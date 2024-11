WINNIPEG, MB, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada, O-Chi-Chak-Ko-Sipi First Nation, Norway House Cree Nation, Tataskweyak Cree Nation, O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation et Garden Hill First Nation

Chaque enfant mérite d'avoir accès à une éducation de qualité dans des espaces qui célèbrent sa culture et son identité. Les Premières Nations, en partenariat avec le gouvernement du Canada, prennent des mesures importantes pour construire et améliorer des établissements d'enseignement qui offriront aux enfants une éducation et des services de grande qualité et adaptés à leur culture.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, se sont joints au chef Kerwin Chaboyer de la O-Chi-Chak-Ko-Sipi First Nation, au chef Larson Anderson de la Norway House Cree Nation, à la chef Doreen Spence de la Tataskweyak Cree Nation, à la chef Shirley Ducharme de la O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation et au chef Dino Flett de la Garden Hill First Nation pour annoncer l'avancement des projets d'écoles dans chacune de leurs communautés.

Ces cinq projets font partie des investissements décrits dans le budget 2024 et sont les suivants :

O-Chi-Chak-Ko-Sipi First Nation : Construction d'une nouvelle école pour les élèves de la maternelle à la 12e année et de logements pour les enseignants.

: Construction d'une nouvelle école pour les élèves de la maternelle à la 12e année et de logements pour les enseignants. Norway House Cree Nation : Rénovation et amélioration des bâtiments du Helen Betty Osborne Ininiw Education Resource Centre et de l'école Jack River .

: Rénovation et amélioration des bâtiments du Helen Betty Osborne Ininiw Education Resource Centre et de l'école . Tataskweyak Cree Nation : Conception d'une nouvelle école primaire et secondaire pour la Tataskweyak Cree Nation.

: Conception d'une nouvelle école primaire et secondaire pour la Tataskweyak Cree Nation. O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation et de Garden Hill First Nation : Études de faisabilité et conception de nouvelles écoles.

Tous les projets en sont à différentes étapes du processus de planification qui se poursuivra jusqu'en 2025.

Ces initiatives sont soutenues par des investissements de Services aux Autochtones Canada et démontrent l'engagement du gouvernement du Canada en faveur de la réconciliation en offrant aux Premières Nations les moyens de créer des environnements éducatifs qui reflètent leurs valeurs culturelles, leurs traditions et leurs objectifs éducatifs.

Citations

« La communauté est heureuse d'avoir une nouvelle école. Nous tenons à remercier le gouvernement actuel d'avoir réussi à faire de ce projet, ainsi que de la construction de la nouvelle usine de traitement de l'eau et de l'agrandissement de la lagune, une réalité. La nouvelle école, qui permettra d'accueiller des élèves de la maternelle à la 12e année, sera très utile à nos enfants, qui pourront ainsi terminer leurs études sans avoir à quitter la communauté. »

Chef Kerwin Chaboyer

O-Chi-Chak-Ko-Sipi First Nation

« Investir dans l'éducation, en particulier dans les écoles et les établissements d'enseignement, c'est investir dans l'avenir de nos enfants et de nos jeunes. Ces infrastructures offrent à nos enfants les occasions d'apprentissage qu'ils méritent. En donnant à nos enfants les moyens d'acquérir des connaissances et des compétences, nous ouvrons la voie à une plus grande indépendance et à l'autodétermination de nos nations. Les projets annoncés aujourd'hui constituent un pas en avant pour favoriser la réconciliation et combler des lacunes en matière d'éducation auxquelles sont confrontées nos nations. Toutefois, il est essentiel que d'autres investissements soient réalisés pour que nos nations atteignent un niveau d'éducation équitable pour nos enfants. »

Chef Larson Anderson

Norway House Cree Nation

« C'est un grand jour pour nous, les Premières Nations. Au nom du chef, du conseil et de la communauté de la O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation, cette annonce est la plus excitante des nouvelles. Il s'agit d'un engagement de longue date que nous attendions. Nos enfants auront ainsi la possibilité de disposer d'un lieu d'apprentissage magnifique et sûr. »

Chef Shirley Ducharme

O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation

« Ces projets sont le fruit de partenariats solides avec les dirigeants des Premières Nations, et il est stimulant de voir ces initiatives importantes prendre forme. J'ai hâte de constater les effets positifs que la nouvelle école de la O-Chi-Chak-Ko-Sipi First Nation aura sur les élèves et les familles, ainsi que les progrès réalisés en vue d'améliorer les établissements d'enseignement de la Norway House Cree Nation, de la Tataskweyak Cree Nation, de la O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation et de la Garden Hill First Nation. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La O-Chi-Chak-Ko-Sipi First Nation est une communauté anishinaabe située à 364 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg . Elle compte environ 1 300 membres, dont 515 vivent dans la réserve.

. Elle compte environ 1 300 membres, dont 515 vivent dans la réserve. La Norway House Cree Nation est une communauté crie située à 450 kilomètres au nord de Winnipeg . Elle compte environ 9 200 membres, dont 6 800 vivent dans la réserve.

. Elle compte environ 9 200 membres, dont 6 800 vivent dans la réserve. La Tataskweyak Cree Nation est une communauté crie située à 142 kilomètres au nord-est de Thompson . Elle compte environ 4 260 membres, dont 2 380 vivent dans la réserve.

. Elle compte environ 4 260 membres, dont 2 380 vivent dans la réserve. La O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation est une communauté crie située à environ 610 kilomètres au nord-est de Winnipeg . Elle compte environ 1 862 membres, dont 1 112 vivent dans la réserve.

. Elle compte environ 1 862 membres, dont 1 112 vivent dans la réserve. La Garden Hill First Nation est une communauté oji-crie située à environ 130 kilomètres au nord-ouest de Thompson , qui compte environ 4 941 membres, dont 4 046 vivent dans la réserve.

, qui compte environ 4 941 membres, dont 4 046 vivent dans la réserve. Le budget 2024 annonçait 545,1 millions de dollars sur 3 ans, à compter de 2024-25, dont 471 millions de dollars seront versés à SAC pour les infrastructures de la maternelle à la 12e année. Ces fonds serviront à construire et à remettre à neuf des espaces d'apprentissage sûrs et propices pour les élèves des Premières Nations.

Au 30 juin 2024, SAC avait investi 2,18 milliards de dollars dans 320 projets d'infrastructure scolaire dans 255 communautés des Premières Nations, au profit d'environ 38 000 élèves.

Liens connexes

Programme d'immobilisations et d'entretien

Fonds accru pour l'infrastructure scolaire des Premières Nations

