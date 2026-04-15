OTTAWA, ON, le 15 avril 2026 /CNW/ - Dans une nouvelle analyse, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) explique pourquoi les interventions liées à l'offre et à la demande doivent fonctionner de pair pour remédier à la crise de l'abordabilité du logement.

Les mesures visant à soutenir la demande, qui aident directement les ménages à obtenir un logement, sont souvent privilégiées en raison de leur effet plus immédiat. Leurs résultats peuvent être mesurés plus rapidement que ceux de la production de logements, qui prennent des années à se manifester. C'est un équilibre délicat à atteindre. En effet, selon une règle fondamentale de l'offre et de la demande, une hausse de la demande sans augmentation de l'offre fait croître les prix.

Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL, présente une nouvelle modélisation dans son dernier article. Les résultats montrent la nécessité d'assurer un équilibre des forces entre la demande et l'offre dans les interventions sur le logement.

Citation :

« Aider un nombre accru de personnes au Canada à accéder à la propriété est un objectif essentiel, mais la façon dont nous le faisons est importante, a déclaré Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL. Sans une cible soigneusement établie et une hausse suffisante de l'offre de logements, les mesures axées sur la demande peuvent faire augmenter les coûts pour beaucoup de ménages. »

Lisez l'article intégral sur le site Web de la SCHL.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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