12 13 8 8 58 ## 20 71 255 Oshawa 6 6 - 63 0 -100 69 6 -91 Ottawa-Gatineau 106 125 18 620 969 56 726 1,094 51 Gatineau 13 25 92 102 371 264 115 396 244 Ottawa 93 100 8 518 598 15 611 698 14 Peterborough 2 6 200 2 11 450 4 17 325 Québec 57 40 -30 370 709 92 427 749 75 Red Deer 6 4 -33 3 129 ## 9 133 ## Regina 41 14 -66 33 18 -45 74 32 -57 Saguenay 13 18 38 30 239 ## 43 257 498 St. Catharines-Niagara 33 31 -6 62 258 316 95 289 204 Saint John 15 11 -27 0 12 ## 15 23 53 St. John's 21 10 -52 10 1 -90 31 11 -65 Saskatoon 95 77 -19 424 92 -78 519 169 -67 Sherbrooke 17 4 -76 96 441 359 113 445 294 Thunder Bay 0 0 - 6 0 -100 6 0 -100 Toronto 160 131 -18 1,065 1,374 29 1,225 1,505 23 Trois-Rivières 16 7 -56 96 175 82 112 182 63 Vancouver 135 160 19 1,288 1,556 21 1,423 1,716 21 Victoria 22 22 - 344 110 -68 366 132 -64 Windsor 19 17 -11 9 11 22 28 28 - Winnipeg 136 159 17 455 419 -8 591 578 -2 Toutes les régions 2,375 1,939 -18 11,060 12,111 10 13,435 14,050 5

Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021. Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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