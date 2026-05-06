OTTAWA, ON, le 6 mai 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié son Rapport annuel de 2025. Celui-ci démontre que la population canadienne peut continuer de compter sur la SCHL pour assurer la stabilité du système de financement de l'habitation du Canada en période de tensions commerciales et d'incertitude économique générale.

Coleen Volk, présidente, Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Les constructeurs et les acheteurs ont reçu un soutien continu en 2025, car les produits commerciaux de la SCHL ont facilité le financement de plus de 361 000 logements. Il s'agit notamment du maintien de la forte demande pour les produits d'assurance pour immeubles collectifs de la SCHL, ce qui a permis le financement de 261 000 logements locatifs. De ces logements, 36 % étaient des logements neufs, ce qui a contribué à rendre les ensembles de logements locatifs indispensables plus viables pour les constructeurs.

En 2025, la SCHL a fourni de l'assurance prêt hypothécaire à plus de 64 000 acheteurs, en hausse par rapport à 49 000 en 2024. Parmi ces acheteurs, 14 % se trouvaient en milieu rural, où la SCHL est souvent l'unique fournisseur d'assurance prêt hypothécaire.

En ce qui concerne les programmes de logement, que la SCHL administre au nom du gouvernement du Canada, l'année 2025 a été extrêmement fructueuse pour ce qui est de répondre aux besoins de la population canadienne, car la SCHL a surpassé grandement ses cibles d'application annuelles. Cela s'explique par les excellents résultats enregistrés pour le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) et le Fonds pour le logement abordable (FLA).

Depuis le lancement du PPCA et en date du 31 décembre 2025, la SCHL a engagé plus de 29 milliards de dollars en prêts à faible coût pour aider à construire plus de 74 500 logements destinés à la location partout au Canada.

Grâce au PPCA et à l'assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs, la SCHL a soutenu la majeure partie de la construction de logements locatifs au Canada en 2025. Si vous voyez une grue sur le terrain d'un ensemble résidentiel dans votre collectivité, il y a de bonnes chances que le projet de construction ait été appuyé par la SCHL.

Lisez la version intégrale du Rapport annuel 2025 de la SCHL.

L'Assemblée publique annuelle de la SCHL peut être visionnée sur le site Web de la SCHL.

Citations :

« L'offre de logements est demeurée l'un des plus grands défis du Canada en 2025. La SCHL a relevé ce défi de front en mettant à profit tous les outils de l'organisation pour avoir une incidence positive sur les collectivités partout au pays. En 2026, la SCHL célèbre ses 80 ans dans le secteur du logement au Canada. C'est un jalon qui souligne notre expérience et notre capacité unique à relever les défis qui nous attendent. »

- Coleen Volk, présidente et première dirigeante de la SCHL

« Malgré la conjoncture économique difficile, les produits commerciaux et les programmes de la SCHL continuent de répondre aux besoins de la population canadienne. Qu'il s'agisse d'un acheteur d'une première propriété qui obtient les clés de son nouveau logement ou d'un constructeur qui ajoute des logements locatifs dont sa collectivité a grandement besoin, nous sommes là pour soutenir l'accès au financement de l'habitation pour la population canadienne. En 2026, nous continuerons de gérer nos activités commerciales en tant que force stabilisatrice du système canadien de financement de l'habitation. »

- Michel Tremblay, chef des finances et premier vice-président, Services d'entreprise, de la SCHL

Faits saillants du Rapport annuel de la SCHL au 31 décembre 2025 :

Le montant total des contrats d'assurance en vigueur de la SCHL est de 471 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 31 milliards de dollars par rapport à 2024. Ce résultat est attribuable à la croissance continue de nos produits d'assurance pour immeubles collectifs.

Le taux de prêts en souffrance pour tous les prêts assurés par la SCHL qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours au titre de nos produits d'assurance pour propriétaires-occupants et d'assurance de portefeuille et depuis plus de 30 jours au titre des produits d'assurance pour immeubles collectifs demeure faible à 0,32 % en 2025. Ce taux est conforme aux niveaux d'avant la pandémie et les taux de prêts en souffrance rapportés demeurent faibles dans toutes les régions.

En 2025, la SCHL a cautionné près de 166 milliards de dollars de titres hypothécaires et 60 milliards de dollars d'Obligations hypothécaires du Canada. Elle a offert des droits de cautionnement préférentiels pour les titres hypothécaires contenant des prêts pour logements sociaux ou des prêts pour immeubles collectifs qui ont été assurés avec un engagement à l'égard de l'abordabilité.

Points saillants des programmes de logement - Données cumulatives au 31 décembre 2025 :

Depuis le lancement du Fonds pour le logement abordable (FLA) et en date du 31 décembre 2025, la SCHL a engagé plus de 14 milliards de dollars sous forme de prêts et de contributions pour soutenir la création de 57 000 logements abordables et la réparation de plus de 174 000 logements du parc de logements communautaires. Ce montant comprend un supplément de 1,5 milliard de dollars au FLA en septembre 2025, que la SCHL a pu verser rapidement à la collectivité afin de créer plus de logements pour la population canadienne.

La version complète du Catalogue de conception de logements a été lancée en octobre 2025. Le Catalogue propose plus de 50 plans normalisés et adaptés à chaque région pour aider à construire des logements plus rapidement, à réduire les coûts et à favoriser l'abordabilité.

Le Prêt canadien pour des maisons plus vertes (PCMV), en partenariat avec Ressources naturelles Canada, a permis d'engager plus de 3,1 milliards de dollars pour près de 131 000 prêts. Environ 92 % des demandeurs avaient terminé leurs rénovations et reçu le financement final du prêt.

Le Programme de développement de coopératives d'habitation (PDCH) a connu une forte participation en 2025. La SCHL a engagé 1,21 milliard de dollars pour soutenir la création de 2 700 logements coopératifs.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et une institution phare du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à la présence de la SCHL d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la population canadienne peut compter sur un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Relations avec les médias de la SCHL, [email protected]