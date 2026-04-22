La 28e Conférence technique internationale sur l'amélioration de la sécurité des véhicules (ESV) dévoilera les innovations de nouvelle génération en matière de sécurité

TORONTO, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis réuniront la communauté mondiale de la sécurité routière à Toronto en mai prochain afin de stimuler l'innovation et de renforcer la collaboration internationale visant à réduire le nombre de décès et de blessés graves sur nos routes.

Organisée conjointement par Transports Canada et la National Highway Traffic Safety Administration du ministère des Transports des États-Unis, la 28e Conférence technique internationale sur l'amélioration de la sécurité des véhicules (ESV) dévoilera les dernières technologies de pointe en matière de sécurité.

Sous le thème « Stimuler l'innovation : des technologies pour des véhicules plus sécuritaires », l'ESV 2026 mettra l'accent sur le développement et le déploiement de technologies de sécurité fondées sur des données probantes et susceptibles d'être adoptées à l'échelle mondiale. Avec près de 1,2 million de décès sur les routes chaque année dans le monde, cette conférence met en évidence le besoin urgent de collaboration, d'innovation et d'approches harmonisées en matière de sécurité.

En réunissant des spécialistes de premier plan provenant de gouvernements, du secteur privé, du monde universitaire et d'organisations non gouvernementales, l'ESV 2026 contribuera à faire avancer les choses dans les domaines suivants :

Résistance aux chocs et prévention des collisions

Technologies de conduite automatisée

Équipements de sécurité active et passive

Cybersécurité

Recherche fondée sur des données

La conférence proposera également des visites interactives, des démonstrations à bord des véhicules et dans les locaux, des présentations des dernières innovations, des séances techniques ainsi que des séances plénières animées par des spécialistes de renom sur l'harmonisation, les risques émergents et les normes de sécurité pour la prochaine génération.

En tant que coorganisateurs, Transports Canada et la National Highway Traffic Safety Administration du ministère des Transports des États-Unis jouent un rôle clé dans la mobilisation de partenaires internationaux et la promotion d'un réseau de transport plus sécuritaire et plus novateur.

Vous trouverez de plus amples informations, notamment sur les modalités d'inscription et les possibilités de participation, ainsi que sur l'inscription des médias, sur le site Web officiel de l'ESV 2026.

Citations

« Le Canada est fier d'accueillir à Toronto la communauté internationale de la sécurité routière à l'occasion de la Conférence sur l'amélioration de la sécurité des véhicules 2026. En réunissant des scientifiques, des régulateurs et des leaders de l'industrie, nous favorisons l'innovation et la coopération qui façonneront la prochaine génération de systèmes de sécurité des véhicules et renforceront nos efforts communs pour rendre les routes plus sécuritaires partout dans le monde. »

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« La National Highway Traffic Safety Administration s'engage à renforcer la sécurité routière, et l'ESV continue d'être à la pointe de l'innovation technologique, en réunissant les régulateurs, les membres de l'industrie et les spécialistes de la sécurité afin de discuter des dernières avancées en matière de sécurité des véhicules. »

L'honorable Jonathan Morrison, administrateur de la National Highway Traffic Safety Administration du ministère des Transports des États-Unis

Faits en bref

La 28 e Conférence technique internationale sur l'amélioration de la sécurité des véhicules se tiendra du 12 au 15 mai 2026 à l'Exhibition Place de Toronto, au Canada.

Conférence technique internationale sur l'amélioration de la sécurité des véhicules se tiendra du 12 au 15 mai 2026 à l'Exhibition Place de Toronto, au Canada. Les événements liés à l'ESV ont lieu depuis 1970, les pays participants se réunissant tous les deux ans. Chaque ESV est organisée par un pays membre, le lieu d'accueil alternant entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie.

Parmi les participants à l'ESV figurent des responsables gouvernementaux, des constructeurs automobiles, des fournisseurs de pièces automobiles, des chercheurs internationaux spécialisés dans la sécurité, des professionnels des domaines de la sécurité des véhicules, de la médecine, de l'assurance, du droit et des politiques, des consommateurs, des universitaires, des étudiants et des médias internationaux.

L'un des éléments clés de la programmation de l'ESV est son volet technique, qui propose des exposés de spécialistes qui repoussent sans cesse les limites de la recherche en matière de sécurité des véhicules.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Sean Rushton, Directrice des communications, National Highway Traffic Safety Administration, 202-738-6847, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]; National Highway Traffic Safety Administration, Washington, DC., 202-366-9550, [email protected]